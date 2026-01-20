Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są cele i znaczenie Traktatu o Pełnym Morzu?

Co obejmuje nowa umowa dotycząca ochrony bioróżnorodności na wodach międzynarodowych?

W jaki sposób traktat wpłynie na zrównoważone użytkowanie zasobów oceanicznych?

Jakie mechanizmy wprowadza Traktat o Pełnym Morzu w zakresie ochrony środowiska morskiego?

Jakie korzyści mogą wynikać z globalnej współpracy nad ochroną oceanów?

Traktat o Pełnym Morzu, znany także jako Porozumienie w sprawie różnorodności biologicznej poza jurysdykcją krajową (BBNJ), wszedł w życie 17 stycznia 2026 r. To pierwsza w historii umowa międzynarodowa, której celem jest kompleksowa ochrona bioróżnorodności na wodach międzynarodowych oraz zapewnienie zrównoważonego korzystania z zasobów oceanów. Negocjacje nad porozumieniem trwały ponad dwie dekady. Jego przyjęcie i wejście w życie uznawane są za przełom w prawie morskim oraz globalnym zarządzaniu oceanami.

Traktat o Pełnym Morzu. Pierwsze takie porozumienie w historii

Porozumienie dotyczy wód oraz dna morskiego niezarządzanych przez żadne państwo. Zgodnie z międzynarodowym prawem morza – poza pewnymi wyjątkami – w obrębie około 370 kilometrów od linii brzegowej państwa ma ono wyłączne prawo do wydobywania z dna morskiego surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny. To tak zwana Wyłączna Strefa Ekonomiczna. Poza jej granicami zaczyna się morze pełne.

Traktat o Pełnym Morzu tworzy ramy wspólnego zarządzania około połową powierzchni Ziemi oraz 95 proc. wód oceanów.