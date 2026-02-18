Naukowcy podkreślają, że trudna sytuacja, z którą w sobotę mierzył się Izrael, nie była prawdopodobnie jednorazowa. Z nowych badań przeprowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wynika bowiem, że zmiany klimatu mogą sprawić, iż burze pyłowe w kraju będą występować coraz częściej. Może mieć to bardzo poważne konsekwencje dla rolnictwa, zdrowia publicznego oraz całej gospodarki regionu – podkreślają badacze.

Assaf Hochman z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie wyjaśnia, że zmiany klimatu mają wpływ na dynamikę oraz intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, co bezpośrednio przekłada się na częstsze występowanie burz piaskowych i pyłowych w regionie wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Jak tłumaczy, sobotni smog pyłowy był skutkiem burzy powstałej w pobliżu Libii, w południowej części Morza Śródziemnego. Zjawisko to było związane z tzw. cyklonem typu Sharav – układem niskiego ciśnienia formującym się nad Afryką Północną i przemieszczającym się na wschód wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. W przeciwieństwie do zimowych systemów burzowych, które przynoszą opady, suche cyklony Sharav transportują gorące, pełne pyłu powietrze znad pustyni. Ekspert tłumaczy, że burza uniosła piasek z Afryki Północnej i Egiptu, a później przetransportowała go na odległość co najmniej 2 tys. kilometrów do Izraela.

„Te burze pyłowe lub piaskowe zdarzają się co roku, zazwyczaj między marcem, kwietniem i majem lub jesienią, we wrześniu i październiku” – mówi Hochman, wskazując na okresy przejściowe, w których izraelska pogoda bywa szczególnie niestabilna. „W tym roku zjawisko wystąpiło jednak wcześniej niż zwykle” – zauważa badacz. Hochman wyjaśnia, że przy suchych warunkach i odpowiednio silnym wietrze cząsteczki piasku i pyłu mogą przemieszczać się wysoko na bardzo duże odległości. „W określonych warunkach atmosferycznych mogą sięgnąć około 5 tys. metrów nad powierzchnią ziemi, gdzie występują bardzo silne wiatry z zachodu na wschód” – zaznacza.

Burze pyłowe zagrożeniem dla zdrowia Izraelczyków i Palestyńczyków

Choć ostatnia burza była bardzo intensywna, Hochman zapewnia, że nie była bezprecedensowa. Ekspert przypomina m.in. o burzy piaskowej z 2015 r., którą Ministerstwo Ochrony Środowiska Izraela nazywało najgorszą burzą, jakiej kiedykolwiek doświadczył kraj.

Zdaniem naukowca kluczowe znaczenie ma długoterminowy trend związany ze zmianami klimatu. Hochman oraz jego współpracownicy z Instytutu Nauk o Ziemi badają więc wpływ rosnącego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze – wynikającego głównie ze spalania paliw kopalnych – na długość pór roku. Jak wskazuje badacz, naukowcy spodziewają się, że zimy będą stawać się coraz krótsze, a okresy letnie – dłuższe. „Oczekuje się, że wiosna będzie zaczynać się wcześniej, a wydarzenia takie jak burze pyłowe – których właśnie doświadczyliśmy – będą występować częściej” – mówi Hochman.