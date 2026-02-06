Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują brytyjscy i koreańscy naukowcy na Antarktydzie Zachodniej?

Dlaczego lodowiec Thwaites nazywany jest „Lodowcem Zagłady” i jakie są jego globalne implikacje?

Co zakłada projekt Seabed Anchored Curtain i jaki ma cel?

Jakie technologie są wykorzystywane w badaniach „Lodowca Zagłady” przez naukowców?

Jakie dane i wnioski są istotne dla prognozowania wzrostu poziomu mórz związanych z Thwaites?

Jak międzynarodowa współpraca naukowców wpływa na zrozumienie procesów lodowych na Thwaites?

Wyniki badań dotyczące topniejącego lodowca Thwaites – nazywanego także „lodowcem zagłady” – niepokoją naukowców. Eksperci wskazują, że już dziś odpowiada on za cztery proc. globalnego wzrostu poziomu mórz. Chcąc zapobiec katastrofie, badacze zaproponowali bezprecedensowe rozwiązanie, które zakłada powstanie na dnie oceanu 150-metrowej bariery, mającej spowolnić tempo topnienia Thwaitesa. Jednocześnie trwają także przełomowe badania prowadzone bezpośrednio na gigancie. Na czym polegają?

„Lodowiec zagłady” topnieje. Naukowcy chcą zapobiec katastrofie

Znajdujący się w Zachodniej Antarktydzie lodowiec Thwaites – znany także jako „lodowiec zagłady” – jest gigantycznym fragmentem lądolodu. Jak wskazują naukowcy, jego wielkość porównać można do Wielkiej Brytanii lub amerykańskiego stanu Floryda – zajmuje on bowiem 192000 km2.

„Lodowiec zagłady” jest podmywany przez wody oceanu, co prowadzi do jego stopniowego rozpadu – należy on do najszybciej zmieniających się systemów lodowo-oceanicznych na Ziemi.

Nazwa nie jest przypadkowa – według badaczy destabilizacja giganta może mieć dramatyczne konsekwencje dla poziomu mórz i oceanów na świecie. Dane nie napawają optymizmem – wskazują bowiem, że już teraz lodowiec odpowiada za około cztery proc. rocznego globalnego wzrostu poziomu mórz. Całkowite załamanie Thwaitesa mogłoby doprowadzić do podniesienia poziomu mórz nawet o 65 centymetrów. Z czym to się wiąże? Każdy centymetr wzrostu oznacza narażenie około sześciu milionów ludzi zamieszkujących tereny przybrzeżne na powodzie.