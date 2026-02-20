Portal Euronews zasugerował, że część prac wykonywanych dziś za dnia można próbować przesuwać na bardziej przyjazne ludziom pory doby – tak jak dziś część robót drogowych, budowlanych czy konserwacyjnych odbywa się w nocy, tak można by nocą sprzątać miasta, naprawiać awarie, a nawet uprawiać pola. Ale pomijając już administracyjno-organizacyjne wyzwania, a także ryzyka wynikające np. z ograniczonej widoczności, jakie wiążą się z taką zmianą, noce w Europie też stały się cieplejsze. Według unijnego ośrodka Copernicus liczba tzw. tropikalnych nocy (kiedy temperatura nie spada poniżej 20 st. C) w Europie podwoiła się w ciągu ostatnich trzech dekad – a na południu statystyka jest jeszcze bardziej niepokojąca.

O ile przed laty tropikalna noc potrafiła zdarzyć się kilka razy w ciągu roku i zwykle była odosobnionym wydarzeniem (przytrafiała się raz na kilka lat), to teraz są to już serie. Francuski dziennik „Le Monde”, podsumowując ostatnie lato nad Sekwaną, wskazał, że w Nicei odnotowano sześćdziesiąt kolejnych nocy tego typu, a temperatura w tym czasie potrafiła przekroczyć 28 st. C. Euronews szacuje, że Grecja doświadcza co roku 55 dodatkowych tropikalnych nocy ponad wieloletnią średnią. Włochy – 50, zachodnia Turcja – ok. 40, niektóre regiony Chorwacji, Serbii, Węgier, Rumunii, Bułgarii – 35. Przesuwanie pracy na noc, o ile w ogóle istnieje taka możliwość, może być plasterkiem na wielkiej ranie.

Klimat coraz trudniejszy dla pracowników

Przypadek robotnika z Barcelony kieruje uwagę na prace fizyczne wykonywane w pełnym słońcu. Ale problem w tym, że również praca umysłowa staje się coraz bardziej utrudniona. „Duszna atmosfera w pracy” przestała być metaforą konfliktów pośród personelu, upierdliwych szefów czy nieznośnych współpracowników – stała się nowym źródłem problemów. Nie chodzi wyłącznie o wspomnianą już obniżoną koncentrację, przekładającą się na efektywność wykonywanej pracy, ale też na skłonność do angażowania się w konflikty, izolowanie się od współpracowników, obniżoną frekwencję z powodów psychologicznych.

Jeżeli komuś przychodzi do głowy pomysł, by starszych pracowników – bardziej wrażliwych na fizyczne dolegliwości wynikające z niekomfortowych warunków pracy – zastąpić młodszymi, może z kolei wyjść na tym, jak Zabłocki na mydle. Naukowcy z całego świata dosyć jasno portretują młode pokolenia, od milenialsów po „zetki”, jako osoby z mniejszą zdolnością do koncentracji, obniżoną motywacją czy większą wrażliwością na zmiany klimatu.

I w tym ostatnim przypadku mowa o rozmaitych splatających się procesach: podczas ubiegłotygodniowej sesji Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) na University of Reading przedstawiono choćby wyniki badań, które dowodzą, że u osób z depresją lub skłonnościami do niej w wieku 18-25 sama świadomość wyzwań wynikających z zachodzących na planecie procesów oraz bezradności (a może bezczynności) decydentów w ich obliczu pogłębia niekorzystne objawy. Ba, również kilka dni temu na łamach magazynu „Nature Climate Change” pojawił się artykuł chińskiego badacza Zilonga Zhanga, który doszedł do wniosku, że mózgi dzieci w wieku przedszkolnym, które są często wystawione na upały, pod względem neurologicznym rozwijają się w wolniejszym tempie niż u ich rówieśników z chłodniejszych regionów Chin. Trudno chyba o bardziej posępną prognozę dla kolejnych pokoleń, także dotyczącą wpływu ocieplenia na rynek pracy.