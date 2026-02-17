Sportowcy, którzy oddychają brudnym powietrzem zimą, notują potem gorsze od zakładanych wyniki na mecie biegów, do których przygotowują się w miesiącach zimowych.
Naukowcy od lat ostrzegają, że smog szczególnie szkodzi dzieciom, osobom starszym, kobietom w ciąży, a także osobom chorującym przewlekle. Najnowsza kampania „Twoja Dawka Smogu” pokazuje, że zanieczyszczone powietrze to również zagrożenie dla osób zdrowych i dbających o formę.
Autorzy kampanii przekonują, że oddychanie ustami w dni, w których występuje smog, powoduje dostarczanie zanieczyszczenia prosto do krtani i płuc, bez przejścia przez naturalny system filtracji nosa. W efekcie drobne pyły takie jak PM2.5 trafiają do pęcherzyków płucnych, a stamtąd do krwiobiegu, co prowadzi do mikrourazów układu oddechowego i krwionośnego.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Brown University School of Public Health, jakość powietrza ma ogromny wpływ na tempo biegu. Autorzy badania ustalili, że wzrost stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 o 1 µg/m³ powoduje średnie wydłużenie czasu na mecie biegu o 32 sekundy u mężczyzn i 25 sekund u kobiet.
Inne badanie, ECRHS, wykazało, że oddychanie smogiem zawierającym ozon prowadzi do szybszego spadku pojemności płuc u dorosłych. Opublikowane w ubiegłym roku na łamach BMC Medicine badanie wykazało, że zanieczyszczone powietrze częściowo niweluje korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych. Jego autorzy odkryli, że przy rocznych średnich stężeniach PM2.5 przekraczających 25 µg/m³, ochrona przed zgonem z powodu chorób serca i nowotworów była niższa nawet o połowę.
Tymczasem w Polsce w styczniu w wielu miastach średnie dobowe odczyty stężeń PM2.5 wynosiły od nawet 60-90 µg/m³. Sportowcy, którzy oddychają powietrzem o tak słabej jakości, notują gorsze od zakładanych wyniki na mecie biegów, do których przygotowują się w miesiącach zimowych. Sezon biegowy tradycyjnie rozpoczyna się wczesną wiosną, dlatego dla większości biegaczy okres od grudnia do marca to czas bardzo intensywnych treningów.
Jak zauważa prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy, ambasador kampanii, osoby uprawiające sport na zewnątrz, oddychają głębiej i wchłaniają więcej smogu podczas treningów. Daje to efekt, jakby biegacze regularnie „zażywali” zanieczyszczenia zawarte w powietrzu.
– To nie tylko niweczy efekty treningu, to realnie nam szkodzi. W okresie zimowym każdy z nas przyjmuje codzienną dawkę zanieczyszczonego powietrza. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duży ma to wpływ na nasze zdrowie, a jeszcze rzadziej – jak bardzo dotyczy to osób aktywnych – ostrzega Małek.
Rafał Górak, trener kolarstwa Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI i ambasador kampanii podkreśla natomiast, że zima stanowi wyjątkowo trudny czas dla sportowców. – Kolarstwo to sport, w którym większość treningu odbywa się na zewnątrz, a zimą buduje się kluczowy fundament tlenowy pod sezon. Problem polega na tym, że podczas wysiłku rośnie wentylacja minutowa, czyli ilość wdychanego powietrza, więc rośnie też dawka wdychanych zanieczyszczeń. W praktyce, gdy danego dnia stężenia są np. 3-4 razy powyżej polskich norm, a druga strefa treningu (tzw. Z2) zwiększa wentylację 2-3-krotnie względem spokojnego marszu, „dawka” szkodliwych pyłów dla sportowców może realnie przekraczać normy nawet 10 razy! – alarmuje.
Autorzy kampanii chcą zwrócić uwagę na to, że zapewnienie osobom aktywnym możliwości bezpiecznego trenowania na świeżym powietrzu wymaga wdrożenia skutecznych rozwiązań, takich jak likwidacja starych pieców w domach jednorodzinnych oraz ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z najbardziej emisyjnych samochodów.
