Kiril Marinov, dyrektor zarządzający Henkel Consumer Brands
MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ HENKEL
Kiril Marinov, dyrektor zarządzający Henkel Consumer Brands, często mówiąc o zrównoważonym rozwoju, przytacza bardzo znaczące dla niego zdanie: „Nie odziedziczyliśmy tej planety po naszych rodzicach, tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Tym stwierdzeniem zakończył zresztą swe wystąpienie podczas ubiegłotygodniowej konferencji Sustainable Industry Lab.
W firmie Henkel strategia zrównoważonego rozwoju skupia się na trzech obszarach: 1 – regeneracja planety, 2 – rozwój społeczności, 3 – bycie zaufanym partnerem. Co kryje się za tymi wymiarami? Zmiany klimatyczne, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne, redukcja emisji CO2, równość, edukacja, dobrobyt, przejrzystość i wreszcie współpraca wszystkich partnerów biznesowych i konsumentów w całym łańcuchu wartości, ponieważ – jak uważają przedstawiciele Henkla – tylko suma tych wysiłków może przynieść oczekiwane korzyści skali.
Firma, z główną siedzibą w Düsseldorfie, ma jasne ambicje w tym zakresie. Jednym z ważniejszych jest zobowiązanie do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 o 90 proc. do 2045 r. w stosunku do roku bazowego 2021. Nowe cele zerowej emisji netto obejmują szerszą część naszego łańcucha wartości firmy, w tym wszystkie działania na całym świecie, a także dalsze etapy łańcucha dostaw, np. całą część logistyczną i utylizację produktów po zakończeniu ich cyklu życia, co jest zgodne z wysiłkami na rzecz przyspieszenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
Jako producent firma jest także świadoma odpowiedzialności w zakresie używania opakowań. Kluczowym podejściem jest gospodarka o obiegu zamkniętym, ponieważ materiały opakowaniowe powinny być wielokrotnie wykorzystywane w obiegu zamkniętym.
– Skala naszej działalności sprawia, że każda decyzja ma wymierne konsekwencje środowiskowe – każdego roku około 25 miliardów prań na świecie wykonywanych jest z użyciem naszych detergentów. Taka skala powoduje, że ciąży na nas bardzo duża odpowiedzialność, bo każda mała zmiana, którą wprowadzamy, dotyczy milionów konsumentów i miliardów produktów, a to ma ogromny wpływ na naszą planetę – wyliczał Kiril Marinov. – Dlatego w ostatnich latach zwiększamy udział surowców wtórnych – sprzedaliśmy już ponad miliard butelek wykonanych w 100 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym traktujemy w Henklu jako długofalowy kierunek transformacji, a nie jednorazową inicjatywę – dodał.
Henkel nieustannie optymalizuje produkty marek konsumenckich pod kątem projektowania opakowań: aby zmniejszyć emisje produktów po zakończeniu ich cyklu życia, dąży do tego, aby opakowania były w 100 proc. zaprojektowane z myślą o recyklingu lub ponownym wykorzystaniu (z wyjątkiem produktów, których składniki lub pozostałości mogą wpływać na możliwość recyklingu lub zanieczyszczać strumienie recyklingowe). Opracowanie rozwiązań w zakresie opakowań wielokrotnego użytku i do ponownego napełniania dla konsumentów pozwala przedłużyć żywotność materiałów opakowaniowych. Im częściej konsumenci korzystają z tych opcji, tym większy jest efekt redukcji emisji CO2.
Firma wyznaczyła sobie konkretne cele liczbowe:
* zapewnienie 100 proc. możliwości recyklingu opakowań do 2030 r. Obecnie firma Henkel osiąga poziom 66,2 proc. na całym świecie, a w przypadku opakowań produktów działu Henkel Consumer Brands (HCB) – poziom 87 proc. (według raportu Fundacji Ellen McArthur).
* do 2025 r. ograniczenie wykorzystania pierwotnego tworzywa sztucznego o 50 proc. i zwiększenie udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu o 30 proc. w produktach konsumenckich. W przypadku opakowań produktów HCB jest to już znacznie więcej – 38 proc. do końca 2024 r.
Aby osiągnąć te cele, firma Henkel opracowała różne taktyki i podejścia, które odnoszą się do poszczególnych zagadnień i które łącznie mogą przynieść zauważalną zmianę. Ważna jest współpraca z różnymi partnerami w całym cyklu życia produktu. Proces innowacji musi iść w parze z innowacyjnym procesem recyklerów opakowań, producentów PCR/rPET, dostawców surowców itp.
Jak wyglądają działania Henkla w praktyce? Firma oferuje obecnie w całej Europie butelki żeli Persil wykonane z materiału rPE (polietylenu pochodzącego z recyklingu) zawierającego 65 proc. PCR materiałów pochodzących z recyklingu i w pełni nadającego się do recyklingu; nie są one już przezroczyste, ponieważ materiał rP jest łatwiejszy do przetworzenia w zakładach recyklingu, dlatego jest uważany za bardziej wartościowy w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi. A dość wskazać, że Henkel tylko w Europie w 2025 r. sprzedał ponad 36 mln butelek Persil. Z kolei do odżywek marki Gliss firma wprowadziła nową monomateriałową pompkę, już bez metalowej sprężynki. Wspólnie z Ball Corporation stworzyła też najlżejszą na rynku europejskim puszkę aerozolową o pojemności 150 ml, wykonaną w technologii impact extrusion. To przełomowe rozwiązanie, które znacząco redukuje ślad węglowy związany z produkcją opakowań.
W Henklu nie zapomina się też o fakcie, że skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga również edukacji konsumentów. Kluczowym elementem tych działań jest flagowy projekt edukacyjny Henkla „Czystszy, piękniejszy świat zaczyna się od nas”, który pokazuje, jak codzienne, odpowiedzialne wybory i dobre nawyki mogą realnie przyczynić się do ochrony środowiska. Firma wspiera rozwój właściwych postaw już od najmłodszych lat poprzez inicjatywę „Lekcja Nieśmiecenia”, w ramach której uczy dzieci, jak prawidłowo segregować odpady i dbać o planetę. W ciągu sześciu lat wzięło w niej udział ponad 600 szkół. Kiril Marinov podkreśla, że konsumenci muszą rozumieć znaczenie segregacji odpadów i odczuwać jej pozytywne skutki, np. w postaci niższych opłat.
