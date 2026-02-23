Dane wskazują, że w lutym poziom napełnienia zbiorników retencyjnych spadł do 13,7 proc. całkowitej pojemności, znacznie poniżej wskazań alarmowych.
Intensywne opady deszczu w ostatnich dniach przyniosły wyspie nieco ulgi, ale eksperci ostrzegają: sytuacja nie poprawiła się znacząco. Cypr nadal zmaga się z bardzo poważną suszą.
Władze proszą mieszkańców o ograniczenie zużycia wody o co najmniej 10 proc. W praktyce oznacza to, że każdego dnia powinni oni korzystać z bieżącej wody o około dwie minuty krócej, niż zwykle. Jednocześnie wprowadzono pakiet działań nadzwyczajnych, na które przeznaczone zostanie 31 mln euro. Decyzję podjęto w momencie, gdy poziom wody w zbiornikach spadł do rekordowo niskiego poziomu. I to tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, kiedy zapotrzebowanie na wodę dodatkowo rośnie.
„Każdy musi ograniczyć swoje zużycie. Niezależnie od tego, czy chodzi o prysznic, mycie zębów czy korzystanie z pralki. Czasy są krytyczne i każda kropla ma teraz znaczenie” – powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Eliana Tofa Christidou, dyrektorka departamentu rozwoju zasobów wodnych Cypru.
Christidou zauważa, że obecna susza na Cyprze jest najgorszą od początku prowadzenia obserwacji hydrologicznych w 1901 r. Według europejskiego wskaźnika suszy (Combined Drought Indicator), kraj ten znajduje się w gronie regionów borykających się z poważnymi problemami z powodu braku opadów.
Szczególnie trudna sytuacja panuje w największym ze 110 zbiorników na wyspie – Kouris Reservoir. Poziom wody spadł w nim do 12,2 proc. pojemności. Wyjątkowo wymownym symbolem kryzysu stał się widok – zwykle zatopionego pod wodą – kościoła św. Mikołaja. Ponownie jest on widoczny z powodu niezwykle niskiego poziomu wody.
Co niepokojące, Cypr jest krajem o najwyższym poziomie stresu wodnego w Unii Europejskiej – sytuacja więc może się jeszcze bardziej pogorszyć. Według szacunków platformy analitycznej Mediterranean Growth Initiative w warunkach kryzysu klimatycznego temperatura w regionie rośnie o 20 proc. szybciej niż wynosi średnia globalna. „To przyspieszone ocieplenie wywiera poważną presję na zasoby wody słodkiej, które szybko się wyczerpują” – wskazano w analizie.
Równocześnie wciąż rośnie zapotrzebowanie na wodę – podczas gdy od 1901 r. opady spadły o około 15 proc., potrzeby wodne wzrosły o 300 proc.. Powód? Wzrost liczby ludności oraz rozwój turystyki. Każdego roku południową część wyspy odwiedza około 3 mln. turystów – niemal trzykrotnie więcej niż wynosi liczba stałych mieszkańców.
W odpowiedzi na kryzys władze zapowiadają między innymi kampanię informacyjną, której celem będzie ograniczenie zużycia wody w gospodarstwach domowych. Jak podkreśla Christidou, podczas gdy średnie zużycie wody w Europie wynosi 120 litrów na osobę dziennie, w niektórych częściach Cypru – ze względu na wyższe temperatury – wskaźnik ten sięga nawet 500 litrów dziennie. „Przygotowujemy wytyczne i kampanię, która pokaże ludziom, ile wody powinno się zużywać podczas domowych czynności, takich jak branie prysznica, aby utrzymać konsumpcję na poziomie około 140 litrów na osobę dziennie” – mówi.
Pakiet wprowadzonych środków nadzwyczajnych objąć ma między innymi: ponowne wykorzystanie ścieków, redukcję wycieków, ograniczenia w nawadnianiu, promowanie oszczędnej armatury oraz instalację stacji odsalania. Choć oczekuje się, że do końca 2026 r. na Cyprze zostanie oddanych do użytku aż 14 takich obiektów, to organizacje ekologiczne ostrzegają przed możliwym negatywnym wpływem na morską florę i faunę. W ramach pakietu gospodarstwa domowe otrzymają również wsparcie finansowe na zakup oszczędnych urządzeń do baterii wodnych.
Ogłoszony pakiet to już szósty zestaw działań nadzwyczajnych. Cypr uczynił problem niedoboru wody jednym z priorytetów swojej prezydencji w UE i przeznaczył 200 mln. euro na modernizację infrastruktury. W obliczu najpoważniejszej od ponad wieku suszy władze kraju podkreślają, że bez natychmiastowych działań i zmiany nawyków kryzys może się jeszcze bardziej pogłębić.
