Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są bieżące wyzwania związane z suszą na Cyprze?

Jakie kroki podejmują władze Cypru, aby zarządzać kryzysem wodnym?

Jak historyczna skala obecnej suszy wpływa na sytuację wodną Cypru?

Jak zmiany klimatyczne wpływają na zasoby wodne na Cyprze?

Jakie działania planuje Cypr, aby poprawić sytuację wodną w przyszłości?

Intensywne opady deszczu w ostatnich dniach przyniosły wyspie nieco ulgi, ale eksperci ostrzegają: sytuacja nie poprawiła się znacząco. Cypr nadal zmaga się z bardzo poważną suszą.

Władze proszą mieszkańców o ograniczenie zużycia wody o co najmniej 10 proc. W praktyce oznacza to, że każdego dnia powinni oni korzystać z bieżącej wody o około dwie minuty krócej, niż zwykle. Jednocześnie wprowadzono pakiet działań nadzwyczajnych, na które przeznaczone zostanie 31 mln euro. Decyzję podjęto w momencie, gdy poziom wody w zbiornikach spadł do rekordowo niskiego poziomu. I to tuż przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, kiedy zapotrzebowanie na wodę dodatkowo rośnie.

Cypr: Najgorsza susza od 1901 roku. Apel o oszczędzanie wody

„Każdy musi ograniczyć swoje zużycie. Niezależnie od tego, czy chodzi o prysznic, mycie zębów czy korzystanie z pralki. Czasy są krytyczne i każda kropla ma teraz znaczenie” – powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” Eliana Tofa Christidou, dyrektorka departamentu rozwoju zasobów wodnych Cypru.