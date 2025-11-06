Aktualizacja: 06.11.2025 05:11 Publikacja: 06.11.2025 05:00
Oxfam – międzynarodowa organizacja humanitarna, zajmująca się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się – przeprowadziła analizę dotyczącą zużycia zasobów węglowych. Przedstawione przez ekspertów dane nie są zbyt optymistyczne – ukazują one bowiem dramatyczną przepaść pomiędzy „pochłaniającymi węgiel” bogaczami – a ubogimi, którzy ponoszą jego najdotkliwsze skutki.
Raport „Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster” – bo tak zatytułowana została analiza Oxfam – to coroczne opracowanie poświęcone nierówności w emisjach dwutlenku węgla.
Dane zawarte w publikacji wskazują, że amerykańscy miliarderzy i multimilionerzy – stanowiący 0,1 proc. najbogatszych obywateli USA – niszczą „bezpieczną przestrzeń klimatyczną” naszej planety 183 razy szybciej niż światowa średnia. Badacze zaznaczają, że emitują oni średnio 2,2 tony dwutlenku węgla dziennie, co odpowiada masie nosorożca lub samochodu typu SUV. Dla porównania, przeciętny mieszkaniec Somalii odpowiada za emisję zaledwie 82 gramów CO₂ dziennie. To mniej więcej tyle, ile waży pomidor lub pół filiżanki ryżu. Z kolei średnia globalna to 12 kilogramów dziennie.
Eksperci wskazują także, że w ciągu ostatnich trzech dekad przepaść emisyjna się pogłębiła. Zebrane dane sugerują, iż od 1990 r. udział w globalnych emisjiach najbogatszej jednej dziesiątej procenta populacji wzrósł o 32 procent, podczas gdy udział najbiedniejszej połowy ludzkości spadł o 3 procent.
„Kryzys klimatyczny jest kryzysem nierówności. Najbogatsi ludzie na świecie finansują i czerpią zyski z destrukcji klimatu, sprawiając jednocześnie, że większość musi ponosić śmiertelne konsekwencje ich niekontrolowanej władzy” – zaznacza Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.
Według badaczy, koncentracja bogactwa prowadzi do niebezpiecznych sprzężeń zwrotnych – im większe majątki, tym większa odpowiedzialność za emisje, a jednocześnie tym silniejszy wpływ na opóźnianie i osłabianie działań na rzecz ograniczenia emisji. Z raportu wynika, że prawie 60 proc. inwestycji miliarderów lokowanych jest w branżach o wysokim wpływie klimatycznym, takich jak górnictwo czy sektor ropy i gazu. To o 11 punktów procentowych więcej niż wskazuje średnia wśród innych inwestorów.
Oxfam w swoim raporcie zwraca również uwagę na ogromny wpływ korporacji na politykę klimatyczną. W USA przedsiębiorstwa wydają średnio blisko 280 tysięcy dolarów rocznie na działania lobbingowe przeciwko regulacjom klimatycznym. Chodzi zwłaszcza o firmy z sektora ropy i gazu.
Podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP w Baku obecnych było 1773 lobbystów przemysłu węglowego, naftowego i gazowego – to więcej niż liczyły delegacje większości państw. Jak podkreślają eksperci, działalność lobbystów doprowadziła do zmniejszenia kar dla największych emitentów, wycofywania się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących odejścia od paliw kopalnych oraz do ataków na rozwiązania zakładające nałożenie podatków węglowych i ustawodawstwo klimatyczne. Oxfam zauważa też że bogaci darczyńcy coraz częściej finansują skrajnie prawicowe ruchy, sprzeciwiające się polityce klimatycznej.
Zdaniem badaczy sytuacja jest zła – naukowcy wskazują, że emisje generowane przez najbogatszy 1 proc. populacji mogą do końca stulecia doprowadzić do około 1,3 miliona zgonów związanych z falami upałów oraz do 44 bilionów dolarów strat w krajach o niskich i średnich dochodach do 2050 r. Szczególnie dotknięte problemem – jak zauważają naukowcy – są państwa Globalnego Południa, które w najmniejszym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu.
Zdaniem ekspertów najbogatsi nie tylko zwiększają skalę emisji, ale też oddalają świat od realizacji celów Porozumienia Paryskiego, które zakłada ograniczenie wzrostu temperatur do 1,5–2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Od podpisania porozumienia w 2015 r. 1 procent najzamożniejszych ludzi zużył ponad dwie trzecie pozostałego „globalnego budżetu węglowego” więcej niż biedniejsza połowa ludzkości razem wzięta. Ostatnia dekada była najcieplejszą w historii pomiarów, a w 2024 r. globalna temperatura przekroczyła próg 1,5 stopnia Celsjusza – zauważają badacze.
W obliczu alarmujących danych Oxfam apeluje o podjęcie zdecydowanych działań wobec najbogatszych. Organizacja wzywa polityków na całym świecie do opodatkowania najbardziej zamożnych osób, walki z lobbingiem w sektorach destabilizujących klimat oraz do zwiększenia udziału społeczności najbardziej dotkniętych kryzysem w procesie decyzyjnym. „Musimy przerwać duszący uścisk superbogatych na polityce klimatycznej – poprzez opodatkowanie ich skrajnego bogactwa, zakazanie lobbingu i umieszczenie osób najbardziej dotkniętych kryzysem klimatycznym na pierwszym planie decyzji dotyczących klimatu” – zaznacza Amitabh Behar.
