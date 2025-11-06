Eksperci wskazują także, że w ciągu ostatnich trzech dekad przepaść emisyjna się pogłębiła. Zebrane dane sugerują, iż od 1990 r. udział w globalnych emisjiach najbogatszej jednej dziesiątej procenta populacji wzrósł o 32 procent, podczas gdy udział najbiedniejszej połowy ludzkości spadł o 3 procent.

„Kryzys klimatyczny jest kryzysem nierówności. Najbogatsi ludzie na świecie finansują i czerpią zyski z destrukcji klimatu, sprawiając jednocześnie, że większość musi ponosić śmiertelne konsekwencje ich niekontrolowanej władzy” – zaznacza Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.

Według badaczy, koncentracja bogactwa prowadzi do niebezpiecznych sprzężeń zwrotnych – im większe majątki, tym większa odpowiedzialność za emisje, a jednocześnie tym silniejszy wpływ na opóźnianie i osłabianie działań na rzecz ograniczenia emisji. Z raportu wynika, że prawie 60 proc. inwestycji miliarderów lokowanych jest w branżach o wysokim wpływie klimatycznym, takich jak górnictwo czy sektor ropy i gazu. To o 11 punktów procentowych więcej niż wskazuje średnia wśród innych inwestorów.

Najbogatsi nie tylko zwiększają skalę emisji, ale też oddalają świat od celów klimatycznych

Oxfam w swoim raporcie zwraca również uwagę na ogromny wpływ korporacji na politykę klimatyczną. W USA przedsiębiorstwa wydają średnio blisko 280 tysięcy dolarów rocznie na działania lobbingowe przeciwko regulacjom klimatycznym. Chodzi zwłaszcza o firmy z sektora ropy i gazu.

Podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP w Baku obecnych było 1773 lobbystów przemysłu węglowego, naftowego i gazowego – to więcej niż liczyły delegacje większości państw. Jak podkreślają eksperci, działalność lobbystów doprowadziła do zmniejszenia kar dla największych emitentów, wycofywania się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących odejścia od paliw kopalnych oraz do ataków na rozwiązania zakładające nałożenie podatków węglowych i ustawodawstwo klimatyczne. Oxfam zauważa też że bogaci darczyńcy coraz częściej finansują skrajnie prawicowe ruchy, sprzeciwiające się polityce klimatycznej.