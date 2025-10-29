Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia Porozumienia paryskiego?

Czy postanowienia Porozumienia paryskiego wpłynęły na globalne działania klimatyczne?

Jakie wyzwania wiążą się z realizacją celów Porozumienia paryskiego?

Co mówią badania o efektywności redukcji emisji gazów cieplarnianych po podpisaniu porozumienia?

Jakie są prognozy dotyczące możliwości utrzymania wzrostu temperatury poniżej krytycznych poziomów?

W tym roku mija dziesięć lat od podpisania porozumienia paryskiego. Dokument – zakładający ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych i mający na celu ograniczenie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia poziomu mórz oraz utraty bioróżnorodności – ustanowił nowe standardy w polityce klimatycznej.

Dekadę później wydaje się, że prawdopodobnie świat ma więcej powodów do niepokoju niż do świętowania. Powód? Zdaniem badaczy wysiłki mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, dzięki czemu można by powstrzymać wzrost średniej temperatury globalnej, są niedostateczne. Takiego zdania są między innymi naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, których analiza wskazuje, że choć świat poczynił postępy w redukcji emisji, nie są one wystarczające, by zrekompensować szkody środowiskowe i zatrzymać wzrost temperatury.

Czy porozumienie paryskie przyniosło oczekiwane efekty?

Porozumienie paryskie, przyjęte w 2015 r. przez blisko 200 państw, zakładało utrzymanie wzrostu średniej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza względem epoki przedindustrialnej, a najlepiej – w granicach 1,5 stopnia. Sygnatariusze zobowiązali się do realizacji piętnastoletnich planów redukcji emisji, między innymi poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, ograniczanie odpadów czy monitorowanie naszego wpływu na klimat.