Sześć miliardów złotych w ciągu dwóch lat na kredyty proekologiczne

Strategicznym celem BOŚ jest udzielenie ponad 6 mld zł kredytów proekologicznych w latach 2026-2027
– Bank Ochrony Środowiska ma ambicje bycia liderem wsparcia zielonej transformacji polskiej gospodarki – przekonuje prezes zarządu BOŚ, Bartosz Kublik. – W związku z tym chcemy być też wzorowym przykładem wdrażania najwyższych standardów ESG w wielu obszarach działalności. To oczywisty i naturalny kierunek naszych działań, którym od lat przyświeca proekologiczna misja. Jednocześnie musimy być na bieżąco z wymogami regulacyjnymi, czego wyrazem jest właśnie zaktualizowana Strategia ESG – dodaje.
Obszar środowiskowy jest w naturalny sposób wpisany w misję Banku: tu strategicznym celem jest udzielenie ponad 6 mld zł kredytów proekologicznych w latach 2026-2027. Jeszcze w tym roku zaś sfinalizowane mają być prace nad Planem Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej BOŚ, wraz z systematycznym wzrostem finansowania proekologicznego, m.in. na rozwój oferty finansowania nowych rynków (np. społeczności energetycznych), ESCO, magazyny energii, a także doskonalenie wiedzy, metodyki i oferty na rzecz zwiększania taksonomicznego wskaźnika zielonych aktywów.
W ramach działań edukacyjnych oraz mających zwiększać poziom wiedzy i doświadczenia w finansowaniu projektów proekologicznych rozwijana będzie platforma Przystanek EKO-Biznes, gromadząca treści eksperckie na ten temat.
W obszarze społecznym instytucja stara się rozwijać zarządzanie talentami, planowanie sukcesji czy rozwój kompetencji, co umożliwiają inicjatywy takie jak Program Liderów i edukacji ESG. Warto zwrócić tu m.in. uwagę, że BOŚ jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął kompleksową ścieżkę certyfikacji ESG dla swoich pracowników. Może się on pochwalić równowagą płci na stanowiskach menedżerskich na poziomie 40-60 proc. oraz zamierza ograniczyć nieskorygowaną lukę płacową poniżej poziomu 5 proc.
Do oceny poziomu satysfakcji klientów z kolei używa wskaźnika NPS (Net Promoter Score) – i wśród klientów detalicznych chce do 2027 r. osiągnąć poziom NPS powyżej 30. Zapowiada aktywne przeciwdziałanie greenwashingowi, a także stosowanie w komunikacji zewnętrznej prostego języka.
Częścią tego obszaru są także działania Fundacji BOŚ. Jej kluczowe zadanie na lata 2025-2027 to zostanie jednym z kluczowych partnerów polskich szkół w zakresie edukacji o transformacji klimatycznej (zwłaszcza energetycznej) i adaptacji do zmian klimatu oraz budowa eksperckiego wizerunku i rezultatów działania Fundacji.
W obszarze governance GK BOŚ ma zamiar utrzymać się w ścisłej czołówce banków w Polsce. Wypełnia zasady ładu korporacyjnego, zachowując Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW z 2021 r., buduje etyczną kulturę korporacyjną, deklaruje ochronę sygnalistów oraz przeciwdziałanie korupcji i przekupstwu. W postępowaniach zakupowych chce osiągnąć 100-procentowy poziom objęcia dostawców polityką zakupową opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju.
