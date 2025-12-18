Sześć miliardów złotych w ciągu dwóch lat na kredyty proekologiczne

– Bank Ochrony Środowiska ma ambicje bycia liderem wsparcia zielonej transformacji polskiej gospodarki – przekonuje prezes zarządu BOŚ, Bartosz Kublik. – W związku z tym chcemy być też wzorowym przykładem wdrażania najwyższych standardów ESG w wielu obszarach działalności. To oczywisty i naturalny kierunek naszych działań, którym od lat przyświeca proekologiczna misja. Jednocześnie musimy być na bieżąco z wymogami regulacyjnymi, czego wyrazem jest właśnie zaktualizowana Strategia ESG – dodaje.

Reklama Reklama

Wsparcie dla zielonej transformacji polskiej gospodarki

Obszar środowiskowy jest w naturalny sposób wpisany w misję Banku: tu strategicznym celem jest udzielenie ponad 6 mld zł kredytów proekologicznych w latach 2026-2027. Jeszcze w tym roku zaś sfinalizowane mają być prace nad Planem Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej BOŚ, wraz z systematycznym wzrostem finansowania proekologicznego, m.in. na rozwój oferty finansowania nowych rynków (np. społeczności energetycznych), ESCO, magazyny energii, a także doskonalenie wiedzy, metodyki i oferty na rzecz zwiększania taksonomicznego wskaźnika zielonych aktywów.

W ramach działań edukacyjnych oraz mających zwiększać poziom wiedzy i doświadczenia w finansowaniu projektów proekologicznych rozwijana będzie platforma Przystanek EKO-Biznes, gromadząca treści eksperckie na ten temat.

W obszarze społecznym instytucja stara się rozwijać zarządzanie talentami, planowanie sukcesji czy rozwój kompetencji, co umożliwiają inicjatywy takie jak Program Liderów i edukacji ESG. Warto zwrócić tu m.in. uwagę, że BOŚ jako pierwszy bank w Polsce rozpoczął kompleksową ścieżkę certyfikacji ESG dla swoich pracowników. Może się on pochwalić równowagą płci na stanowiskach menedżerskich na poziomie 40-60 proc. oraz zamierza ograniczyć nieskorygowaną lukę płacową poniżej poziomu 5 proc.