W 2024 roku podczas szczytu klimatycznego COP29 w Baku, Boris Titow, specjalny przedstawiciel Władimira Putina ds. międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju, wyraził nadzieję, że ówczesny prezydent elekt Donald Trump nie wycofa się z porozumienia paryskiego. Przyznał, że „w Rosji słychać głosy wzywające do wycofania się” z porozumienia klimatycznego z 2015 r., ale byłby to „błąd”.

Mimo deklarowanego poparcia dla celów klimatycznych uzgodnionych dziesięć lat temu w Paryżu, Rosja nie wkłada szczególnego wysiłku w ograniczanie swoich emisji gazów cieplarnianych. Jak podaje energetyczny think tank Ember, w 2024 r. energia wiatrowa i słoneczna stanowiły mniej niż 1 proc. rosyjskiej produkcji energii elektrycznej, za to zdecydowaną większość generowały ropa i gaz.

W sierpniu tego roku Władimir Putin podpisał dekret, w którym zobowiązał rząd w ciągu najbliższej dekady do redukcji emisji dwutlenku węgla o jedną trzecią w stosunku do poziomów z 1990 r., kiedy wynosiły 3,1 mld ton CO2. Do 2035 r. Rosja powinna więc obniżyć je do ok. 2 mld ton CO2.

Sęk w tym, że trudno uznać to za ambitny plan, biorąc pod uwagę, że w 2021 r. rosyjskie emisje wynosiły 1,7 mld ton CO2. Co więcej, wykorzystanie 1990 r. jako punktu odniesienia do redukcji emisji również wydaje się chybione, biorąc pod uwagę, że w kolejnych latach odnotowano ich drastyczny spadek, związany z upadkiem przemysłu po upadku Związku Radzieckiego.

Niedoszacowane emisje CO2 w Rosji

Cel klimatyczny czwartego pod względem wielkości emitenta na świecie skrytykowali eksperci z organizacji Climate Action Tracker, oceniając, że daleko mu do zgodności z celem klimatycznym Porozumienia Paryskiego, którego Rosja jest sygnatariuszem. Z wyłączeniem sektora LULUCF (ang. Land use, land use change and forestry, czyli użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa), klimatyczny cel Rosji na 2035 r. jest o 27–33 proc. niższy niż w 1990 r. Według CAT, aby osiągnąć cel 1,5°C zgodny z modelowanymi ścieżkami krajowymi, Rosja musiałaby zredukować swoje emisje, z wyłączeniem sektora LULUCF, o 79 proc. w stosunku do poziomów z 1990 r.