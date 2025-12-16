Śpimy coraz mniej i coraz gorzej. Zmiany klimatu dotarły do sypialni

Z zebranych danych wynika, że statystycznie 10-stopniowy wzrost temperatury w ciągu dnia przekłada się na 2,19 minuty (miara według urządzeń przekładająca się na ok. 2,12 minuty) utraconego snu, zaś analogiczny wzrost temperatury w ciągu nocy oznacza sen krótszy o 2,63 minuty (ok. 2,40 minuty). – Wartości mogą wydawać się niewielkie, ale jeżeli zsumuje się to u milionów ludzi, całkowity wpływ (temperatur – przyp. red.) jest olbrzymi – podkreśla Liao. – To badanie jest ważnym krokiem w rozumieniu, jak na sen wpływają czynniki środowiskowe, jak upał, mogący zwiększać ryzyko chorób czy nawet śmierci – dodaje.

Tym bardziej że niezdrowe skutki utraty snu wskutek wyższej temperatury nie rozkładają się równomiernie w całej populacji. Z badań Kalifornijczyków wynika, że upalna noc może być bardziej uciążliwa dla kobiet, osób o pochodzeniu latynoskim, osób przewlekle chorych, a także tych o niższym statusie ekonomicznym.

Osoby szczególnie narażone na konsekwencje utraty snu

Wyniki badań z USA są dosyć zbieżne z podobnymi badaniami prowadzonymi w Chinach w ostatnich latach. Były one szerzej zakrojone – objęły niemal 214,5 tysiąca osób – ale przyniosły zbieżne wnioski, może nawet nieco bardziej ponure, gdyż chińscy naukowcy nie tylko przełożyli 10-stopniowe wzrosty temperatur na długość snu, ale też jego jakość. W ich badaniach grupy najbardziej narażone na deprywację snu to seniorzy, kobiety czy osoby otyłe.

Ich wyniki (opublikował je wiosną periodyk „Nature Communications”) wskazują, że długość fazy głębokiego snu skróciła się o 2,82 proc., a całego snu – o 9,67 minut. W takim scenariuszu wskaźnik deprywacji snu rośnie o 20 proc., a biorąc pod uwagę przewidywania dotyczące niczym nieograniczonego wzrostu emisji gazów cieplarnianych – do końca stulecia mógłby on wzrosnąć o kolejne ponad 10 proc. Według autorów badań oznacza to, że pod koniec stulecia ludzie będą de facto spać o 33,28 godziny krócej, bez względu na to, ile czasu spędzą w łóżku.

O uciekającym nam śnie wspominają też autorzy badania Lancet Countdown, którego ósmą edycję zorganizował w zeszłym roku prestiżowy magazyn „Lancet”. Tu szacunki nie są nazbyt szczegółowe: naukowcy ocenili, że w porównaniu do lat 1986-2005 w ciągu ostatnich pięciu lat (2019-2024) śpimy de facto o 5 proc. mniej. – Tu już nie chodzi o ekstremalne zjawiska pogodowe – podkreślał na łamach tygodnika „Time” Jeremy Farrar ze Światowej Organizacji Zdrowia. – Chodzi raczej o to, że zmiany klimatu każdego tygodnia, każdego miesiąca po trochu wpływają na nasze zdrowie – kwitował.