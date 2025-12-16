Międzynarodowy zespół naukowców kierowany przez badaczy z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem zidentyfikował istotne źródło emisji sześciofluorku siarki w południowo-zachodnich Niemczech. Jak wykazały pomiary oraz zaawansowane modele komputerowe, emisje tego wyjątkowo silnego gazu cieplarnianego są tam dużo wyższe, niż dotychczas zakładano. Nie zostały także one w pełni uwzględnione w niemieckim bilansie klimatycznym – zauważają eksperci.

Do tej pory niemiecki rejestr emisji gazów cieplarnianych zakładał, że głównym źródłem SF₆ jest utylizacja starych okien dźwiękoszczelnych, podczas której gaz ulatnia się do atmosfery. SF₆ – stosowany na całym świecie przede wszystkim jako gaz izolacyjny i ochronny w rozdzielnicach elektrycznych – był bowiem w przeszłości w Niemczech używany także jako „wypełniacz” do obuwia sportowego oraz właśnie jako izolator w oknach dźwiękoszczelnych. Drugie jego zastosowanie zostało jednak zakazane w 2006 r.

Nowe badanie przeprowadzone przez niemieckich naukowców po raz pierwszy wykazało jednak, że emisje z jednego źródła w południowo-zachodnich Niemczech mogą być znacznie wyższe, niż wcześniej szacowano.

Zespół kierowany przez prof. Andreasa Engla z Instytutu Atmosfery i Środowiska Uniwersytetu Goethego od kilku lat prowadzi pomiary w Obserwatorium Taunus. Od 2023 r. stacja ta jest częścią międzynarodowej sieci pomiarowej AGAGE (Advanced Global Atmospheric Gas Experiment). „Spośród wszystkich europejskich stacji pomiarowych w tej sieci to właśnie w Obserwatorium Taunus rejestrujemy najwyższe stężenia SF₆” – zauważa prof. Engel. „Było to dla nas zaskakujące, zwłaszcza że najwyższe wartości pojawiają się podczas napływu powietrza z południa” – dodaje.