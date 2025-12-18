Z tego artykułu dowiesz się: Jakie regiony świata są najbardziej narażone na znikanie lodowców w nadchodzących latach?

Jak różne scenariusze wzrostu temperatury wpłyną na liczbę lodowców w Alpach do 2100 roku?

Co oznacza pojęcie "szczyt wymierania lodowców" i dlaczego jest istotne w kontekście polityki klimatycznej?

W jaki sposób zanikanie lodowców wpływa na turystykę i życie lokalnych społeczności?

Zjawisko zanikania lodowców obserwowane jest przez badaczy od dłuższego czasu. Prestiżowa szwajcarska uczelnia ETH Zurich, informując o najnowszym osiągnięciu swoich naukowców, przypomina, że już w swoich wcześniejszych analizach wykazali oni, iż tylko w Szwajcarii w latach 1973–2016 zanikło ponad 1 000 lodowców.

W najnowszym badaniu naukowcy postanowili policzyć, ile lodowców na świecie znika każdego roku, ile prawdopodobnie przetrwa do końca stulecia oraz jak długo jeszcze będą istnieć. – Po raz pierwszy przypisaliśmy konkretne lata do momentu zaniknięcia każdego pojedynczego lodowca na Ziemi – mówi Lander Van Tricht z Katedry Glacjologii ETH Zurich i instytutu WSL, główny autor badania opublikowanego 15 grudnia w „Nature Climate Change”.

Uzyskane wyniki pokazują, że regiony z dużą liczbą małych lodowców, położonych na niższych wysokościach lub w pobliżu równika, są szczególnie narażone – wśród nich są Alpy, Kaukaz, Góry Skaliste, a także części Andów i afrykańskich pasm górskich na niskich szerokościach geograficznych. – W tych regionach ponad połowa wszystkich lodowców może zniknąć w ciągu najbliższych dziesięciu do dwudziestu lat – mówi Van Tricht.

Zmiany klimatu: Czy alpejskie lodowce przetrwają?

Jeśli obecne tempo ocieplania się klimatu zostanie utrzymane, do końca stulecia średnia temperatura na Ziemi może być wyższa o 2,7 st. C w porównaniu do temperatury z epoki przedindustrialnej. Przy takim wzroście, według badań ETH Zurich, do 2100 r. w Europie Środkowej pozostanie jedynie około 110 lodowców – zaledwie 3 proc. dzisiejszej liczby. W Alpach szczytowe tempo ich utraty może zostać osiągnięte już w latach 2033–2041.