Reklama

Nadchodzi era „wymierania lodowców” w Alpach. Czarny scenariusz się spełni?

Jeżeli aktualne tempo ocieplenia klimatu się utrzyma, do końca stulecia w Europie pozostanie 110 lodowców – zaledwie 3 proc. ich obecnej liczby. Takie wyniki przynoszą najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy pod kierunkiem Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH Zurich). Naukowcy wskazują, że zanikanie lodowców w Alpach, bo to o nich w tym przypadku mowa, będzie miało dalekosiężne skutki dla gospodarki i życia lokalnych społeczności. Naukowcy sprawdzili także, jakie są perspektywy dla lodowców w innych częściach świata.

Publikacja: 18.12.2025 10:07

Tylko w Szwajcarii w latach 1973–2016 zanikło ponad 1000 lodowców.

Tylko w Szwajcarii w latach 1973–2016 zanikło ponad 1000 lodowców.

Foto: Frederick Wallace Unsplash

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie regiony świata są najbardziej narażone na znikanie lodowców w nadchodzących latach?
  • Jak różne scenariusze wzrostu temperatury wpłyną na liczbę lodowców w Alpach do 2100 roku?
  • Co oznacza pojęcie "szczyt wymierania lodowców" i dlaczego jest istotne w kontekście polityki klimatycznej?
  • W jaki sposób zanikanie lodowców wpływa na turystykę i życie lokalnych społeczności?

Zjawisko zanikania lodowców obserwowane jest przez badaczy od dłuższego czasu. Prestiżowa szwajcarska uczelnia ETH Zurich, informując o najnowszym osiągnięciu swoich naukowców, przypomina, że już w swoich wcześniejszych analizach wykazali oni, iż tylko w Szwajcarii w latach 1973–2016 zanikło ponad 1 000 lodowców.

W najnowszym badaniu naukowcy postanowili policzyć, ile lodowców na świecie znika każdego roku, ile prawdopodobnie przetrwa do końca stulecia oraz jak długo jeszcze będą istnieć. – Po raz pierwszy przypisaliśmy konkretne lata do momentu zaniknięcia każdego pojedynczego lodowca na Ziemi – mówi Lander Van Tricht z Katedry Glacjologii ETH Zurich i instytutu WSL, główny autor badania opublikowanego 15 grudnia w „Nature Climate Change”.

Uzyskane wyniki pokazują, że regiony z dużą liczbą małych lodowców, położonych na niższych wysokościach lub w pobliżu równika, są szczególnie narażone – wśród nich są Alpy, Kaukaz, Góry Skaliste, a także części Andów i afrykańskich pasm górskich na niskich szerokościach geograficznych. – W tych regionach ponad połowa wszystkich lodowców może zniknąć w ciągu najbliższych dziesięciu do dwudziestu lat – mówi Van Tricht.

Zmiany klimatu: Czy alpejskie lodowce przetrwają?

Jeśli obecne tempo ocieplania się klimatu zostanie utrzymane, do końca stulecia średnia temperatura na Ziemi może być wyższa o 2,7 st. C w porównaniu do temperatury z epoki przedindustrialnej. Przy takim wzroście, według badań ETH Zurich, do 2100 r. w Europie Środkowej pozostanie jedynie około 110 lodowców – zaledwie 3 proc. dzisiejszej liczby. W Alpach szczytowe tempo ich utraty może zostać osiągnięte już w latach 2033–2041.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tegoroczny grudzień w wielu miejscach w Polsce stoi na razie pod znakiem deszczu, a nie śniegu.
Planeta
Rekordowe temperatury w Polsce. Tak ciepło w grudniu nie było od wielu dekad

Czarny scenariusz: W Alpach przetrwa tylko 1 proc. lodowców

Badacze wykazali, jak szybkość cofania się lodowców zależy od skali globalnego ocieplenia. Z tego powodu naukowcy przeprowadzili prognozy przy użyciu trzech najnowocześniejszych globalnych modeli lodowców oraz kilku scenariuszy klimatycznych.

Dla Alp ustalili, że przy wzroście temperatury o 1,5 st. C do 2100 roku przetrwa 12 proc. lodowców (około 430 z blisko 3 000 istniejących w 2025 roku); przy 2 st. C przetrwa około 8 proc., czyli ok. 270 lodowców; natomiast przy 4 st. C zaledwie 1 proc., czyli ponad 20 lodowców.

Dla porównania: w Górach Skalistych w scenariuszu 1,5 st. C przetrwałoby około 4400 lodowców – czyli 25 proc. z dzisiejszych około 18000. Przy 4 st. C pozostałoby jedynie około 101 lodowców, co oznacza stratę rzędu 99 proc. W Andach i Azji Centralnej przy 1,5 st. C przetrwałoby około 43 proc. lodowców. Jednak przy 4 st. C liczby te gwałtownie spadają: w Andach pozostałoby jedynie około 950 lodowców (94 proc. straty), a w Azji Centralnej około 2 500 (96 proc. straty). Ogólnie rzecz biorąc, w scenariuszu globalnego ocieplenia o 4 st. C przetrwałoby jedynie około 18000 lodowców, podczas gdy przy 1,5 st. C byłoby ich około 100 tys.

Badanie pokazuje również, że nie ma już regionu, w którym liczba lodowców nie maleje. Nawet w Karakorum w Azji Centralnej, gdzie po przełomie tysiącleci niektóre lodowce tymczasowo rosły, prognozuje się ich zanik.

Eksperci: Nadchodzi „wymieranie lodowców”

Autorzy artykułu opublikowanego właśnie w „Nature Climate Change” użyli w nim pojęcia peak glacier extinction – szczyt wymierania lodowców. Oznacza ono moment, w którym liczba lodowców zanikających w ciągu jednego roku osiąga maksimum. Po tym punkcie roczne tempo strat zmaleje, ponieważ większość mniejszych lodowców już zniknie. „Z perspektywy polityki klimatycznej ma to istotne znaczenie: topnienie lodowców będzie postępować, nawet jeśli po osiągnięciu szczytu spadnie liczba lodowców zanikających rocznie” – informuje ETH Zurich.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Za badania odpowiedzialni byli naukowcy z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem/
Planeta
Najsilniejszy gaz cieplarniany na świecie. Nowe źródło emisji w Niemczech

Zespół obliczył moment tego szczytu dla różnych scenariuszy ocieplenia. Przy wzroście temperatury o 1,5 st. C nastąpiłby on około 2041 r. (w jednym roku znika ok. 2 tys. lodowców). Przy 4 st. C szczyt przesuwa się na ok. 2055 r., ale wzrasta do około 4 tys. lodowców rocznie.

„Fakt, że przy silniejszym ociepleniu szczyt następuje później, może wydawać się paradoksalny. Wynika to z tego, że w cieplejszych warunkach znikają nie tylko małe, ale także duże lodowce. Ujęcie całkowitej utraty nawet największych lodowców jest kluczową zaletą nowego podejścia” – wyjaśnia ETH Zurich.

Badacze z ETH Zurich pokazują, że przy ociepleniu na poziomie 4 st. C w momencie szczytu zanika dwukrotnie więcej lodowców niż przy 1,5 st. C. Podczas gdy w scenariuszu 1,5 st. C przetrwa około połowa dzisiejszych lodowców, przy 2,7 st. C – pozostanie tylko jedna piąta, a przy 4 st. C zaledwie jedna dziesiąta.

Zanikanie lodowców wpłynie na turystykę i życie lokalnych społeczności

Autorzy analizy podkreślają, że zaproponowane przez nich ujęcie – pokazujące zmniejszanie się liczby lodowców (a nie ogólnej masy lodu) – pomaga w uchwyceniu wpływu, jaki ta sytuacja może mieć na gospodarkę (w tym na turystykę) oraz na życie lokalnych społeczności. – Topnienie małego lodowca ma znikomy wpływ na poziom mórz. Ale gdy lodowiec znika całkowicie, może to poważnie uderzyć w turystykę w danej dolinie – komentuje Lander Van Tricht.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Szwajcaria Klimat Alpy Zmiany klimatu
Czy erupcje wulkanów doprowadziły pośrednio do epidemii dżumy w XIV wieku?
Nauka
Naukowcy wskazują na zaskakującą przyczynę epidemii dżumy. „Jedna z największych katastrof ludzkich”
Nowe badanie wód Oceanu Arktycznego może zmienić modele prognostyczne dla Arktyki
Planeta
Przełomowe odkrycie pod lodem Arktyki. Badacze: „To dobra wiadomość dla klimatu"
„Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego” – mówi w rozmowie z BBC Zeke Hausfather, klimatol
Oceany i lodowce
„Bąbel ciepła” na oceanie. Eksperci: „Dzieje się coś niezwykłego”
„Sadzenie” koralowców na podwodnej farmie u wybrzeży chińskiej wyspy Hainan.
Oceany i lodowce
Ziemia przekroczyła pierwszy klimatyczny punkt krytyczny. Eksperci biją na alarm
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Wzrost zakwaszenia oceanów to efekt ich niedotlenienia, co jest konsekwencją pochłaniania zwiększony
Oceany i lodowce
Eksperci: Siódma „granica planetarna” została przekroczona. Alarm dla oceanów
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama