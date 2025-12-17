Średnia temperatura w listopadzie 2025 wyniosła 14,02°C, czyli 0,65°C powyżej średniej z lat 1991–2020. Miesiąc ten był także jedynie o 0,20°C chłodniejszy od rekordowego listopada 2023 r. oraz 0,08°C chłodniejszy od listopada 2024 r. Ubiegły miesiąc był również drugim z rzędu, w którym globalna anomalia temperatur przekroczyła 1,50°C powyżej epoki przedindustrialnej.

Od stycznia do listopada 2025 r. globalna średnia temperatura utrzymywała się 0,60°C powyżej średniej z lat 1991–2020, czyli 1,48°C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego. Dokładnie tyle samo odnotowano w całym 2023 r. Eksperci oceniają, że 2025 r. niemal na pewno zakończy się jako drugi – lub ewentualnie trzeci – najcieplejszy rok w historii.

Jesień 2025 – globalnie trzecia najcieplejsza w historii

Eksperci wskazują, że na całym świecie jesień była wyjątkowo ciepła. Temperatura w okresie od września do listopada 2025 była 0,67°C powyżej średniej 1991–2020, co oznacza trzeci najcieplejszy wynik w historii.

W Europie – która jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie – średnia temperatura dla listopada wyniosła 5,74°C, czyli 1,38°C powyżej średniej. Dało to piąty najcieplejszy listopad w historii. Najcieplej było w: Europie Wschodniej, Rosji, na Bałkanach oraz w Turcji. Temperatury poniżej średniej odnotowano z kolei w: Szwecji i Finlandii, Islandii, północnych Włoszech oraz południowych Niemczech.

Badacze zaznaczają, że jesień 2025 była w Europie czwartą najcieplejszą w historii, z temperaturami wyraźnie powyżej średniej szczególnie na Półwyspie Fennoskandzkim (Norwegia, Szwecja, Finlandia) i w Rosji. Europa Zachodnia i Środkowa doświadczały zaś wartości bliskich normie, poza Półwyspem Iberyjskim.

Oceany. Czwarta najwyższa temperatura powierzchni mórz w historii

Według danych Copernicus Climate Change Service (C3S), w listopadzie średnia temperatura mórz między szerokościami 60°S a 60°N osiągnęła 20,42°C, co oznacza czwarty najwyższy wynik w historii pomiarów dla tego miesiąca.