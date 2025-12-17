Reklama

2025 będzie drugim najcieplejszym rokiem w historii? „To już nie abstrakcja”

Prawdopodobne jest, że rok 2025 stanie się drugim najcieplejszym rokiem w historii pomiarów – ustalili naukowcy współpracujący z unijną usługą ds. zmian klimatu Copernicus (C3S). „Jedyną drogą do ograniczenia dalszego wzrostu temperatur jest szybka redukcja emisji gazów cieplarnianych” – zaznaczają eksperci.

Publikacja: 17.12.2025 05:00

Z opublikowanych statystyk wynika, że 2025 r. plasuje się obecnie na równi z 2023 r. jako drugi najcieplejszy w historii pomiarów.

Foto: Darek Delmanowicz PAP

Ada Michalak

Nowe dane, przedstawione przez naukowców współpracujących z unijną usługą ds. zmian klimatu Copernicus (C3S), ilustrują skalę problemu związaną ze zmianami klimatu. Z opublikowanych statystyk wynika, że 2025 r. plasuje się obecnie na równi z 2023 r. jako drugi najcieplejszy w historii pomiarów. 

Listopad 2025 trzecim najcieplejszym listopadem w historii

Eksperci Copernicus Climate Change Service (C3S) w swoim najnowszym komunikacie podają, że listopad 2025 okazał się trzecim najcieplejszym listopadem w historii. Miesiąc ten przyniósł także szereg ekstremalnych zjawisk pogodowych, w tym cyklony tropikalne w Azji Południowo-Wschodniej, które doprowadziły do katastrofalnych powodzi i licznych ofiar.

„Dla listopada globalne temperatury były o 1,54°C powyżej poziomu przedindustrialnego, a trzyletnia średnia dla lat 2023–2025 po raz pierwszy zmierza do przekroczenia progu 1,5°C. Te wartości nie są abstrakcyjne – odzwierciedlają przyspieszające tempo zmian klimatu, a jedyną drogą do ograniczenia dalszego wzrostu temperatur jest szybka redukcja emisji gazów cieplarnianych” – zauważa Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora w Copernicus Climate Change Service (C3S). 

Średnia temperatura w listopadzie 2025 wyniosła 14,02°C, czyli 0,65°C powyżej średniej z lat 1991–2020. Miesiąc ten był także jedynie o 0,20°C chłodniejszy od rekordowego listopada 2023 r. oraz 0,08°C chłodniejszy od listopada 2024 r. Ubiegły miesiąc był również drugim z rzędu, w którym globalna anomalia temperatur przekroczyła 1,50°C powyżej epoki przedindustrialnej.

Od stycznia do listopada 2025 r. globalna średnia temperatura utrzymywała się 0,60°C powyżej średniej z lat 1991–2020, czyli 1,48°C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego. Dokładnie tyle samo odnotowano w całym 2023 r. Eksperci oceniają, że 2025 r. niemal na pewno zakończy się jako drugi – lub ewentualnie trzeci – najcieplejszy rok w historii. 

Jesień 2025 – globalnie trzecia najcieplejsza w historii

Eksperci wskazują, że na całym świecie jesień była wyjątkowo ciepła. Temperatura w okresie od września do listopada 2025 była 0,67°C powyżej średniej 1991–2020, co oznacza trzeci najcieplejszy wynik w historii. 

W Europie – która jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie – średnia temperatura dla listopada wyniosła 5,74°C, czyli 1,38°C powyżej średniej. Dało to piąty najcieplejszy listopad w historii. Najcieplej było w: Europie Wschodniej, Rosji, na Bałkanach oraz w Turcji. Temperatury poniżej średniej odnotowano z kolei w: Szwecji i Finlandii, Islandii, północnych Włoszech oraz południowych Niemczech.

Badacze zaznaczają, że jesień 2025 była w Europie czwartą najcieplejszą w historii, z temperaturami wyraźnie powyżej średniej szczególnie na Półwyspie Fennoskandzkim (Norwegia, Szwecja, Finlandia) i w Rosji. Europa Zachodnia i Środkowa doświadczały zaś wartości bliskich normie, poza Półwyspem Iberyjskim.

Oceany. Czwarta najwyższa temperatura powierzchni mórz w historii

Według danych Copernicus Climate Change Service (C3S), w listopadzie średnia temperatura mórz między szerokościami 60°S a 60°N osiągnęła 20,42°C, co oznacza czwarty najwyższy wynik w historii pomiarów dla tego miesiąca.

Na północnym Pacyfiku odnotowywano temperatury znacznie powyżej średniej, z rekordami na zachodzie, a na równikowym obszarze Pacyfiku – wartości bliskie lub poniżej średniej. Na Morzu Norweskim i Morzu Koralowym zaobserwowano natomiast temperatury rekordowo wysokie.

Pokrywa lodowa. Dramatycznie niskie wartości w Arktyce i Antarktyce

Naukowcy podają, że w listopadzie zasięg lodu morskiego w Arktyce był o 12 proc. mniejszy od średniej – to drugi najniższy wynik w historii pomiarów. Największe spadki zaobserwowano w okolicach Svalbardu, Ziemi Franciszka Józefa oraz Morza Karskiego, a także w północno-wschodniej Kanadzie. W regionach tych występowały równocześnie wyjątkowo wysokie temperatury powietrza.

Obawy budzi także Antarktyka, gdzie zasięg lodu morskiego był 7 proc. poniżej średniej. To czwarty najniższy wynik w historii pomiarów. Największy niepokój pod tym względem budzą okolice Morza Bellingshausena oraz Oceanu Indyjskiego.

Opady i ekstremalne zjawiska pogodowe – dramatyczne skutki cyklonów w Azji

W Europie listopad 2025 był bardziej wilgotny niż przeciętnie m.in. w: Wielkiej Brytanii i Irlandii, Portugalii i Hiszpanii, północno-zachodniej Rosji oraz na Bałkanach. Szczególnie silne opady wystąpiły w Albanii i Grecji. Częściowo związane były one ze sztormem Claudia, który przyniósł intensywne deszcze w Europie Zachodniej.

Suche warunki utrzymywały się natomiast m.in. w: Islandii, południowej Hiszpanii, północnych Włoszech, centralnych Niemczech oraz Szwecji. Ostrzeżenia przed suszą objęły południowo-wschodnią Europę, w tym południowo-zachodnią Rosję, Ukrainę i Turcję.

Globalnie wilgotne warunki dominowały m.in. w: południowo-zachodnich USA, północnej Kanadzie, północno-zachodniej Rosji, na Tajwanie, w Afryce Południowej, na Madagaskarze oraz wzdłuż wybrzeży Australii. Wyjątkowo dramatyczne były katastrofalne powodzie w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, wywołane połączeniem cyklonów tropikalnych i ulewnych deszczy monsunowych. Zginęło podczas nich ponad 1100 osób.

W listopadzie susza dotykała zaś: północnego Meksyku, południowo-wschodnich USA, większości zachodniej i centralnej Azji oraz południowej Brazylii. 

Copernicus Climate Change Service (C3S), realizowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych na zlecenie Unii Europejskiej, publikuje comiesięczne biuletyny klimatyczne informujące o zmianach obserwowanych globalnych temperatur powietrza przy powierzchni, pokrywy lodu morskiego i zmiennych hydrologicznych. Wszystkie zgłoszone odkrycia opierają się na analizach komputerowych wykorzystujących miliardy pomiarów z satelitów, statków, samolotów i stacji pogodowych na całym świecie.

Klimat Planeta Zmiany klimatu
