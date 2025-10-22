Z tego artykułu dowiesz się: Jak wypada porównanie emisji z inhalatorów do emisji generowanych przez samochody spalinowe?

Jakie typy inhalatorów mają największy wpływ na środowisko?

Dlaczego inhalatory ciśnieniowe dozujące są najbardziej szkodliwe dla klimatu?

Jakie alternatywy dla tradycyjnych inhalatorów mogą pomóc w ochronie środowiska?

Jakie są plany dalszych badań dotyczących emisji inhalatorów?

Według badania przeprowadzonego przez naukowców z UCLA Health – systemu opieki zdrowotnej działającego przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles – inhalatory stosowane w leczeniu astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), mają zaskakująco duży wpływ na środowisko naturalne. Jak wykazano, urządzenia te generują rocznie ponad dwa miliony ton emisji dwutlenku węgla. „Odpowiada to emisjom pochodzącym z około 530 tys. samochodów z silnikiem benzynowym w Stanach Zjednoczonych” – zaznaczają eksperci.

Reklama Reklama

Emisje: Inhalatory szkodzą środowisku?

Badanie opublikowane w Czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego („JAMA”) jest największym dotychczas opracowaniem dotyczącym emisji związanych z użyciem inhalatorów w USA. Naukowcy wzięli w nim pod lupę okres od 2014 do 2024 r. i uwzględnili trzy typy inhalatorów dopuszczonych do leczenia astmy oraz POChP.

Jak ustalono, najbardziej szkodliwe dla środowiska są inhalatory ciśnieniowe dozujące (MDI – metered dose inhalers), które zawierają pojemnik ze sprężonym gazem, będącym nośnikiem dla cząsteczek leku. Według ekspertów, w dziesięcioletnim okresie, którego dotyczyło badanie, odpowiadały one aż za 98 proc. całkowitych emisji związanych z używaniem inhalatorów.