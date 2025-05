Osoba z pierwszej z grup (10-procentowej) ma na koncie 6,5 raza więcej emisji niż statystyczny globalny „średniak”. Ta należąca do 1-proc. elity ma już 20-krotnie więcej emisji od przeciętnego mieszkańca Ziemi, a ci z grona 0,1-proc. – 76-krotnie. – Gdyby każdy z nas emitował tyle, co osoby należące do biedniejszej połowy mieszkańców Ziemi, wzrost temperatur po 1990 r. byłby minimalny – twierdzi Carl-Friedrich Schleussner, jeden z współautorów badania. Z kolei gdyby każdy człowiek miał na koncie tyle emisji co 10 procent najbogatszych, średni wzrost temperatury globalnej sięgałby 2,9 stopnia Celsjusza (lub 6,7 stopnia Cejsusza w przypadku grupy 1 proc. najbogatszych czy 12,2 stopnia Celsjusza dla 0,1 proc. najbogatszych).

Kto odpowiada za zmiany klimatyczne?

Cytowane wyżej wyniki dociekań naukowców nie są zaskoczeniem: dyskusja o odpowiedzialności bogatych (tak ludzi, jak i krajów) za emisje i będące ich konsekwencją zmiany klimatyczne toczy się na forum międzynarodowym od lat.

Mechanizmy również wydają się być oczywiste: od posiadania dwóch czy więcej samochodów w dobrze sytuowanej rodzinie, przez częstsze i bardziej egzotyczne wakacje, podróże samolotem – u najbogatszym przecież własnym – itd. Zakupy i zużywanie rozmaitych surowców przez bogatych napędzają produkcję w emisjogennych sektorach – i tak, na rozmaite sposoby, nakręca się spirala działań podgrzewających atmosferę.

Podobnie dosyć oczywiste jest, że te mechanizmy znacznie częściej uruchamiają się w społeczeństwach krajów rozwiniętych – w tym przede wszystkim zachodnich.

Szacunki badaczy w tym przypadku wpisują się w burzliwą debatę o tym, czy bogaci – zarówno państwa, jak i jednostki – powinni rekompensować biednym walkę z efektami zmian klimatycznych. Ledwie dwa miesiące temu administracja Donalda Trumpa ogłosiła wycofanie się USA z funduszu mającego wspierać kraje rozwijające się w zapobieganiu szkodom wynikającym z ekstremów pogodowych oraz w likwidacji szkód już wyrządzonych.

Artykuł z „Nature Climate Change” po raz pierwszy, choć zapewne nie definitywnie, ani szczególnie skrupulatnie, wskazuje na dysproporcję w odpowiedzialności za zachodzące na planecie zmiany.