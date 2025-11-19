Prognoza wskazuje, że świat jest na kursie prowadzącym do wzrostu temperatury o 2,6 stopnia Celsjusza do końca XXI wieku. Eksperci przypominają, że taki poziom ocieplenia znacząco przekracza limity ustalone w porozumieniu paryskim, co – jak ostrzegają naukowcy – może zapoczątkować nową erę ekstremalnych zjawisk pogodowych i zawirowań społecznych i gospodarczych.

Raport Global Carbon Project także nie jest zbyt optymistyczny – jego autorzy sugerują bowiem, że emisje z paliw kopalnych w 2025 r. wzrosną o około 1 proc., osiągając najwyższy poziom w historii. „Choć tempo wzrostu emisji spowolniło w ostatnich latach – z 2 proc. rocznie w poprzedniej dekadzie do 0,8 proc. obecnie – nadal nie jest to wystarczające, by zatrzymać kryzys klimatyczny” – zaznaczają badacze.

Dla naukowców bardzo niepokojące jest także osłabienie naturalnych „pochłaniaczy” dwutlenku węgla. Jak czytamy, połączenie globalnego ocieplenia i wylesiania sprawiło, iż tropikalne lasy w Azji Południowo-Wschodniej oraz w dużych częściach Ameryki Południowej przestały pełnić funkcję „pochłaniaczy” CO2, stając się jego źródłem. Według danych Global Carbon Project, stężenie dwutlenku węgla w atmosferze w 2025 r. zbliża się do 425 ppm, wobec około 280 ppm w epoce przedindustrialnej.

„Świat ze średnią temperaturą wyższą o 2,6 stopnia Celsjusza oznacza globalną katastrofę” – mówi Bill Hare, dyrektor generalny organizacji Climate Analytics. Jak wyjaśnia, taki poziom ocieplenia może wiązać się z przekroczeniem tzw. punktów krytycznych, prowadzących do załamania cyrkulacji w Atlantyku, utraty raf koralowych, długotrwałej degradacji pokryw lodowych oraz przekształcenia Amazonii w sawannę. „To może oznaczać koniec rolnictwa w Europie, susze i załamanie monsunów w Azji i Afryce, śmiertelne upały i wilgotność. To nie jest świat, w którym chcielibyśmy się znaleźć” – dodaje.

Co zostało z porozumienia paryskiego?

Eksperci zaznaczają, że od czasu rewolucji przemysłowej średnia temperatura na Ziemi wzrosła o około 1,3 stopnia Celsjusza, głównie na skutek wylesiania i spalania paliw kopalnych. Skutki? Coraz częstsze huragany, pożary, susze i inne – dramatyczne w skutkach – klęski żywiołowe.