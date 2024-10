Jak wskazują naukowcy, kryzys staje się jeszcze bardziej poważny ze względu na ogromne zapotrzebowanie na wodę. W raporcie stwierdzono, że ​​przeciętnie ludzie potrzebują minimum około 4 tys. litrów wody dziennie, by prowadzić „godne życie”. To znacznie więcej niż 50-100 litrów, które według Organizacji Narodów Zjednoczonych są potrzebne na podstawowe potrzeby. To także dużo więcej niż większość regionów – zwłaszcza biednych – jest w stanie zapewnić z lokalnych źródeł.

„Działalność człowieka zmienia strukturę naszej planety i powietrza nad nią, co ociepla klimat, nasilając zarówno ekstremalne warunki mokre, jak i suche oraz zaburzając wzorce wiatru i opadów” – mówi Allan.

Czytaj więcej Woda Przemysł spożywczy nie jest gotów na niedobór wody Według najnowszego raportu Feeding Ourselves Thirsty organizacji Ceres, przemysł spożywczy odpowiada za zużycie ponad 70 proc. wody na świecie.

Niedobory wody. Jak rozwiązać ten problem?

Zdaniem badaczy kryzys można rozwiązać jedynie poprzez lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi i masowe ograniczenie zanieczyszczeń powodujących ocieplenie planety. Autorzy raportu twierdzą, że rządy świata muszą uznać globalny cykl hydrologiczny za „dobro wspólne” i zająć się nim razem. „Kraje są od siebie zależne, nie tylko ze względu na jeziora i rzeki, które przekraczają granice państw, ale także ze względu na wodę w atmosferze, która może pokonywać ogromne odległości” – czytamy. „To oznacza, że ​​decyzje podejmowane w jednym kraju mogą zakłócić opady deszczu w innym” – podkreślono.

„Globalny kryzys wodny to tragedia, ale jest to również okazja do przekształcenia ekonomii wody” — powiedziała Ngozi Okonjo-Iweala, dyrektor generalna Światowej Organizacji Handlu i współprzewodnicząca komisji, która opublikowała raport. Jak dodała, ​​odpowiednia wycena wody jest niezbędna, „by rozpoznać jej niedobór i wiele innych korzyści, jakie przynosi”.

Raport Globalnej Komisji ds. Ekonomiki Wody pojawił się niedługo przed szczytem ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w Kolumbii. Światowi przywódcy będą omawiać podczas spotkania, jak chronić dziką przyrodę i naturalne siedliska. Ubiegłoroczne wydarzenie skłoniło 195 krajów do zgody na ochronę i przywrócenie co najmniej 30 proc. lądu i wody Ziemi do 2030 r.