Władze biorą pod uwagę wysłanie teherańczyków na tygodniowy urlop, co skłoniłoby przynajmniej część osób do wyjazdu poza miasto. Prezydent Iranu nie wyklucza też bardziej radykalnych działań, takich jak czasowe przeniesienie mieszkańców stolicy. Irański parlament z kolei rozważa skrócenie tygodnia pracy do czterech dni – od soboty do wtorku. Powrót do pracy zdalnej ma również pomóc w oszczędzaniu zasobów.

Susza w Iranie: Zbiorniki retencyjne prawie puste

Problemy związane z dostępem do wody nie są w Iranie nowym zjawiskiem, to kraj narażony na susze. Eksperci podkreślają jednak, że obecna sytuacja jest dramatyczna. Jak informuje CNN, problemy z brakami wody dotykają niemal wszystkich irańskich prowincji, poza jedną.

„Odpowiedź na kryzys jest chaotyczna, nagła, nieprzemyślana i reaktywna. Najbardziej niepokoi mnie nierówność – zamożniejsi mieszkańcy miast mogą pozwolić sobie na magazynowanie wody, dostawy cysternami lub inne rozwiązania, podczas gdy biedni będą cierpieć najbardziej” – zauważa Kaveh Madani – irański naukowiec, inżynier środowiska i ekspert ds. gospodarki wodnej, który pełni funkcję dyrektora Instytutu Wody, Środowiska i Zdrowia przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych (UNU-INWEH)

Zdaniem ekspertów sytuacja w Teheranie – ale i całym kraju – nie napawa optymizmem. „Normalne zaopatrzenie w wodę będzie niemożliwe przez najbliższe dwa miesiące – dopiero jesienny deszcz może nieco poprawić sytuację” – ostrzegają badacze, zaznaczając, że aż 80 proc. zbiorników retencyjnych w Iranie jest niemal całkowicie pustych. Tama Karaj – kluczowa dla zaopatrzenia Teheranu – osiągnęła historycznie niski poziom.

Ministerstwo Energii poinformowało, że w ciągu ostatnich pięciu lat roczna suma opadów w Iranie spadła z około 28 cm do poniżej 15 cm, co czyni obecną suszę najgorszą od 50 lat. Według gubernatora prowincji Teheran, Mohammada Sadegha Motamediana, w czterech zaporach zaopatrujących stolicę w wodę poziom rezerw spadł do zaledwie 14 proc. ich pojemności.