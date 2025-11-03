Według raportu z badania, hodowla owadów w dużej skali może być mniej przyjazna dla środowiska niż pozyskiwanie innych źródeł białka. Naukowcy wskazują również, że niskie zapotrzebowanie konsumentów, brak odpowiednich regulacji i ryzyko dla bioróżnorodności znacząco podważają sens traktowania tego sektora jako zrównoważonej alternatywy dla białka zwierzęcego.

„Białko z owadów było szeroko promowane w ciągu ostatniej dekady, jednak to kompleksowe opracowanie przedstawia zupełnie inny obraz tego zagadnienia” – mówi dr Dustin Crummett, dyrektor wykonawczy Insect Institute oraz wykładowca w School of Interdisciplinary Arts and Sciences na University of Washington Tacoma.

Główny autor raportu – Corentin Biteau z francuskiego National Observatory on Insect Farming – podkreśla, że najbardziej zaskakującym odkryciem dla naukowców było to, iż większość firm zajmujących się przetwórstwem owadów nie dąży do zastąpienia nimi mięsa. „Choć owady często są przedstawiane jako bardziej zrównoważona alternatywa dla mięsa, ogromna większość przedsiębiorstw nie próbuje zastępować nimi mięsa z powodu niskiej akceptacji konsumentów. Co gorsza, w przypadku rynku żywności dla ludzi około 90 proc. produktów na bazie owadów nie zastępuje mięsa, lecz produkty roślinne. Chodzi tu o batony, przekąski czy makarony, które mają mniejszy wpływ na środowisko” – wyjaśnia.

Badanie wskazuje także, że branża bardzo rzadko wykorzystuje odpady spożywcze, mimo iż często mówi się, że może ona wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. „Duże farmy owadów rzadko używają prawdziwych odpadów żywnościowych z powodu ograniczeń regulacyjnych, ryzyka sanitarnego, problemów logistycznych czy zmienności wartości odżywczej” – zaznacza Biteau. Jak podkreśla ekspert, w rezultacie najwięksi producenci wykorzystują produkty zbożowe – takie jak na przykład otręby pszenne – przez co owady konkurują o paszę z hodowlą innych zwierząt, zamiast tworzyć obieg zamknięty.

Hodowla owadów zagrożeniem sanitarnym?

Dr Crummett zwraca także uwagę, że współczesna hodowla owadów jest „zasobochłonna”, a jej wpływ na środowisko i gospodarkę budzi coraz więcej wątpliwości. „Czynniki takie jak wysokie zużycie energii i stosowanie pasz wysokiej wartości dla owadów, które same są wykorzystywane jako pasza, podają w wątpliwość zarówno zrównoważenie środowiskowe, jak i ekonomiczną opłacalność tej branży” – mówi naukowiec.