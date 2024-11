Na Ziemi maleją zasoby słodkiej wody. "To może być zwiastun tego, co nastąpi"

Czytaj więcej Woda Światowy Dzień Wody 2024. Przybywa miejsc, gdzie woda pitna stała się luksusem Na świecie co druga osoba doświadcza krytycznego braku wody w ciągu roku, często w desperacji decydując się na konsumpcję wody skażonej, co grozi zachorowaniem na szereg chorób, a nawet śmiercią – alarmuje Polska Akcja Humanitarna.

"Zwiastun tego, co nastąpi”

Naukowcy zauważają także, że globalne ocieplenie powoduje, iż atmosfera zatrzymuje więcej pary wodnej, co skutkuje bardziej ekstremalnymi opadami. „Podczas gdy całkowity roczny poziom opadów deszczu i śniegu może nie zmieniać się drastycznie, długie okresy między intensywnymi opadami pozwalają glebie wyschnąć i stać się bardziej zwartą. To zmniejsza ilość wody, jaką gleba może wchłonąć, gdy pada deszcz” – mówi meteorolog NASA Goddard Michael Bosilovich. „Problemem w przypadku ekstremalnych opadów jest to, że woda ostatecznie spływa, zamiast wsiąkać i uzupełniać zasoby wód gruntowych” – dodaje. „Wyższe temperatury zwiększają zarówno parowanie wody z powierzchni do atmosfery, jak i pojemność wodną atmosfery, zwiększając też częstotliwość i intensywność suszy” — zaznacza.

Hydrolog Susanna Werth podkreśla natomiast, że choć istnieją powody, by podejrzewać, że nagły spadek poziomu słodkiej wody w dużej mierze spowodowany jest globalnym ociepleniem, to może być trudno definitywnie powiązać ze sobą te dwa zjawiska. „Istnieją niepewności w prognozach klimatycznych. Pomiary i modele zawsze są obarczone błędami” - przyznaje Werth.

Eksperci zaznaczają, że warto zadać sobie pytanie, czy poziom słodkiej wody powróci do wartości sprzed 2015 roku, i utrzyma się na stałym poziomie, czy też wznowi spadek. „Dziewięć najcieplejszych lat w zapisach temperatur zbiegło się z nagłym spadkiem słodkiej wody. Sądzimy, że to nie przypadek. To może być zwiastun tego, co nastąpi” – wskazują naukowcy.