Bezpieczeństwo w czasach zmian klimatu. Finał 12. edycji programu Eco-Miasto

O znaczeniu bioróżnorodności i powiązaniach między gospodarką a stanem środowiska mówił Mikołaj Dorożała, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. – Utrata różnorodności biologicznej to nie problem przyszłości, lecz teraźniejszości. Myślenie o adaptacji to dziś myślenie o gospodarce, o bezpieczeństwie ekonomicznym i społecznym. Nie ma człowieka bez przyrody – w jakim stanie jest przyroda, w takim stanie będziemy i my – zaznaczył.

Foto: Materiały prasowe

Z kolei Magdalena Młochowska, dyrektor-koordynator ds. zielonej Warszawy, przypomniała, że stolica opracowała plan adaptacji jeszcze przed wprowadzeniem ustawowego obowiązku. – Nie chcieliśmy dokumentu na półkę, lecz narzędzie realnego działania. Adaptacja to edukacja, rozbetonowywanie przestrzeni i tworzenie miejsc chłodu – w Warszawie działa ich już ponad sto. Zieleń to nasza tarcza ochronna – mówiła.

W kontekście nowych regulacji, które nakładają na wszystkie miasta powyżej 20 tys. mieszkańców obowiązek opracowania planów adaptacji, Szymon Tumilewicz, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Odporności Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przypomniał, że działania adaptacyjne to nie tylko wymóg prawny, ale konieczność gospodarcza. – Polska traci rocznie około 6 miliardów zł z powodu skutków zmian klimatycznych. W samej Europie w ciągu 30 lat straty sięgnęły 800 miliardów euro – z czego jedna czwarta w ostatnich czterech latach. Miasta muszą działać szybko, szczególnie w zakresie gospodarowania wodą i zazieleniania przestrzeni – mówił.

Energia i odporność: dwa filary bezpieczeństwa

Druga część konferencji poświęcona była bezpieczeństwu energetycznemu miast w kontekście nowej dyrektywy EPBD dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Eksperci zgodzili się, że efektywność energetyczna to nie tylko kwestia techniczna, ale kluczowy element odporności klimatycznej.

Jacek Kisiel, zastępca dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w Urzędzie m.st. Warszawy, zwrócił uwagę, że samorządy potrzebują wsparcia w dostosowaniu się do unijnych przepisów. – Dyrektywy UE stają się naszą rzeczywistością, ale często brakuje narzędzi wdrożeniowych. Modernizacja energetyczna budynków to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne i jakość życia mieszkańców – podkreślił.