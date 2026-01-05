W badaniu eksperci wyróżnili cztery wyraźne etapy procesu osłabienia lodowca oraz sformułowali dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, uznali oni, że pęknięcia na „Lodowcu zagłady” rozwijały się w dwóch fazach – początkowo pojawiały się długie szczeliny zgodne z kierunkiem przepływu lodu, a dopiero później krótsze pęknięcia przecinające ten przepływ. Po drugie, zidentyfikowano dodatnie sprzężenie zwrotne, w którym pęknięcia prowadziły do przyspieszenia ruchu lodu, a to z kolei powodowało dalsze uszkodzenia strukturalne. „Ten samonapędzający się mechanizm odegrał istotną rolę w niedawnym pogorszeniu stanu szelfu” – wyjaśniają badacze.

Autorzy badania zwracają uwagę, że punkt, który wcześniej pełnił funkcję stabilizującą lodowca, stopniowo przekształcił się w element powodujący jego niestabilność. Zdaniem ekspertów może być to sygnał ostrzegawczy dla innych lodowców, które wchodzą w podobne fazy osłabienia. „Dalsza degradacja pływających szelfów może skutkować zwiększonym wkładem Lądolodu Antarktydy w przyszły wzrost poziomu mórz” – wskazują badacze.

„Lodowcowi zagłady”: gigant z Antarktydy w coraz gorszym stanie

Równolegle z badaniami nad strukturą lodu opublikowano także wyniki badań dotyczących roli oceanu w topnieniu szelfów lodowych.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Nature Geosciences” naukowcy opisali wpływ tzw. „podwodnych burz” na topnienie szelfów lodowych Thwaites i Pine Island – kluczowych i najszybciej topniejących lodowców w zachodniej Antarktydzie, które działają jak tamy dla ogromnych mas lodu. Zjawiska te – określane też mianem submezoskalowych wirów oceanicznych – są szybko zmieniającymi się, wirującymi strukturami wody.

„Patrzymy na ocean w bardzo krótkich, »pogodowych« skalach czasowych, co jest nietypowe dla badań antarktycznych” – wyjaśnia Yoshihiro Nakayama, współautor badania i adiunkt inżynierii w Dartmouth College. Mattia Poinelli z University of California w Irvine i badaczka NASA porównała zaś to zjawisko do „małych zawirowań wody, które szybko się kręcą, podobnie jak wtedy, gdy miesza się wodę w filiżance”. Podkreśliła jednak, że w oceanie mogą osiągać one rozmiary do około nawet 10 kilometrów.