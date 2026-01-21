Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są potencjalne możliwości redukcji emisji w branży lotniczej bez zmniejszania liczby lotów?

W jaki sposób wybór modelu samolotu wpływa na poziom emisji dwutlenku węgla?

Jak ułożenie kabiny i liczba pasażerów w samolocie wpływają na emisyjność?

Dlaczego naukowcy krytykują nadmierne poleganie na paliwach alternatywnych jako rozwiązaniu dla problemu emisji?

Jakie systemowe zmiany mogą pomóc w zredukowaniu wpływu lotnictwa na klimat?

Międzynarodowy zespół naukowców związanych m.in. z brytyjskim Uniwersytetem Oksfordzkim i szwedzkim Linnaeus University wykazał, że branża lotnicza może ograniczyć emisje dwutlenku węgla nawet o ponad połowę bez zmniejszania liczby połączeń. Zdaniem ekspertów kluczem nie są paliwa przyszłości i nowe technologie, lecz natychmiastowa poprawa efektywności operacyjnej – od doboru samolotów po sposób konfiguracji kabin w maszynach.

Reklama Reklama

Emisje z lotnictwa pod lupą naukowców

W czasopiśmie naukowym „Communications Earth & Environment” ukazał się nowy artykuł naukowy poświęcony emisjom dwutlenku węgla w lotnictwie. Eksperci w omawianym w nim badaniu pod lupę wzięli ponad 27 mln lotów w 2023 r. pomiędzy ponad 26 tys. miast na całym świecie. W tym czasie globalny pasażerski transport lotniczy wygenerował aż 577,9 mln ton CO2 – zauważają badacze.

Autorzy artykułu podkreślają, że lotnictwo komercyjne odpowiada za około 4 proc. całkowitego wpływu działalności człowieka na ocieplenie klimatu. Dodają też, że choć samoloty z roku na rok stają się coraz nowocześniejsze i bardziej oszczędne, liczba pasażerów i lotów stale rośnie. Efekt? Emisje sektora nadal pozostają dużym problemem klimatycznym.