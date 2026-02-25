W 98 proc. próbek wykryto bisfenol A (BPA). To organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, powszechnie stosowany w przemyśle do produkcji tworzyw sztucznych, głównie poliwęglanów i żywic epoksydowych. Klasyfikuje się go jako substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego – przez swoją budowę chemiczną wpływa na działanie układu rozrodczego czy tarczycy. Może wywoływać także między innymi bezpłodność, otyłość, cukrzycę oraz przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych.

W ponad trzech czwartych badanych próbek znalazł się zaś zamiennik bisfenolu A (BPA) – bisfenol S (BPS). Choć często promowany jest on jako bezpieczniejsza alternatywa, badania wskazują, że wykazuje on podobne działanie zaburzające gospodarkę hormonalną i jest potencjalnie szkodliwy dla zdrowia.

Oprócz bisfenoli w słuchawkach wykryto także ftalany – związki chemiczne zwiększające elastyczność i trwałość tworzyw sztucznych, zwłaszcza PVC. Występują one w m.in. foliach spożywczych, zabawkach, kosmetykach, materiałach budowlanych i wyrobach medycznych. Ftalany mają szkodliwy wpływ na zdrowie reprodukcyjne i układ hormonalny. Działają toksycznie także na układ nerwowy i sprzyjają rozwojowi nowotworów, dlatego Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania ftalanów w produktach konsumenckich.

W badanych produktach stwierdzono też obecność chlorowanych parafin – których działanie wiąże się z uszkodzeniami wątroby i nerek – a także bromowanych i fosforoorganicznych środków zmniejszających palność. Wykazują one podobne właściwości do bisfenoli – zaburzają gospodarkę hormonalną.

Eksperci podkreślają, że – w przeciwieństwie do bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS) – ftalany, chlorowane parafiny i bromowane oraz fosforoorganiczne środki występowały w ilościach śladowych. Co nie oznacza, że ich obecność pozostaje bez znaczenia.