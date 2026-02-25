Analizie laboratoryjnej poddano 81 par słuchawek dousznych i nausznych dostępnych na rynkach Europy Środkowej, a także dostępnych w Shein oraz Temu.
Badanie przeprowadzone w ramach projektu ToxFree LIFE for All – mającego na celu ochronę zdrowia i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami w produktach codziennego użytku – ujawniło niepokojące zjawisko dotyczące sprzętu elektronicznego. Analiza wykazała, że słuchawki, które dostępne są także na rynkach Europy Środkowej oraz w popularnych sklepach internetowych, zawierają związki uznawane za niebezpieczne dla zdrowia człowieka. O jakie substancje chodzi?
Analizie laboratoryjnej poddano 81 par słuchawek dousznych i nausznych dostępnych na rynkach Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Austrii, a także kupionych za pośrednictwem popularnych platform internetowych Shein i Temu.
Jak wskazują eksperci, we wszystkich znaleziono substancje uznawane za niebezpieczne dla zdrowia człowieka. „Niebezpieczne substancje wykryto w każdym testowanym produkcie” – czytamy. Wśród badanych modeli znalazły się nie tylko produkty sprzedawane przez gigantów oferujących tanie produkty, ale także wiodące marki jak Bose, Panasonic, Samsung czy Sennheiser.
W 98 proc. próbek wykryto bisfenol A (BPA). To organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, powszechnie stosowany w przemyśle do produkcji tworzyw sztucznych, głównie poliwęglanów i żywic epoksydowych. Klasyfikuje się go jako substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego – przez swoją budowę chemiczną wpływa na działanie układu rozrodczego czy tarczycy. Może wywoływać także między innymi bezpłodność, otyłość, cukrzycę oraz przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych.
W ponad trzech czwartych badanych próbek znalazł się zaś zamiennik bisfenolu A (BPA) – bisfenol S (BPS). Choć często promowany jest on jako bezpieczniejsza alternatywa, badania wskazują, że wykazuje on podobne działanie zaburzające gospodarkę hormonalną i jest potencjalnie szkodliwy dla zdrowia.
Oprócz bisfenoli w słuchawkach wykryto także ftalany – związki chemiczne zwiększające elastyczność i trwałość tworzyw sztucznych, zwłaszcza PVC. Występują one w m.in. foliach spożywczych, zabawkach, kosmetykach, materiałach budowlanych i wyrobach medycznych. Ftalany mają szkodliwy wpływ na zdrowie reprodukcyjne i układ hormonalny. Działają toksycznie także na układ nerwowy i sprzyjają rozwojowi nowotworów, dlatego Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania ftalanów w produktach konsumenckich.
W badanych produktach stwierdzono też obecność chlorowanych parafin – których działanie wiąże się z uszkodzeniami wątroby i nerek – a także bromowanych i fosforoorganicznych środków zmniejszających palność. Wykazują one podobne właściwości do bisfenoli – zaburzają gospodarkę hormonalną.
Eksperci podkreślają, że – w przeciwieństwie do bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS) – ftalany, chlorowane parafiny i bromowane oraz fosforoorganiczne środki występowały w ilościach śladowych. Co nie oznacza, że ich obecność pozostaje bez znaczenia.
Wielokrotnie badania wykazywały, że bisfenole mogą być wchłaniane przez skórę. „Biorąc pod uwagę długotrwały kontakt słuchawek ze skórą, narażenie tą drogą stanowi istotną ścieżkę ekspozycji i można przypuszczać, że podobna migracja BPA i jego zamienników może zachodzić bezpośrednio z elementów słuchawek do skóry użytkownika” – zaznaczają badacze.
Karolína Brabcová – ekspertka chemiczna organizacji Arnika, będącej częścią projektu ToxFree LIFE for All – zwraca uwagę na ryzyko związane z codziennym użytkowaniem tego typu urządzeń. „Te chemikalia mogą migrować ze słuchawek do naszego organizmu” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, dodając, że ich „codzienne użytkowanie – zwłaszcza podczas ćwiczeń, gdy obecne są ciepło i pot – przyspiesza tę migrację bezpośrednio do skóry”.
Badaczka zaznacza jednocześnie, że choć nie chodzi tu o natychmiastowe zagrożenie dla zdrowia, to „długoterminowa ekspozycja – szczególnie w przypadku grup wrażliwych, takich jak nastolatki – budzi poważne obawy”. „Nie istnieje bezpieczny poziom dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, które naśladują nasze naturalne hormony” – wskazuje. Dodaje też, że choć chemikalia pochodzące z pojedynczych źródeł mogą być niewielkie, to tzw. „efekt koktajlu” – czyli codzienna ekspozycja na wiele substancji z różnych źródeł – może prowadzić do bardzo poważnych, długoterminowych skutków zdrowotnych.
Eksperci działający w projekcie ToxFree określili wyniki badania „porażką całego rynku” i wezwali do jak najszybszego wprowadzenia zakazów stosowania całych grup substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w produktach codziennego użytku. Zaapelowali także o większą przejrzystość producentów w zakresie składu chemicznego sprzedawanych produktów.
