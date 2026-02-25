Reklama

Niebezpieczne chemikalia wykryte w słuchawkach. „Migrują do organizmu człowieka”

Badacze ostrzegają, że w słuchawkach, z których korzystamy niemal każdego dnia, obecne mogą być niezwykle szkodliwe dla zdrowia syntetyczne związki chemiczne. W składzie wielu popularnych modeli odnaleziono substancje mogące powodować nowotwory oraz zaburzenia neurorozwojowe i hormonalne.

Publikacja: 25.02.2026 05:00

Analizie laboratoryjnej poddano 81 par słuchawek dousznych i nausznych dostępnych na rynkach Europy

Analizie laboratoryjnej poddano 81 par słuchawek dousznych i nausznych dostępnych na rynkach Europy Środkowej, a także dostępnych w Shein oraz Temu.

Foto: Ross Sneddon Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie niebezpieczne chemikalia mogą być obecne w słuchawkach?
  • Na jakie ryzyko zdrowotne mogą narażać nas substancje chemiczne zawarte w sprzęcie elektronicznym?
  • Jakie konkretne związki chemiczne zostały wykryte w analizowanych próbkach słuchawek?
  • Dlaczego długoterminowa ekspozycja na chemikalia ze słuchawek może być niebezpieczna dla grup wrażliwych?

Badanie przeprowadzone w ramach projektu ToxFree LIFE for All – mającego na celu ochronę zdrowia i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami w produktach codziennego użytku – ujawniło niepokojące zjawisko dotyczące sprzętu elektronicznego. Analiza wykazała, że słuchawki, które dostępne są także na rynkach Europy Środkowej oraz w popularnych sklepach internetowych, zawierają związki uznawane za niebezpieczne dla zdrowia człowieka. O jakie substancje chodzi? 

Szkodliwe chemikalia w słuchawkach. Eksperci ostrzegają: Były w niemal wszystkich próbkach

Analizie laboratoryjnej poddano 81 par słuchawek dousznych i nausznych dostępnych na rynkach Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii i Austrii, a także kupionych za pośrednictwem popularnych platform internetowych Shein i Temu.

Jak wskazują eksperci, we wszystkich znaleziono substancje uznawane za niebezpieczne dla zdrowia człowieka. „Niebezpieczne substancje wykryto w każdym testowanym produkcie” – czytamy.  Wśród badanych modeli znalazły się nie tylko produkty sprzedawane przez gigantów oferujących tanie produkty, ale także wiodące marki jak Bose, Panasonic, Samsung czy Sennheiser. 

W 98 proc. próbek wykryto bisfenol A (BPA). To organiczny związek chemiczny z grupy fenoli, powszechnie stosowany w przemyśle do produkcji tworzyw sztucznych, głównie poliwęglanów i żywic epoksydowych. Klasyfikuje się go jako substancję zaburzającą funkcjonowanie układu hormonalnego – przez swoją budowę chemiczną wpływa na działanie układu rozrodczego czy tarczycy. Może wywoływać także między innymi bezpłodność, otyłość, cukrzycę oraz przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych.

W ponad trzech czwartych badanych próbek znalazł się zaś zamiennik bisfenolu A (BPA) – bisfenol S (BPS). Choć często promowany jest on jako bezpieczniejsza alternatywa, badania wskazują, że wykazuje on podobne działanie zaburzające gospodarkę hormonalną i jest potencjalnie szkodliwy dla zdrowia. 

Oprócz bisfenoli w słuchawkach wykryto także ftalany – związki chemiczne zwiększające elastyczność i trwałość tworzyw sztucznych, zwłaszcza PVC. Występują one w m.in. foliach spożywczych, zabawkach, kosmetykach, materiałach budowlanych i wyrobach medycznych. Ftalany mają szkodliwy wpływ na zdrowie reprodukcyjne i układ hormonalny. Działają toksycznie także na układ nerwowy i sprzyjają rozwojowi nowotworów, dlatego Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania ftalanów w produktach konsumenckich. 

W badanych produktach stwierdzono też obecność chlorowanych parafin – których działanie wiąże się z uszkodzeniami wątroby i nerek – a także bromowanych i fosforoorganicznych środków zmniejszających palność. Wykazują one podobne właściwości do bisfenoli – zaburzają gospodarkę hormonalną. 

Eksperci podkreślają, że – w przeciwieństwie do bisfenolu A (BPA) i bisfenolu S (BPS) – ftalany, chlorowane parafiny i bromowane oraz fosforoorganiczne środki występowały w ilościach śladowych. Co nie oznacza, że ich obecność pozostaje bez znaczenia. 

Toksyczne chemikalia w słuchawkach. Mogą migrować do organizmu człowieka

Wielokrotnie badania wykazywały, że bisfenole mogą być wchłaniane przez skórę. „Biorąc pod uwagę długotrwały kontakt słuchawek ze skórą, narażenie tą drogą stanowi istotną ścieżkę ekspozycji i można przypuszczać, że podobna migracja BPA i jego zamienników może zachodzić bezpośrednio z elementów słuchawek do skóry użytkownika” – zaznaczają badacze.

Karolína Brabcová – ekspertka chemiczna organizacji Arnika, będącej częścią projektu ToxFree LIFE for All – zwraca uwagę na ryzyko związane z codziennym użytkowaniem tego typu urządzeń. „Te chemikalia mogą migrować ze słuchawek do naszego organizmu” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, dodając, że ich „codzienne użytkowanie – zwłaszcza podczas ćwiczeń, gdy obecne są ciepło i pot – przyspiesza tę migrację bezpośrednio do skóry”.

Badaczka zaznacza jednocześnie, że choć nie chodzi tu o natychmiastowe zagrożenie dla zdrowia, to „długoterminowa ekspozycja – szczególnie w przypadku grup wrażliwych, takich jak nastolatki – budzi poważne obawy”. „Nie istnieje bezpieczny poziom dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, które naśladują nasze naturalne hormony” – wskazuje. Dodaje też, że choć chemikalia pochodzące z pojedynczych źródeł mogą być niewielkie, to tzw. „efekt koktajlu” – czyli codzienna ekspozycja na wiele substancji z różnych źródeł – może prowadzić do bardzo poważnych, długoterminowych skutków zdrowotnych.

Eksperci działający w projekcie ToxFree określili wyniki badania „porażką całego rynku” i wezwali do jak najszybszego wprowadzenia zakazów stosowania całych grup substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w produktach codziennego użytku. Zaapelowali także o większą przejrzystość producentów w zakresie składu chemicznego sprzedawanych produktów. 

Zdrowie Społeczeństwo Klimat
