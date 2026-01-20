Rekordowe emisje CO2 w 2025 roku. Stany Zjednoczone pod lupą analityków

Aktualizacja: 20.01.2026 16:22 Publikacja: 20.01.2026 16:00
W kwietniu 2025 roku Donald Trump podpisał rozporządzenie dotyczące odbudowy wydobycia węgla w USA.
Jak oszacowali naukowcy z Global Carbon Project, ubiegły rok przyniósł ok. 1,1 proc. wzrostu globalnych emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych i produkcji cementu. To więcej niż rok wcześniej, gdy różnica wyniosła 0,8 proc.
Naukowcy z Global Carbon Project alarmują, że obecne tempo wzrostu emisji CO2 na świecie grozi przekroczeniem progu 1,5 stopnia Celsjusza już w ciągu czterech lat. W opublikowanym w listopadzie raporcie Global Carbon Budget 2025 oszacowali, że rok 2025 przyniesie rekordowy poziom 38,1 mld ton emisji dwutlenku węgla, a stężenie CO2 w atmosferze wyniesie ok. 426 ppm, czyli 53 proc. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.
Autorzy analizy ustalili, że największe gospodarki świata wygenerują większe emisje. Według badania, emisje CO2 Stanów Zjednoczonych miały wzrosnąć o 1,9 proc., Indii o 1,4 proc., a Chin o 0,4 proc.
W przypadku Indii oraz Chin wydaje się, że prognozy są dość trafne. Oba kraje w 2025 roku wytworzyły rekordowe ilości „czystej” energii, w efekcie czego mogą się pochwalić spadkiem produkcji energii z węgla, po raz pierwszy od 52 lat. Przyrost mocy odnawialnych w Indiach wzrósł o 44 proc. w stosunku do roku 2024, a kraj dodał 35 gigawatów mocy słonecznej i 6 GW mocy wiatrowej. Chiny z kolei dodały 300 GW nowej mocy słonecznej i 100 GW mocy wiatrowej, co stanowi najwyższy wynik na świecie. Jak podał portal Carbon Brief, Indie odnotowały spadek produkcji energii z węgla o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a Chiny o 1,6 proc.
Wiadomo jednak, że ubiegłoroczne emisje CO2 Stanów Zjednoczonych okazały się sporo wyższe, niż zakładano. Jak ustalili naukowcy z niezależnej firmy badawczej Rhodium Group, wzrost emisji w stosunku do roku 2024 wyniósł 2,4 proc. Wcześniej przez dwa lata odnotowano ich spadek.
Zdaniem naukowców większe emisje to efekt głównie zwiększonego popytu w sektorze energetycznym oraz wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania budynków, a także zwiększenia produkcji energii z węgla, wykorzystywanej na potrzeby centrów danych oraz do wydobycia bitcoinów. Szacuje się, że rozwój sztucznej inteligencji wymusił w 2025 roku zużycie ok. 13 proc. więcej węgla niż rok wcześniej.
Choć antyklimatyczna polityka obecnej administracji nie przyczyniła się w dużym stopniu do wzrostu emisji w ubiegłym roku, eksperci nie mają wątpliwości, że jej skutki będą odczuwalne w kolejnych latach. Jeszcze przed objęciem przez Trumpa urzędu prezydenta po raz drugi, analitycy Rhodium Group prognozowali, że w 2035 roku emisje gazów cieplarnianych w Stanach Zjednoczonych spadną o 38-56 proc. w porównaniu z poziomem z roku 2005. Obecnie twierdzą, że spadek emisji będzie o ok. jedną trzecią mniejszy. Uważają też, że wzrost amerykańskich emisji CO2 byłby znacznie wyższy, gdyby nie intensywny rozwój energii słonecznej, której produkcja wzrosła w 2025 roku aż o 34 proc.
Jak informuje think tank Ember, odnawialne źródła energii zaspokoiły ponad 17 proc. globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną.
