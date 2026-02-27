– Eutrofizacja jest jednym z istotnych problemów Bałtyku i w ocenie HELCOM nie widać wyraźnych oznak poprawy w latach 2016–2021. Choć na poziomie całego Bałtyku dopływy azotu spadły o 12 proc. i fosforu o 28 proc. między 1997–2003 a 2020, cele maksymalnych dopuszczalnych dopływów nadal są przekroczone w części subbasenów. Nie lubię jednak mówić, że jest „największym” problemem, bo to w praktyce ukrywa wpływ zmian klimatu, które to dodatkowo potęgują eutrofizację – im cieplejsza woda, tym więcej zakwitów glonów, a także coraz większe rozwarstwienie wody i niedobory tlenu w głębszych warstwach – mówi Olga Sarna.

Na stan wód w Bałtyku wpływają również toksyczne chemikalia pochodzące z zatopionej w morzu amunicji z czasów II wojny światowej, której według szacunków może być nawet 300 tys. ton. Naukowcy z Centrum Badań Oceanicznych GEOMAR Helmholtz w Kilonii ustalili, że na obszarze południowo-zachodniego Bałtyku znajduje się już ok. 3 tys. kilogramów tych chemikaliów. W latach 2017 i 2018 pobrano próbki wody, w których wykryto szkodliwe substancje, choć ich stężenie było poniżej progu zagrożenia dla zdrowia. Naukowcy przyznają jednak, że warto podjąć działania w zakresie usuwania amunicji z dna morza, aby zapobiec dalszemu uwalnianiu się toksycznych substancji. Choć obecnie nie stanowi większego zagrożenia, w przyszłości może negatywnie wpłynąć na morskie ekosystemy, a także rybołówstwo oraz turystykę.

Morze Bałtyckie i zanikanie gatunków

Zmiany klimatu mają negatywny wpływ na morskie ekosystemy. Spadek zasolenia może prowadzić do zanikania gatunków takich jak morszczyn pęcherzykowaty, trawa morska i omułek pospolity, które pełnią bardzo istotne funkcje. Morszczyn pęcherzykowaty stanowi pożywienie, np. dla płastug, trawa morska zapewnia siedliska wielu gatunkom bezkręgowców, a omułek pospolity zajmuje się filtrowaniem wody morskiej. W wyniku pogłębiającego się kryzysu klimatycznego cierpi też m.in. populacja dorsza, który jest rybą zimnolubną i w efekcie ocieplania się morza oraz rozszerzania się stref beztlenowych może wkrótce wyginąć. Liczebność tego gatunku od lat spada nawet w chłodniejszych rejonach morza, a naukowcy zauważyli również spore zmiany w wielkości tych ryb. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku ich długość wynosiła nawet 1,5 metra, a dziś ich rozmiar nie przekracza 30 cm.

Szacuje się, że ok. 70 proc. wszystkich śmieci w Morzu Bałtyckim to plastik, który rozpada się na mikrocząsteczki. Badanie opublikowane w ubiegłym roku na łamach Maritime Pollution Bulletin nie pozostawia złudzeń co do skali zanieczyszczenia Bałtyku mikroplastikiem. Mikrocząsteczki tworzyw sztucznych znaleziono we wszystkich pobranych próbkach wody, ich obecność potwierdzono również w 61 proc. próbek organów ryb, takich jak skrzela, przewód pokarmowy czy wątroba. Stężenia w wodach powierzchniowych mogą sięgać dziesiątek tysięcy cząsteczek na metr sześcienny. Inne badanie wykazało obecność mikroplastiku w lodzie zimowym z północnego Bałtyku.

Jak zapobiegać dalszemu pogarszaniu się sytuacji Morza Bałtyckiego? Olga Sarna uważa, że troska o Bałtyk wymaga zacieśnienia współpracy międzynarodowej, zmiany podejścia do zarządzania morzem oraz podniesienia świadomości na temat systemowego oraz indywidualnego wpływu na ekosystem.

– Coraz więcej takich projektów jest realizowanych, ale to nadal kropla w morzu potrzeb. Na przykład w projekcie Ecomarinas realizowanym obecnie wspólnie w czterech krajach nadbałtyckich współpracujemy z operatorami marin od Gdańska po Szwecję i Litwę, żeby szukać sposobów na zmiany systemowe w świadomości oraz zarządzaniu marinami, a także wdrożyć bardzo konkretne rozwiązania typu pomp do odbioru ścieków z jachtów czy systemy na bezpieczne składowanie substancji niebezpiecznych. To projekt ośmiu organizacji z czterech krajów w programie Interreg Południowy Bałtyk, więc obok infrastruktury robimy też wspólne standardy środowiskowe dla marin i narzędzia, które mały port w Tolkmicku może wdrożyć tak samo, jak większa marina w Szwecji. Trzeba jednak podkreślić, że wymogi środowiskowe mające na celu dobro ekosystemu powinny być standardem legislacyjnym, a nie działaniem projektowym „dla chętnych” – podkreśla ekspertka.