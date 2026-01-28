Z tego artykułu dowiesz się: Które firmy odpowiadają za połowę globalnych emisji CO2?

Kto jest liderem wśród największych emitentów CO2 i jakie miejsce w tym zestawieniu zajmują państwowe firmy paliwowe?

Jakie wyzwania i bariery polityczne komplikują walkę z globalnym ociepleniem i co na to wpływa?

Jakie są prognozy dotyczące realizacji celów Porozumienia Paryskiego w kontekście obecnych trendów emisji?

Jakie działania są sugerowane w celu ograniczenia wpływu gigantów paliwowych na zmiany klimatyczne?

W jaki sposób dane z raportu Carbon Majors są wykorzystywane w kontekście prawnym i społecznym?

Według najnowszego raportu Carbon Majors, w 2024 r. jedynie 32 firmy wydobywające paliwa kopalne odpowiadały za 50 proc. światowych emisji dwutlenku węgla napędzających kryzys klimatyczny. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 36, co – zdaniem ekspertów – wskazuje na postępującą koncentrację emisji wśród coraz mniejszej grupy największych gigantów.

Reklama Reklama

Raport Carbon Majors: Najwięksi emitenci CO2 na świecie

Liderem tegorocznego zestawienia wśród firm państwowych jest Saudi Aramco – koncern naftowo-chemiczny z Arabii Saudyjskiej, będący największym na świecie producentem ropy naftowej. Największym emitentem wśród spółek prywatnych okazał się zaś ExxonMobil, amerykański gigant energetyczny i największy na świecie – notowany na giełdzie – koncern naftowo-gazowy.

Raport Carbon Majors wskazuje, że spośród 20 największych emitentów aż 17 to firmy państwowe. Eksperci podkreślają, że fakt ten „unaocznia polityczne bariery utrudniające walkę z globalnym ociepleniem”. Wszystkie 17 państw kontrolujących firmy, po których mowa, sprzeciwiło się propozycji stopniowego wycofywania paliw kopalnych podczas szczytu klimatycznego COP30 ONZ, który odbył się w grudniu. Wśród krajów tych znalazły się m.in. Arabia Saudyjska, Rosja, Chiny, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Indie. Jednocześnie ponad 80 innych państw poparło plan odejścia od paliw kopalnych.