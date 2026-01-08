Naukowcy zbadali zanieczyszczenie powietrza w samolotach i na lotniskach

W badaniu – przeprowadzonym przez zespół francuskich naukowców, między innymi badaczy z Université Paris Cité – wykorzystano specjalistyczną aparaturę pomiarową, która była przewożona na pokładzie samolotów lecących z lotniska Paryż-Roissy-Charles de Gaulle do innych europejskich portów lotniczych. Urządzenia te umieszczano na wolnym fotelu w przednich rzędach kabiny pasażerskiej lub w części kuchennej samolotu.

Pozytywnym wnioskiem jest to, że analizy francuskich naukowców wykazały, iż stężenia ultradrobnych cząstek zanieczyszczających powietrze w kabinie samolotu były bardzo niskie podczas lotu. Sytuacja zmieniała się jednak diametralnie na podczas wsiadania pasażerów do samolotu oraz kołowania maszyn. Średnio poziomy te były ponad dwukrotnie większe niż WHO definiuje jako „wysokie”.

Jak wskazują naukowcy, zanieczyszczone powietrze było stopniowo usuwane z kabiny po starcie, jednak jego stężenie ponownie wzrastało podczas podejścia do lądowania, prawdopodobnie ze względu na wysokie koncentracje zanieczyszczeń w pobliżu tras podejścia i po zawietrznej stronie lotnisk. Ten sam schemat zaobserwowano również na lotniskach docelowych. Podobne wnioski badacze zaobserwowali w przypadku sadzy – tu także najwyższe stężenia notowano, gdy samolot znajdował się jeszcze – bądź już – na terenie lotniska.

Zanieczyszczenie powietrza na lotniskach. To problem dla milionów ludzi

Zjawisko to budzi niepokój naukowców – przede wszystkim w świetle prognoz mówiących o tym, że liczba pasażerów lotniczych na świecie w bieżącym roku przekroczy – po raz pierwszy w historii – pięć miliardów. Eksperci zwracają jednocześnie uwagę, że branża lotnicza wciąż pozostaje silnym źródłem zanieczyszczeń, przy dość małej liczbie regulacji – zwłaszcza, jeśli porównać to do transportu drogowego czy przemysłu. Naukowcy zauważają także, że nadal brakuje danych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ponad dwóch milionów pracowników lotnisk – zarówno cywilnych, jak i wojskowych – na całym świecie.

Eksperci zaznaczają, że problem ultradrobnych cząstek zanieczyszczających powietrze nie dotyczy jedynie portów lotniczych – zanieczyszczenia generowane przez lotniska wdychane są bowiem przez podróżujących, ale także przez mieszkańców okolicznych społeczności. Badania wykazały, że w odległości jednego kilometra od portu stężenia zanieczyszczeń porównywalne były z tymi, które występują zaledwie kilka metrów od ruchliwej paryskiej obwodnicy. Ultradrobne cząstki pochodzące z największego francuskiego lotniska były też wykrywalne w odległości przekraczającej pięć kilometrów.