Z badania wynika, że stężenie cząstek w kabinie samolotu były bardzo niskie podczas lotu i gwałtownie rosła podczas wsiadania pasażerów do samolotu oraz kołowania maszyn.
Ultradrobne cząstki, które zanieczyszczają powietrze, są na tyle małe, że nie tylko nie da się ich dostrzec gołym okiem, często nie wykrywają ich także standardowe systemy monitoringu jakości powietrza. W związku z tym są one dość problematyczne i nierzadko nie obejmują ich przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza.
W 2021 r. Holenderska Rada Zdrowia wraz z WHO zwróciły jednak uwagę na rosnącą liczbę dowodów na ich szkodliwość. W analizach naukowców – obejmujących aż 75 badań – eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę przypadków, w których powodowały one problemy zdrowotne. Zdaniem badaczy mogą prowadzić one między innymi do chorób płuc i serca, podwyższonego ciśnienia, a także zagrożeń dla prawidłowego rozwoju płodu. Jest jednak także inny problem związany z ultradrobnymi cząstkami – naukowcy zaznaczają, że różnice w wynikach badań uniemożliwiają WHO ustanowienie jednoznacznego standardu dopuszczalnych stężeń.
W swoim najnowszym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, jak ultradrobne cząsteczki, które zanieczyszczają powietrze, wpływają na pasażerów samolotów i osoby, które często przebywają na lotniskach. Wyniki nie są zbyt optymistyczne.
W badaniu – przeprowadzonym przez zespół francuskich naukowców, między innymi badaczy z Université Paris Cité – wykorzystano specjalistyczną aparaturę pomiarową, która była przewożona na pokładzie samolotów lecących z lotniska Paryż-Roissy-Charles de Gaulle do innych europejskich portów lotniczych. Urządzenia te umieszczano na wolnym fotelu w przednich rzędach kabiny pasażerskiej lub w części kuchennej samolotu.
Pozytywnym wnioskiem jest to, że analizy francuskich naukowców wykazały, iż stężenia ultradrobnych cząstek zanieczyszczających powietrze w kabinie samolotu były bardzo niskie podczas lotu. Sytuacja zmieniała się jednak diametralnie na podczas wsiadania pasażerów do samolotu oraz kołowania maszyn. Średnio poziomy te były ponad dwukrotnie większe niż WHO definiuje jako „wysokie”.
Jak wskazują naukowcy, zanieczyszczone powietrze było stopniowo usuwane z kabiny po starcie, jednak jego stężenie ponownie wzrastało podczas podejścia do lądowania, prawdopodobnie ze względu na wysokie koncentracje zanieczyszczeń w pobliżu tras podejścia i po zawietrznej stronie lotnisk. Ten sam schemat zaobserwowano również na lotniskach docelowych. Podobne wnioski badacze zaobserwowali w przypadku sadzy – tu także najwyższe stężenia notowano, gdy samolot znajdował się jeszcze – bądź już – na terenie lotniska.
Zjawisko to budzi niepokój naukowców – przede wszystkim w świetle prognoz mówiących o tym, że liczba pasażerów lotniczych na świecie w bieżącym roku przekroczy – po raz pierwszy w historii – pięć miliardów. Eksperci zwracają jednocześnie uwagę, że branża lotnicza wciąż pozostaje silnym źródłem zanieczyszczeń, przy dość małej liczbie regulacji – zwłaszcza, jeśli porównać to do transportu drogowego czy przemysłu. Naukowcy zauważają także, że nadal brakuje danych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ponad dwóch milionów pracowników lotnisk – zarówno cywilnych, jak i wojskowych – na całym świecie.
Eksperci zaznaczają, że problem ultradrobnych cząstek zanieczyszczających powietrze nie dotyczy jedynie portów lotniczych – zanieczyszczenia generowane przez lotniska wdychane są bowiem przez podróżujących, ale także przez mieszkańców okolicznych społeczności. Badania wykazały, że w odległości jednego kilometra od portu stężenia zanieczyszczeń porównywalne były z tymi, które występują zaledwie kilka metrów od ruchliwej paryskiej obwodnicy. Ultradrobne cząstki pochodzące z największego francuskiego lotniska były też wykrywalne w odległości przekraczającej pięć kilometrów.
Problem powinien budzić obawy nie tylko we Francji – naukowcy zauważają, że analogiczne obserwacje poczyniono bowiem także między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie w okolicach lotniska London Gatwick, około 500 metrów od ogrodzenia, poziomy ultradrobnych cząstek były wyższe niż przy najbardziej ruchliwych drogach w stolicy kraju. Zanieczyszczenia emitowane przez lotnisko Heathrow były zaś obecne w zachodniej i centralnej części miasta, co oznacza, że są one wdychane przez miliony jego mieszkańców.
