Aktualizacja: 15.01.2026 06:59 Publikacja: 14.01.2026 15:06
Aby utrzymać wzrost średniej temperatury świata poniżej 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej, najbogatsi musieliby do 2030 r. ograniczyć swoje emisje aż o 97 procent.
Foto: AdobeStock
Wiele osób na co dzień stara się – w obliczu zmian klimatu i ich konsekwencji – ograniczać emisje. Wygląda na to, że nie dotyczy to osób bardzo zamożnych. Sytuację związaną z nierównościami potwierdza nowa analiza Oxfam – międzynarodowej konfederacji organizacji humanitarnych, działającej na rzecz walki z ubóstwem, głodem i niesprawiedliwością na świecie. Wynika z niej bowiem, że 1 proc. najzamożniejszej części światowej populacji wyczerpał przypadającą mu roczną pulę emisji CO2 już na początku 2026 r.
Analiza Oxfam – oparta na danych Stockholm Environment Institute – wskazuje, że najbogatszy 1 proc. ludności świata wykorzystał – po 10 dniach 2026 r. – całość emisji dwutlenku węgla, która – przy sprawiedliwym, równym podziale globalnych limitów – przypadałaby tej grupie na cały rok. Jeszcze szybciej swój roczny limit emisji wyczerpała najzamożniejsza grupa 0,1 proc. światowej populacji – jak wskazują przedstawiciele tej organizacji, zajęło jej to jedynie trzy dni.
W raporcie zaznaczono, że najpoważniejsze konsekwencje wysokich emisji poniosą ci, którzy w najmniejszym stopniu przyczyniają się do powstania kryzysu klimatycznego. Organizacja wskazuje w szczególności na mieszkańców krajów o niskich dochodach, znajdujących się na pierwszej linii załamania klimatu, a także na społeczności rdzenne. Zdaniem ekspertów to właśnie kraje o niskich i średnich dochodach są najbardziej narażone na negatywne skutki emisji generowanych przez najbogatszych. Skala globalnych strat gospodarczych wynikających z tych procesów może – jak wskazują badacze – do 2050 r. sięgnąć ponad 59 bilionów dol.
Organizacja zwraca uwagę na ogromne nierówności w odpowiedzialności za zanieczyszczenie klimatu. Dobrym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie najbogatszy 1 proc. społeczeństwa wytwarza więcej emisji dwutlenku węgla w ciągu ośmiu dni niż najbiedniejsze 50 proc. ludności przez cały rok.
Oxfam zaznacza, że najbogatsi nie tylko odpowiadają za znaczną część emisji, ale także inwestują w najbardziej emisyjne gałęzie gospodarki. Z danych przedstawionych w analizie organizacji wynika, że przeciętny miliarder posiada portfel inwestycyjny w firmach, które odpowiadają za emisję około 1,9 mln ton CO₂ rocznie. To poziom porównywalny z rocznymi emisjami około 400 tysięcy samochodów napędzanych benzyną.
Eksperci Oxfam podkreślają, że aby utrzymać wzrost średniej temperatury świata poniżej 1,5°C względem epoki przedprzemysłowej – zgodnie z Porozumieniem paryskim z 2015 r. – najbogatszy 1 proc. światowej populacji musiałby do 2030 r. ograniczyć swoje emisje aż o 97 proc.
Jak zauważają eksperci, najbogatszy 1 proc. emituje 75,1 ton dwutlenku węgla na osobę rocznie, czyli 0,206 ton dziennie. Dla porównania, osobie z najuboższej połowy globalnej populacji wykorzystanie przysługującego limitu emisji zajęłoby prawie trzy lata. Naukowcy ostrzegają przy tym, że ich szacunki wskazują, iż emisje generowane przez najbogatszy 1 proc. ludności w ciągu jednego roku spowodować mogą do końca stulecia nawet około 1,3 miliona zgonów związanych z upałami.
Badacze apelują o wprowadzenie „podatku od zysków bogatych trucicieli” dla 585 firm naftowych, gazowych i węglowych. Jak wskazują, mogłoby to przynieść do 400 miliardów dol. w pierwszym roku. Organizacja chce także opodatkowania luksusowych produktów wytwarzających duże emisje dwutlenku węgla oraz zwiększenia podatków od dochodów i majątków najbogatszych na świecie.
Źródło: rp.pl
