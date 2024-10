Niewykluczone jednak, że wprowadzenie tego rozwiązania wiązać się będzie z potrzebą opracowania nowego rodzaju samolotów. „Minusem tego rozwiązania jest również wydłużenie lotów transatlantyckich o 50 minut” – zauważają naukowcy. Zaznaczają też, że da się rozwiązać ten problem, wyrównując czas poprzez bardziej sprawną i krótszą obsługę pasażerów na lotnisku.

„Linie lotnicze same tego nie zrobią. Podobnie producenci samolotów oraz obsługa lotnisk. Nie chodzi o to, że nikt nie chce tego zrobić, problemem jest tu złożoność procesu i konieczności reorganizacji całego systemu” – powiedział Rob Miller z Cambridge. „Lotnictwo stoi przed tym samym wyzwaniem, przed którym niedawno stał przemysł samochodowy” – dodał.

Emisje gazów cieplarnianych wyzwaniem dla branży lotniczej

Emisje gazów cieplarnianych to poważny problem branży lotniczej. Odpowiada ona za ok. 4 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) prognozowała, że wraz z dynamicznym wzrostem ruchu lotniczego do 2050 roku emisje z lotnictwa mogą się potroić w porównaniu z 2015 rokiem.

Dwa lata temu wszystkie państwa członkowskie tej organizacji przyjęły zobowiązanie, by w ciągu kolejnych 25 lat dążyć do zeroemisyjności. Eksperci oceniają, że do tego konieczne są jednak co najmniej dwa warunki – przejście na ekologiczne paliwa lotnicze i modernizacja floty.

W związku z kryzysem klimatycznym oraz poważnymi wyzwaniami środowiskowymi, linie lotnicze na całym świecie starają się zmniejszyć emisje dwutlenku węgla – wymieniają między innymi starsze samoloty na bardziej wydajne, a także decydują się na korzystanie z bardziej zrównoważonego paliwa, produkowanego ze źródeł odnawialnych.