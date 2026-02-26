„Sprinterzy” to drzewa o lekkich liściach i niskiej gęstości drewna, rosnące bardzo szybko. Do tej grupy należą między innymi różne gatunki akacji, eukaliptusa, topoli oraz sosny.
Drzewa odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu życia na Ziemi – magazynują dwutlenek węgla, stabilizują gleby, regulują obieg wody oraz tworzą siedliska dla zwierząt czy grzybów. Są także istotnym źródłem surowców i tworzą przestrzenie rekreacyjne dla ludzi. Jednak – jak wskazują eksperci w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Nature Plants” –– lasy przechodzą obecnie głęboką transformację. Naukowcy zauważają, że te zmiany prowadzą do stopniowego ujednolicenia gatunkowego, co wiąże się z utratą bioróżnorodności oraz osłabieniem funkcjonowania ekosystemów.
W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ponad 31 tysięcy gatunków drzew z całego świata. Na tej podstawie udało im się stworzyć globalny obraz tego, jak lasy mogą zmieniać się w przyszłości pod względem różnorodności gatunkowej, odporności oraz funkcji ekologicznych. Wyniki badania wskazują, że w nadchodzących dekadach lasy będą coraz częściej zdominowane przez gatunki szybko rosnące, podczas gdy wolno rosnące drzewa będą narażone na stopniowe zanikanie.
Jens-Christian Svenning z Uniwersytetu w Aarhus – jeden z głównych autorów badania – zwraca uwagę, że szczególnie niepokojące jest to, iż zagrożone będą przede wszystkim gatunki drzew występujące na bardzo ograniczonych obszarach. „Mówimy o niezwykle unikatowych gatunkach, skoncentrowanych zwłaszcza w regionach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie bioróżnorodność jest wysoka, a ekosystemy silnie ze sobą powiązane. Gdy rzadkie, rodzime gatunki znikają, pozostawiają luki w ekosystemach, których obce gatunki rzadko są w stanie wypełnić, nawet jeśli rosną szybko i łatwo się rozprzestrzeniają” – zaznacza Svenning.
Eksperci podkreślają, że najbardziej zagrożone są gatunki drzew o wolnym tempie wzrostu i wyspecjalizowanych wymaganiach ekologicznych, które pełnią kluczową rolę w stabilności ekosystemów. Charakteryzują się one grubymi liśćmi, gęstym drewnem oraz długim cyklem życia. Zwykle występują one w stabilnych środowiskach, szczególnie w wilgotnych lasach tropikalnych i subtropikalnych. „Stanowią one kręgosłup ekosystemów leśnych i przyczyniają się do stabilności, magazynowania węgla oraz odporności na zmiany” – zauważa Svenning.
Jeśli obecne trendy związane ze zmianami klimatu i eksploatacją lasów utrzymają się, w ekosystemach leśnych coraz większą rolę odgrywać będą gatunki określane przez naukowców jako „sprinterzy”. To drzewa o lekkich liściach i niskiej gęstości drewna, które rosną bardzo szybko. Do tej grupy należą między innymi różne gatunki akacji, eukaliptusa, topoli oraz sosny. „Chociaż gatunki te łatwo się zadomawiają i szybko rosną, są bardziej podatne na susze, burze, szkodniki i wstrząsy klimatyczne. To sprawia, że lasy stają się mniej stabilne i mniej skuteczne w długoterminowym magazynowaniu węgla” – wyjaśnia Svenning.
Badanie wskazuje również, że niemal 41 proc. tzw. gatunków naturalizowanych – czyli drzew, które nie występowały naturalnie w danym regionie, lecz obecnie rosną tam dziko – posiada cechy takie jak szybki wzrost i drobne liście. Dzięki temu dobrze radzą sobie w środowiskach zaburzonych. Jednocześnie – jak zauważa Svenning – rzadko pełnią one te same funkcje ekologiczne co gatunki rodzime. „Co więcej, w krajobrazach dotkniętych obecnymi i przyszłymi zaburzeniami, gatunki naturalizowane mogą jeszcze bardziej utrudniać przetrwanie rodzimych drzew, ponieważ nasila się konkurencja o światło, wodę i składniki odżywcze” – tłumaczy naukowiec.
Proces stopniowego ujednolicania lasów najbardziej dotyka obszary tropikalne i subtropikalne. To właśnie tam – zdaniem naukowców – wiele gatunków drzew będzie najbardziej zagrożonych. „To regiony, w których występuje wiele wolno rosnących gatunków o naturalnie bardzo ograniczonym zasięgu. Są one szczególnie podatne na całkowite wyginięcie, jeśli ich siedliska zostaną zniszczone lub przejęte przez szybko rosnące gatunki” – wyjaśnia główny autor badania, profesor Wen-Yong Guo ze Szkoły Nauk Ekologicznych i Środowiskowych Uniwersytetu Wschodniochińskiego w Szanghaju. Jak dodaje, prognozuje się także wzrost liczby gatunków naturalizowanych i szybko rosnących na całym świecie. „W chłodniejszych częściach półkuli północnej najbardziej prawdopodobną dynamiką będzie inwazja takich gatunków” – podkreśla Guo.
Zdaniem autorów badania kluczowym czynnikiem zmieniającym lasy jest działalność człowieka. „Zmiany klimatu wywołane przez człowieka, wylesianie pod infrastrukturę, intensywna gospodarka leśna, wyrąb oraz globalny handel gatunkami drzew – wszystko to odgrywa istotną rolę. Szybko rosnące drzewa są często promowane, ponieważ szybko dostarczają drewna. Ekologicznie są jednak często kruche i bardziej podatne na choroby” – tłumaczy Wen-Yong Guo.
Naukowcy opracowali również prognozy dotyczące tego, jak w przyszłości będą się rozprzestrzeniać lub zanikać różne gatunki drzew. Wyniki pokazują wyraźnie, że gatunki już teraz uznawane za naturalizowane będą w nadchodzących dekadach jeszcze mocniej dominować w lasach.
Profesor Jens-Christian Svenning podkreśla, że należy pilnie zatrzymać wymieranie wolno rosnących drzew. Jak to osiągnąć? Nadając im większy priorytet w zarządzaniu lasami oraz prowadząc aktywną odbudowę ekosystemów. „Podczas zakładania nowych lasów znacznie większy nacisk powinien być kładziony na wolno rosnące i rzadkie gatunki drzew. Zwiększyłoby to różnorodność i odporność lasów. Gatunki te powinny być również aktywnie promowane w działaniach ochronnych, gdzie często pozytywnie wpływają na odbudowę bogatszych społeczności dużych zwierząt, które także są istotne dla przyszłego funkcjonowania ekosystemów” – mówi Svenning.
