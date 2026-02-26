Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany są obserwowane w światowych lasach?

Dlaczego unikalne gatunki drzew są szczególnie zagrożone?

Co sprawia, że drzewa o wolnym tempie wzrostu odgrywają kluczową rolę w ekosystemach?

Jakie strukturalne zmiany w lasach są prognozowane dla najbliższych dekad?

Jakie działania mogą pomóc w ochronie wolno rosnących gatunków drzew?

Drzewa odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu życia na Ziemi – magazynują dwutlenek węgla, stabilizują gleby, regulują obieg wody oraz tworzą siedliska dla zwierząt czy grzybów. Są także istotnym źródłem surowców i tworzą przestrzenie rekreacyjne dla ludzi. Jednak – jak wskazują eksperci w badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Nature Plants” –– lasy przechodzą obecnie głęboką transformację. Naukowcy zauważają, że te zmiany prowadzą do stopniowego ujednolicenia gatunkowego, co wiąże się z utratą bioróżnorodności oraz osłabieniem funkcjonowania ekosystemów.

Lasy w czasach przemian. Unikatowe gatunki drzew zagrożone

W ramach badania naukowcy przeanalizowali dane dotyczące ponad 31 tysięcy gatunków drzew z całego świata. Na tej podstawie udało im się stworzyć globalny obraz tego, jak lasy mogą zmieniać się w przyszłości pod względem różnorodności gatunkowej, odporności oraz funkcji ekologicznych. Wyniki badania wskazują, że w nadchodzących dekadach lasy będą coraz częściej zdominowane przez gatunki szybko rosnące, podczas gdy wolno rosnące drzewa będą narażone na stopniowe zanikanie.

Jens-Christian Svenning z Uniwersytetu w Aarhus – jeden z głównych autorów badania – zwraca uwagę, że szczególnie niepokojące jest to, iż zagrożone będą przede wszystkim gatunki drzew występujące na bardzo ograniczonych obszarach. „Mówimy o niezwykle unikatowych gatunkach, skoncentrowanych zwłaszcza w regionach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie bioróżnorodność jest wysoka, a ekosystemy silnie ze sobą powiązane. Gdy rzadkie, rodzime gatunki znikają, pozostawiają luki w ekosystemach, których obce gatunki rzadko są w stanie wypełnić, nawet jeśli rosną szybko i łatwo się rozprzestrzeniają” – zaznacza Svenning.