Zmiany klimatu uderzają w linie lotnicze. Tysiące odwołanych lotów

Naukowcy od lat alarmują na temat szkodliwego wpływu emisji z lotnictwa na pogłębianie się kryzysu klimatycznego. Okazuje się, że zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka są również bardzo niekorzystne dla branży lotniczej.

Publikacja: 18.11.2025 05:00

Coraz bardziej intensywne burze to efek

Coraz bardziej intensywne burze to efekt pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – przekonują autorzy badania.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób kryzys klimatyczny wpływa na branżę lotniczą?
  • Jak zmieniają się trasy i intensywność burz w wyniku działalności człowieka?
  • W jaki sposób ocieplenie atmosfery i oceanów wpływa na rozwój burz?
  • Jak zmiany klimatu oddziałują na wydajność i koszty transportu lotniczego?
  • Dlaczego zmiany klimatyczne stanowią poważne zagrożenie dla ciągłości pracy lotnisk?

Naukowcy z francuskiego Laboratoire de Meteorologie Dynamique przyjrzeli się czterem intensywnym burzom, które nawiedziły różne regiony świata w latach 2022-2023. Pod lupę wzięto tajfun Hinnamnor, który uformował się 1900 kilometrów na południe od Tokio w sierpniu 2022 r., a następnie przesunął się na zachód po Oceanie Spokojnym i w ciągu dwóch dni przekształcił się w supertajfun. Jak podaje japońskie Ministerstwo Transportu, burza doprowadziła do odwołania ponad 1100 lotów do i z Japonii, krajowych oraz międzynarodowych między 31 sierpnia a 6 września. Autorzy badania w analizie uwzględnili też sztorm Eunice, który uderzył w lutym 2022 r., Poly z lipca 2023 r. oraz zimową burzę z lutego 2023 r., która nawiedziła Stany Zjednoczone.

Lotnictwo i zmiany klimatu

Każde z tych zjawisk spowodowało ogromne szkody. Sztorm Eunice uderzył w północną część Europy, także w Polskę, powodując śmierć co najmniej 16 osób, a straty ubezpieczeniowe szacowano na 2,5-3,5 mld euro. Sztorm Poly z kolei dotknął kraje Beneluksu, Niemcy oraz Anglię, przyniósł co najmniej dwie ofiary śmiertelne i straty szacowane na ok. 100 mln euro oraz paraliż lotniska w Amsterdamie, na którym trzeba było odwołać ponad 300 lotów. Ekstremalna burza, która dotknęła Stany Zjednoczone w lutym 2023 roku pozbawiła prądu blisko milion gospodarstw domowych i doprowadziła do odwołania ponad 1000 lotów i opóźnienia nawet 1400, a także zamknięcia wielu dróg.

Naukowcy porównali cztery wspomniane zjawiska z podobnymi zdarzeniami w przeszłości, wykorzystując dane historyczne dotyczące warunków pogodowych i klimatycznych odtworzone za pomocą symulacji komputerowych. Ustalili, że południowe części Wielkiej Brytanii, północna Francja, Holandia, a także wschodnie wybrzeża Tajwanu i Japonii oraz południowo-zachodnie części Stanów Zjednoczonych doświadczają obecnie silniejszych turbulencji niż pół wieku temu.

Wpływ zmian klimatu na lotnictwo: nie tylko turbulencje

Tommaso Alberti, badacz w Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), współautor opracowania, oświadczył, że coraz intensywniejsze burze stanowią efekt pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.

– Ocieplająca się atmosfera i oceany dostarczają burzom więcej energii i wilgoci, napędzając ich rozwój i powodując intensyfikację, a także zmieniając ich trasy. Zmian tych nie można wyjaśnić wyłącznie naturą – są one w dużej mierze wynikiem działalności człowieka – mówi ekspert.

Jak potwierdziła główna autorka badania, Lia Rapella, nie ma wątpliwości, że już dzisiaj zmiany klimatu zagrażają wydajności transportu lotniczego.

– Większe turbulencje oznaczają nie tylko mniejszy komfort, ale także wyższe koszty. Przeloty przez obszary turbulencji lub ich omijanie mogą zwiększyć zużycie paliwa i wydatki na konserwację. Oczywiście zamknięcie lotniska z powodu burzy, nawet jeśli trwa to tylko kilka godzin, ma ogromne konsekwencje dla pasażerów i ekonomiczne – uważa Rapella.

Źródło: rp.pl

Klimat Zmiany klimatu linie lotnicze

Naukowcy z francuskiego Laboratoire de Meteorologie Dynamique przyjrzeli się czterem intensywnym burzom, które nawiedziły różne regiony świata w latach 2022-2023. Pod lupę wzięto tajfun Hinnamnor, który uformował się 1900 kilometrów na południe od Tokio w sierpniu 2022 r., a następnie przesunął się na zachód po Oceanie Spokojnym i w ciągu dwóch dni przekształcił się w supertajfun. Jak podaje japońskie Ministerstwo Transportu, burza doprowadziła do odwołania ponad 1100 lotów do i z Japonii, krajowych oraz międzynarodowych między 31 sierpnia a 6 września. Autorzy badania w analizie uwzględnili też sztorm Eunice, który uderzył w lutym 2022 r., Poly z lipca 2023 r. oraz zimową burzę z lutego 2023 r., która nawiedziła Stany Zjednoczone.

