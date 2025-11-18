Aktualizacja: 18.11.2025 08:36 Publikacja: 18.11.2025 05:00
Coraz bardziej intensywne burze to efekt pogłębiającego się kryzysu klimatycznego – przekonują autorzy badania.
Foto: Yen Duong/Bloomberg
Naukowcy z francuskiego Laboratoire de Meteorologie Dynamique przyjrzeli się czterem intensywnym burzom, które nawiedziły różne regiony świata w latach 2022-2023. Pod lupę wzięto tajfun Hinnamnor, który uformował się 1900 kilometrów na południe od Tokio w sierpniu 2022 r., a następnie przesunął się na zachód po Oceanie Spokojnym i w ciągu dwóch dni przekształcił się w supertajfun. Jak podaje japońskie Ministerstwo Transportu, burza doprowadziła do odwołania ponad 1100 lotów do i z Japonii, krajowych oraz międzynarodowych między 31 sierpnia a 6 września. Autorzy badania w analizie uwzględnili też sztorm Eunice, który uderzył w lutym 2022 r., Poly z lipca 2023 r. oraz zimową burzę z lutego 2023 r., która nawiedziła Stany Zjednoczone.
Każde z tych zjawisk spowodowało ogromne szkody. Sztorm Eunice uderzył w północną część Europy, także w Polskę, powodując śmierć co najmniej 16 osób, a straty ubezpieczeniowe szacowano na 2,5-3,5 mld euro. Sztorm Poly z kolei dotknął kraje Beneluksu, Niemcy oraz Anglię, przyniósł co najmniej dwie ofiary śmiertelne i straty szacowane na ok. 100 mln euro oraz paraliż lotniska w Amsterdamie, na którym trzeba było odwołać ponad 300 lotów. Ekstremalna burza, która dotknęła Stany Zjednoczone w lutym 2023 roku pozbawiła prądu blisko milion gospodarstw domowych i doprowadziła do odwołania ponad 1000 lotów i opóźnienia nawet 1400, a także zamknięcia wielu dróg.
Czytaj więcej
Brytyjscy eksperci ostrzegają przed najpoważniejszą od dziesięcioleci suszą. Jak zaznaczają, prog...
Naukowcy porównali cztery wspomniane zjawiska z podobnymi zdarzeniami w przeszłości, wykorzystując dane historyczne dotyczące warunków pogodowych i klimatycznych odtworzone za pomocą symulacji komputerowych. Ustalili, że południowe części Wielkiej Brytanii, północna Francja, Holandia, a także wschodnie wybrzeża Tajwanu i Japonii oraz południowo-zachodnie części Stanów Zjednoczonych doświadczają obecnie silniejszych turbulencji niż pół wieku temu.
Tommaso Alberti, badacz w Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), współautor opracowania, oświadczył, że coraz intensywniejsze burze stanowią efekt pogłębiającego się kryzysu klimatycznego.
– Ocieplająca się atmosfera i oceany dostarczają burzom więcej energii i wilgoci, napędzając ich rozwój i powodując intensyfikację, a także zmieniając ich trasy. Zmian tych nie można wyjaśnić wyłącznie naturą – są one w dużej mierze wynikiem działalności człowieka – mówi ekspert.
Jak potwierdziła główna autorka badania, Lia Rapella, nie ma wątpliwości, że już dzisiaj zmiany klimatu zagrażają wydajności transportu lotniczego.
– Większe turbulencje oznaczają nie tylko mniejszy komfort, ale także wyższe koszty. Przeloty przez obszary turbulencji lub ich omijanie mogą zwiększyć zużycie paliwa i wydatki na konserwację. Oczywiście zamknięcie lotniska z powodu burzy, nawet jeśli trwa to tylko kilka godzin, ma ogromne konsekwencje dla pasażerów i ekonomiczne – uważa Rapella.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Naukowcy z francuskiego Laboratoire de Meteorologie Dynamique przyjrzeli się czterem intensywnym burzom, które nawiedziły różne regiony świata w latach 2022-2023. Pod lupę wzięto tajfun Hinnamnor, który uformował się 1900 kilometrów na południe od Tokio w sierpniu 2022 r., a następnie przesunął się na zachód po Oceanie Spokojnym i w ciągu dwóch dni przekształcił się w supertajfun. Jak podaje japońskie Ministerstwo Transportu, burza doprowadziła do odwołania ponad 1100 lotów do i z Japonii, krajowych oraz międzynarodowych między 31 sierpnia a 6 września. Autorzy badania w analizie uwzględnili też sztorm Eunice, który uderzył w lutym 2022 r., Poly z lipca 2023 r. oraz zimową burzę z lutego 2023 r., która nawiedziła Stany Zjednoczone.
Naukowcy z brytyjskiego University of Reading doszli do zaskakujących wniosków – twierdzą, że ocieplenie klimatu...
Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) i agencja komunikacyjna Etto Comms ogłosiły nawiązanie współpracy...
Hałas generowany przez transport szkodzi zdrowiu bardziej niż bierne palenie czy kontakt z ołowiem – wynika z no...
Wprowadzenie podatku od biletów lotniczych mogłoby przynieść dodatkowe środki na walkę ze zmianami klimatu – wyn...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Nowy raportu think tanku T&E „State of European Transport” potwierdza sukcesy unijnej polityki dotyczącej redukc...
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas