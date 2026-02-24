Zgodnie z jego słowami statystycznie czterech na pięciu ankietowanych potwierdziło, że już doświadczyło skutków zmian klimatycznych na własnej skórze w ostatnich pięciu latach – najczęściej upałów, ale także powodzi, pożarów, deficytu wody, silnych wiatrów, większej ekspozycji na pogryzienie przez insekty. Zwłaszcza upały i pożary wydają się budzić największe emocje: połowa respondentów deklaruje, że obawia się ich „bardzo” lub „umiarkowanie” (52 proc. w przypadku upałów, 48 proc. – pożarów).

Około 20 proc. ankietowanych Europejczyków zaznaczyło, że w ich domach nie znajduje się żadne z wymienionych w badaniu zabezpieczeń – zacienienie, klimatyzacja lub wentylacja, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, kolektory na wodę deszczową, ubezpieczenie przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. 38 proc. z kolei zaznaczyło, że nie stać ich na zapewnienie w swoim domu odpowiedniego chłodzenia w czasie upalnego lata.

Do tego należy dodać różnice wynikające zarówno z geografii, jak i zamożności badanych. Im dalej na północ Europy, tym mniej odczuwalne są skutki zmian klimatu, analogicznie – mieszkańcy państw wysuniętych bardziej na północ rzadziej korzystają też z narzędzi zabezpieczających przed skutkami pogodowych ekstremów. I oczywiście, wiele zależy też od grubości portfela, np. biedniejsi częściej doświadczają problemów z dostępem do czystej wody. O ile statystycznie 38 proc. Europejczyków nie jest w stanie odpowiednio schłodzić swojego domu, to w grupie o niskich dochodach odsetek ten rośnie do 66 proc.

Europa: Fatalny stan przygotowania na zmiany klimatu

Autorzy badania wnioskują, że jego wyniki prowadzą do wniosku, iż zmiany klimatyczne zaczynają stanowić zagrożenie dla prosperity krajów europejskich, a także wpływają na obniżanie dotychczasowego względnego komfortu i dobrobytu, jakimi cieszą się Europejczycy. Obawy przed tym, jakie przykre niespodzianki szykuje nam natura i pogoda, nie są pierwszoplanowym tematem dyskusji, ale stają się częścią europejskiej psyche. I poniekąd słusznie, gdyż poziom przygotowania i zabezpieczeń przed ekstremami klimatycznymi jest niski – i to zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i administracji publicznej.

– Dobrobyt europejskich społeczeństw w obliczu zmian klimatu wymaga szerokiego zastosowania narzędzi prewencyjnych oraz przygotowywania się na skutki tych zmian – kwituje szefowa Europejskiej Agencji Środowiska, Leena Yla-Mononen. – To oznacza też konieczność zwiększenia gotowości gospodarstw domowych na te skutki i zapewnienie, że gospodarstwa będzie stać na takie indywidualne działania – dodaje.