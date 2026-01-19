Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kary finansowe grożą Irlandii za niewywiązanie się z celów redukcji emisji gazów cieplarnianych?

Dlaczego Irlandia zrealizuje jedynie połowę swoich zobowiązań klimatycznych do 2030 roku?

Jakie decyzje rządu wpłynęły na aktualną sytuację klimatyczną Irlandii?

Jakie projekty infrastrukturalne w Irlandii zostały zaniedbane w kontekście polityki klimatycznej?

Jakie są reakcje Partii Zielonych i opozycji na obecny stan polityki klimatycznej Irlandii?

Irlandia może mieć wkrótce niemałe problemy – jej władze przyznają bowiem, że kraj zrealizuje prawdopodobnie jedynie około 50 proc. – prawnie wiążących – celów redukcji emisji do 2030 r., co może skutkować ogromną karą ze strony Unii Europejskiej. Opozycja podkreśla, że to efekt wieloletnich zaniedbań, błędnych decyzji politycznych oraz braku realnego planu działania.

Irlandia nie zrealizuje celów klimatycznych do 2030 r.

Minister ds. klimatu i środowiska Darragh O’Brien przyznał w ostatnich dniach, że Irlandia nie osiągnie zakładanych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.. Choć Dublin zobowiązał się do obniżenia ich o 51 proc. w latach 2018–2030, obecne prognozy wskazują, że uda się osiągnąć jedynie około połowy tego celu. O’Brien wyjaśnił, że „luka” wyniesie około 15 mln ton ekwiwalentu CO2.

Niewypełnienie zobowiązań klimatycznych wiąże się nie tylko z krytyką rządu, ale może też narazić kraj na bardzo wysoka kara finansowa ze strony Unii Europejskiej. Jak oszacowano, może sięgać ona nawet 28 mld euro. Irlandzkie media zauważają, że skala potencjalnych konsekwencji wywołała ostrą reakcję zarówno opozycji, jak i Partii Zielonych.