w ciągu ostatniej dekady liczba szczurów w Waszyngtonie wzrosła o 390 proc.,

w tym samym, badanym okresie San Francisco zanotowało wzrost populacji szczurów na poziomie 300 proc.,

trzecie miejsce zestawienia zajęło Toronto ze wzrostem 186 proc. - w samym 2023 r. infolinia miasta przyjęła 1600 zgłoszeń (dla porównania ok. 940 zgłoszeń w 2019 r.),

Nowy Jork zajął czwarte miejsce z wynikiem 162 proc. wzrostem zgłoszeń.

Co ciekawe, spadki zgłoszeń obserwacji szczurów odnotowano w trzech z szesnastu badanych miast – w Nowym Orleanie, Louisville oraz w Tokio.

Co wpływa na tempo rozwoju populacji szczurów?

Kluczowa informacja pochodząca z nowej publikacji dotyczy możliwych przyczyn wzrostu populacji szczurów. Autorzy badania przeprowadzili analizę, z której wynika, że jedną z przyczyn tego wzrostu może być globalny wzrost temperatur. Zdaniem biologów ten czynnik może odpowiadać za ok. 40 procent zaobserwowanego trendu wzrostowego.

„Obserwujemy ten rosnący trend u szczurów w miastach, które ocieplają się najszybciej, prawdopodobnie dlatego, że jest to mały ssak, który ma problemy fizjologiczne w miesiącach zimowych” – wyjaśnia na łamach The Associated Press Jonathan Richardson, główny autor badania. Zdaniem eksperta zmiany klimatyczne – tu m.in. łagodne zimy i wcześniejsze wiosny – wydłużyły okres, w którym szczury mogą „zmieścić” w ciągu roku dodatkowy cykl rozrodczy. Im cieplej, tym więcej możliwości żerowania i zdobywania pożywienia dla tego gatunku ssaków. Badacz mówi wręcz o „przepisie na przyspieszony wzrost populacji” w kontekście wydłużonych, łagodnych zim.