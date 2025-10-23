Komary są jednym z najbardziej powszechnych owadów – liczą ponad 3700 gatunków i występują w niemal każdym miejscu na świecie. Dotychczas wolne od nich pozostawały jedynie Islandia i Antarktyda, ale to już dane nieaktualne. Kilka dni temu naukowcy potwierdzili, że komary dotarły również na Islandię.

Komary na Islandii. Mieszkańcy zaskoczeni

Komary – jednego samca i dwie samice – odkrył w swoim ogrodzie w Kiðafell w prowincji Kjós pasjonat owadów Björn Hjaltason, po czym opublikował ich zdjęcie na grupie na Facebooku „Owady na Islandii”. Następnie przesłał wspomniane komary do Mathíasa Alfreðssona, entomologa z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej, który potwierdził, że okazy należą do gatunku Culiseta annulata, pochodzącego z Europy, Azji Środkowej i Afryki Północnej.

Dlaczego komary dotarły na Islandię dopiero teraz, choć w sąsiednich krajach, takich jak Norwegia, Szkocja i Grenlandia, zamieszkują od dawna? Dotychczas naukowcy sądzili, że główną przyczyną jest oceaniczny klimat wyspy – częste mrozy zakłócają cykl życiowy komarów, utrudniając im przetrwanie. Podejrzewano też, że może to wynikać z oddzielenia tego wyspiarskiego kraju wodami oceanu, choć wcześniej odnotowano przypadki znalezienia komara podczas lotu z Grenlandii do Islandii. Zauważył go w 2017 roku Gísli Már Gíslason, emerytowany profesor limnologii na Uniwersytecie Islandzkim, który w wywiadzie dla Reykavík Grapevine potwierdził, że owady są w stanie przetrwać godziny na podwoziu samolotu, nawet w ujemnych temperaturach.

Zmiany klimatu dotarły na Islandię

Jak twierdzą naukowcy, przyczyną może być coraz wyższa temperatura w kraju. Islandia doświadcza temperatur powyżej 20 stopni Celsjusza w maju sporadycznie i trwają one nie dłużej niż trzy dni – jednak w tym roku próg ten został przekroczony przez 10 kolejnych dni w różnych częściach kraju. 15 maja Islandia odnotowała również najgorętszy dzień w historii, z temperaturą sięgającą 26,6 stopnia Celsjusza na lotnisku Eglisstaðir.