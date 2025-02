Dzięki swojej wielkości i gęstemu owłosieniu trzmiele mogą również pracować w niższych temperaturach (11-12 st. C, pszczoła miodna potrzebuje co najmniej 15 st. C). Wiosną pojawiają się jako jedne z pierwszych owadów. Oprócz tego ich dzień pracy jest o 2-3 godziny dłuższy niż pszczół.

Zmiany klimatu zagrożeniem dla trzmieli

Naukowcy od lat alarmują, że populacja trzmieli na świecie spada. W ramach jednego z badań, którego wyniki ukazały się w 2020 r. na łamach „Science”, dokonano analizy zachowania trzmieli z ponad 66 gatunków. Dane z lat 1901-1974 porównano z danymi pozyskanymi w latach 2000-2014. Okazało się, że spadek liczebności trzmieli jest większy, niż pierwotnie zakładano. Najgwałtowniejszy spadek populacji trzmieli miał miejsce w latach 2000-2014. Eksperci wiązali to zjawisko ze zmianami klimatu – ciepłymi zimami, które powodują, że trzmiele za szybko wychodzą z hibernacji oraz wysokimi temperaturami latem. Z analizy wynikało, że z powodu często występujących ekstremalnie wysokich temperatur najbardziej ucierpiały owady w regionach południowych – jak Hiszpania i Meksyk. Obszar występowania trzmieli przesunął się na północ, ale to nie wystarczyło, by zrekompensować ubytek.

Podobny problem uchwycili badacze z Kanady i Belgii, którzy w 2024 r. na łamach „Frontiers in Bee Science” wskazywali, że zbyt wysokie temperatury zagrażają trzmielom. Nawet jeśli niektóre gatunki potrafią przetrwać nawet przy 36 st. C, a pojedyncze osobniki są w stanie się zaadaptować do trudnych warunków, kluczowym czynnikiem ryzyka okazuje się przegrzewanie gniazd. Podczas fal upałów temperatura wewnątrz gniazd dodatkowo się podnosi, co utrudnia rozwój zdrowych larw. Bez zdrowych larw cała społeczność jest skazana na wymarcie.