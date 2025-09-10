Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób oświetlenie miejskie wpływa na rytm dobowy ptaków?

Jakie zmiany w zachowaniu ptaków są związane z zanieczyszczeniem światłem?

Jakie gatunki ptaków są najbardziej podatne na oddziaływanie sztucznego oświetlenia?

Zakłóca naturalny rytm dobowy, zaburza wydzielanie melatoniny, powodując bezsenność, i doprowadza do tzw. zmęczenia światłem – takie konsekwencje dla ludzkiego zdrowia ma mieć tzw. zanieczyszczenie światłem, czyli wszechobecne oświetlenie ulic czy budynków. I choć w porównaniu z innymi rodzajami zanieczyszczeń może wydawać się ono mało uciążliwe, to jest bardzo istotne – i to nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt.

Zanieczyszczenie światłem w miastach. Jak reagują ptaki?

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie „Science” wskazują, że zanieczyszczenie światłem w postaci wszechobecnego oświetlenia – powoduje ono, iż ptaki zamieszkujące tereny miejskie pozostają aktywne znacznie dłużej niż zwierzęta żyjące na wsiach czy w mniejszych miejscowościach.

Z analizy naukowców wynika między innymi, że sztuczne oświetlenie sprawia, iż żyjące w miastach ptaki śpiewają średnio o 50 minut dłużej każdego dnia. Niektóre gatunki budzą się zaś godzinę wcześniej i zasypiają godzinę później niż osobniki żyjące w środowisku naturalnym.