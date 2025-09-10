Reklama

Ptaki coraz częściej cierpią na bezsenność. To wina wielkich metropolii

Zanieczyszczenie światłem – czyli wszechobecne oświetlenie, występujące przede wszystkim w dużych miastach – powoduje, że część ptaków pozostaje aktywna znacznie dłużej niż wcześniej – wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Science”.

Publikacja: 10.09.2025 09:12

Zanieczyszczenie światłem dotyczy obecnie około 23 proc. powierzchni Ziemi.

Foto: Uday Agastya Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób oświetlenie miejskie wpływa na rytm dobowy ptaków?
  • Jakie zmiany w zachowaniu ptaków są związane z zanieczyszczeniem światłem?
  • Jakie gatunki ptaków są najbardziej podatne na oddziaływanie sztucznego oświetlenia?

Zakłóca naturalny rytm dobowy, zaburza wydzielanie melatoniny, powodując bezsenność, i doprowadza do tzw. zmęczenia światłem – takie konsekwencje dla ludzkiego zdrowia ma mieć tzw. zanieczyszczenie światłem, czyli wszechobecne oświetlenie ulic czy budynków. I choć w porównaniu z innymi rodzajami zanieczyszczeń może wydawać się ono mało uciążliwe, to jest bardzo istotne – i to nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt.

Zanieczyszczenie światłem w miastach. Jak reagują ptaki?

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie „Science” wskazują, że zanieczyszczenie światłem w postaci wszechobecnego oświetlenia – powoduje ono, iż ptaki zamieszkujące tereny miejskie pozostają aktywne znacznie dłużej niż zwierzęta żyjące na wsiach czy w mniejszych miejscowościach. 

Z analizy naukowców wynika między innymi, że sztuczne oświetlenie sprawia, iż żyjące w miastach ptaki śpiewają średnio o 50 minut dłużej każdego dnia. Niektóre gatunki budzą się zaś godzinę wcześniej i zasypiają godzinę później niż osobniki żyjące w środowisku naturalnym.

Badanie, którego wyniki opublikowano w „Science”, opierało się na nagraniach przekazywanych przez miłośników ptaków za pośrednictwem projektu BirdWeather – bazy, tworzącej globalną bibliotekę „ptasich głosów”.  Sztuczna inteligencja pozwala zidentyfikować gatunki ptaków występujące w ogrodach czy parkach. Łącznie naukowcy przeanalizowali już 2,6 miliona porannych wokalizacji ptaków oraz 1,8 miliona rejestracji ich wieczornych dźwięków. Analiza objęła setki gatunków. Eksperci – by dowiedzieć się, jaki wpływ na aktywność ptaków ma zanieczyszczenie światłem – dane BirdWeather zestawili z globalnymi pomiarami satelitarnymi dotyczącymi tego zjawiska. 

„BirdWeather otworzył drogę do badań behawioralnych na niespotykaną dotąd skalę geograficzną i czasową” – podkreśla dr Pease. „Dzięki temu mogliśmy zacząć uczyć się na skalę nigdy wcześniej nieosiągalną, jak ptaki reagują behawioralnie na czynniki związane z działalnością człowieka” – zaznacza. 

Zanieczyszczenie światłem to problem nie tylko ludzi

Analiza ekspertów wykazała, że gatunki ptaków żyjące w obszarach o wysokim poziomie sztucznego oświetlenia wydłużają swoją dzienną aktywność średnio o 50 minut. Najsilniej światło wpływać miało na gatunki o dużych oczach w stosunku do wielkości ciała. „Amerykański drozd wędrowny, przedrzeźniacz północny i szczygieł europejski wydłużały swój dzień bardziej niż wskazuje średnia” – wyjaśnia Pease. „Z kolei gatunki o małych oczach, takie jak wróble, nie reagowały na to tak bardzo. 

Choć skutki wydłużonej aktywności nie zostały jeszcze w pełni poznane, naukowcy podkreślają, że zakłócenia naturalnych wzorców zachowań zwierząt są dla nich bardzo niepokojące. „Wiemy, że brak snu nie jest korzystny dla ludzi, ale ptaki to inny przypadek” – zaznacza Pease. „Wykształciły interesujące strategie radzenia sobie z utratą snu w okresach migracji”– dodaje. 

Eksperci podkreślają, że w niektórych przypadkach sztuczne oświetlenie może mieć także swoje plusy – między innymi wydłużać czas żerowania i godów oraz zwiększać przeżywalność piskląt. Jednak zakłócenie naturalnego rytmu dobowego pozostaje poważnym problemem ekologicznym – zauważają. 

Według danych zanieczyszczenie światłem dotyczy obecnie około 23 proc. powierzchni Ziemi. Eksperci zauważają jednak, że skala tego zjawiska zwiększa się w bardzo szybkim tempie – zarówno pod względem zasięgu, jak i intensywności. 

Ekologia Zwierzęta Klimat

