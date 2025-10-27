Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Ikea kupuje tereny leśne w krajach bałtyckich?

Jakie są szczegóły największej w historii transakcji Ikei w sektorze leśnym?

Jaką rolę odgrywa Polska w globalnym łańcuchu dostaw drewna dla Ikei?

Jaki jest wpływ sektora meblarskiego na środowisko naturalne?

Jak Ikea odpowiada na zarzuty dotyczące pozyskiwania drewna w sposób nieodpowiedzialny ekologicznie?

Ingka Investments – spółka inwestycycyjna Ingka Group, czyli największego sprzedawcy detalicznego IKEA – zdecydowała się kupić ponad 150 tysięcy hektarów ziemi w Łotwie i w Estonii, z czego 89 proc. stanowią tereny leśne.

Ikea: największy w historii zakup gruntów leśnych

Ingka Investments ogłosiła największe w swojej historii przejęcie w sektorze leśnym. Za kwotę 720 milionów euro zdecydowała się nabyć od Södra – największego szwedzkiego stowarzyszenia właścicieli lasów – 153066 hektarów gruntów w Estonii oraz w Łotwie. Po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych w obu krajach Ingka stanie się największym prywatnym właścicielem lasów w Łotwie – informują media branżowe.

Z całkowitej powierzchni terenów, o których mowa, 135702 hektary stanowią lasy. Odpowiada to około 89 procent obszaru objętego transakcją. Umowa dotyczy wszystkich terenów leśnych Södra w krajach bałtyckich – 135324 hektary w Łotwie (w tym 119929 ha lasów) oraz 17742 hektary w Estonii (15773 ha lasów). Po sfinalizowaniu zakupu Ingka Investments będzie dysponować ponad 230 tysiącami hektarów lasów w Łotwie, znacznie zwiększając swoją obecność w regionie – dotychczas spółka zarządzała 168 tys. hektarów w Estonii, w Łotwie i Litwie łącznie.

Wartość transakcji – potwierdzona przez firmę Södra – wynosi około osiem miliardów koron szwedzkich, czyli ponad 720 milionów euro. Największe szwedzkie stowarzyszenie właścicieli lasów – posiadające obecnie jedną z najbardziej ekologicznych fabryk drewna konstrukcyjnego na świecie – zachowa jedynie dwie spółki zajmujące się importem drewna w Estonii i w Łotwie. Koncern ma się skupić ponownie na gospodarowaniu lasami w południowej Szwecji.