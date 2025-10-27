Reklama

Ikea kupuje lasy nad Bałtykiem. Rekordowa transakcja

Należąca do IKEA firma Ingka Investments chce kupić od szwedzkiego koncernu Södra ponad 153 tysiące hektarów terenów leśnych. Po sfinalizowaniu transakcji spółka stanie się największym prywatnym właścicielem lasów w Łotwie.

Publikacja: 27.10.2025 16:19

Ikea zakupiła ponad 150 tysięcy hektarów gruntu w krajach bałtyckich (zdjęcie ilustracyjne).

Ikea zakupiła ponad 150 tysięcy hektarów gruntu w krajach bałtyckich (zdjęcie ilustracyjne).

Foto: Snap Wander Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Ikea kupuje tereny leśne w krajach bałtyckich?
  • Jakie są szczegóły największej w historii transakcji Ikei w sektorze leśnym?
  • Jaką rolę odgrywa Polska w globalnym łańcuchu dostaw drewna dla Ikei?
  • Jaki jest wpływ sektora meblarskiego na środowisko naturalne?
  • Jak Ikea odpowiada na zarzuty dotyczące pozyskiwania drewna w sposób nieodpowiedzialny ekologicznie?

Ingka Investments – spółka inwestycycyjna Ingka Group, czyli największego sprzedawcy detalicznego IKEA – zdecydowała się kupić ponad 150 tysięcy hektarów ziemi w Łotwie i w Estonii, z czego 89 proc. stanowią tereny leśne.

Ikea: największy w historii zakup gruntów leśnych

Ingka Investments ogłosiła największe w swojej historii przejęcie w sektorze leśnym. Za kwotę 720 milionów euro zdecydowała się nabyć od Södra – największego szwedzkiego stowarzyszenia właścicieli lasów – 153066 hektarów gruntów w Estonii oraz w Łotwie. Po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych w obu krajach Ingka stanie się największym prywatnym właścicielem lasów w Łotwie – informują media branżowe. 

Z całkowitej powierzchni terenów, o których mowa, 135702 hektary stanowią lasy. Odpowiada to około 89 procent obszaru objętego transakcją. Umowa dotyczy wszystkich terenów leśnych Södra w krajach bałtyckich – 135324 hektary w Łotwie (w tym 119929 ha lasów) oraz 17742 hektary w Estonii (15773 ha lasów). Po sfinalizowaniu zakupu Ingka Investments będzie dysponować ponad 230 tysiącami hektarów lasów w Łotwie, znacznie zwiększając swoją obecność w regionie – dotychczas spółka zarządzała 168 tys. hektarów w Estonii, w Łotwie i Litwie łącznie.

Wartość transakcji – potwierdzona przez firmę Södra – wynosi około osiem miliardów koron szwedzkich, czyli ponad 720 milionów euro. Największe szwedzkie stowarzyszenie właścicieli lasów – posiadające obecnie jedną z najbardziej ekologicznych fabryk drewna konstrukcyjnego na świecie – zachowa jedynie dwie spółki zajmujące się importem drewna w Estonii i w Łotwie. Koncern ma się skupić ponownie na gospodarowaniu lasami w południowej Szwecji.

„To przejęcie jest częścią naszej długoterminowej strategii inwestowania w grunty leśne i wzmacniania naszego zaangażowania w odpowiedzialne zarządzanie lasami” – podkreśla Peter van der Poel, dyrektor zarządzający Ingka Investments. „Chcemy przyczyniać się do rozwoju lokalnych gospodarek oraz utrzymywać zdrowe lasy dla przyszłych pokoleń” – dodaje. „Nasza unikalna struktura własnościowa pozwala nam inwestować w perspektywie długoterminowej, a nie krótkoterminowo, kwartalnie. Inwestowanie w leśnictwo to właśnie taki rodzaj zaangażowania pokoleniowego” – przekonuje. 

Czytaj więcej

IKEA walczy o zmniejszenie śladu węglowego
Emisje
IKEA walczy o zmniejszenie śladu węglowego

Globalne zasoby leśne IKEA

Ingka Investments – ramię inwestycyjne Grupy Ingka, największej na świecie firmy franczyzowej IKEA – zarządza obecnie ponad 331500 hektarami lasów na całym świecie. Oprócz krajów bałtyckich przedsiębiorstwo ma także lasy w Stanach Zjednoczonych (75000 ha), Rumunii (51000 ha), Nowej Zelandii (28500 ha) oraz Finlandii (9000 ha).

Jak wskazuje koncern, w roku finansowym 2025 spółka posadziła 14 milionów sadzonek drzew i osiągnęła roczny przyrost masy drzewnej o 500000 m3, z czego 22 proc. powierzchni lasów zarządzanych jest głównie w celach ochronnych.

Na początku bieżącego roku Ingka Investments przeznaczyła także 16000 hektarów łotewskich lasów na potrzeby badań prowadzonych wspólnie z European Forest Institute oraz organizacją Preferred by Nature. W ramach projektu testuje się metody, które mają na celu zwiększyć odporność drzewostanów na zmiany klimatyczne i ograniczyć negatywny wpływ na bioróżnorodność.

Spółka zapowiedziała również, że po sfinalizowaniu transakcji utrzyma zasady zrównoważonej gospodarki leśnej wprowadzone wcześniej przez Södra. Ma także wzmocnić regionalny łańcuch wartości poprzez współpracę z lokalnymi tartakami i producentami płyt drewnopochodnych oraz skoncentrować się na lokalnym przetwórstwie drewna, ograniczając eksport surowca.

Czytaj więcej

Zdaniem ekspertów, od 1984 r. w Peru wykarczowano już około 140 tys. hektarów lasu tropikalnego.
Lasy
Amazonia padła ofiarą nielegalnej „gorączki złota”. Rekordowa wycinka lasów

Polska jednym z kluczowych dostawców dla Ikei

Po wybuchu wojny w Ukrainie oraz wprowadzeniu wiążących się z nią sankcji na Rosję i Białoruś, Ikea została zmuszona do poszukiwania nowych źródeł surowca – firma zakończyła działalność w tych krajach oraz wstrzymała zakupy pochodzącego z nich drewna. Część łańcucha dostaw przeniosła do Europy Środkowo-Wschodniej, głównie do Polski i krajów bałtyckich.

Ponad 60 lat temu Polska stała się pierwszym krajem po Szwecji, z którym Ikea związała swoją przyszłość, zamawiając krzesła w fabryce w Radomsku. Dziś nasz kraj  zajmuje wyjątkowe miejsce na globalnej mapie firmy – Ikea posiada u nas cały łańcuch dostaw wraz z produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą prowadzoną w kilkunastu sklepach. 

Ikea wskazuje Polskę jako jednego ze swoich największych dostawców. Według danych z raportów Ikea Industry i komunikatów prasowych, nasz kraj odpowiada za ok. 20 proc. globalnej produkcji mebli szwedzkiego giganta, a IKEA Industry Poland jest największym producentem mebli drewnianych w strukturze grupy.

Czytaj więcej

Zalesienie terenów na wschodzie Stanów Zjednoczonych, w zachodniej Kanadzie, Brazylii i Kolumbii, a
Lasy
Sadzenie drzew nie uratuje nas przed zmianami klimatu. Eksperci studzą entuzjazm

Jak produkcja mebli wpływa na środowisko?

Sektor meblarski – choć istotny – ma znaczący wpływ na wylesianie i emisję dwutlenku węgla. Intensywna eksploatacja lasów, transport drewna i procesy produkcyjne przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, dlatego inicjatywy takie jak zrównoważone zarządzanie lasami i lokalne przetwarzanie surowców stanowią kluczowy element ograniczania negatywnych skutków dla klimatu.

Nowa inwestycja Ingka Investments w krajach bałtyckich ma się wpisywać w strategię zrównoważonego rozwoju Ikei, której celem jest jednoczesne zapewnienie dostępu do surowców, wspieranie lokalnych gospodarek i redukcja śladu węglowego globalnego łańcucha dostaw.

Czytaj więcej

Zalesienie terenów na wschodzie Stanów Zjednoczonych, w zachodniej Kanadzie, Brazylii i Kolumbii, a
Lasy
Sadzenie drzew nie uratuje nas przed zmianami klimatu. Eksperci studzą entuzjazm

Ikea zapewnia, że dba o to, by lasy, z których pozyskuje drewno – oraz te, które są jej własnością – były zarządzane odpowiedzialnie. „Kierujemy się restrykcyjnymi wymogami i stosujemy rygorystyczne systemy kontroli. Naszym celem jest pogłębianie świadomości wśród klientów, zwiększanie transparentności w zakresie wykorzystania drewna i zachęcanie innych do tego samego” – czytamy na stronie internetowej giganta. 

Nie wszyscy uważają jednak, że Ikea postępuje ws. drewna w sposób odpowiedzialny. W połowie września organizacja ekologiczna Greenpeace Central and Eastern Europe opublikowała raport, w którym zarzuciła gigantowi, że część sprzedawanych przez niego mebli powstaje z drewna pozyskiwanego w górskich lasach Rumunii – miejscach planowanych jako rezerwaty przyrody. Aktywiści zaznaczali, że dostawcy koncernu wycinają drzewa w najbogatszych siedliskach dzikiej przyrody w Europie, ignorując ostrzeżenia ekspertów. 

Ikea zaprzeczyła tym doniesieniom. „Praktyki pozyskiwania surowców są regularnie przez nas weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami oraz wpływu na środowisko, przy uwzględnieniu stanowiska organizacji pozarządowych. Analiza trzech lokalizacji wskazanych w raporcie potwierdziła, że drewno z tych obszarów, wykorzystywane w produktach Ikea, pozostaje w pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz ze standardami FSC” – wskazała firma w oświadczeniu. 

Ingka Investments – spółka inwestycycyjna Ingka Group, czyli największego sprzedawcy detalicznego IKEA – zdecydowała się kupić ponad 150 tysięcy hektarów ziemi w Łotwie i w Estonii, z czego 89 proc. stanowią tereny leśne.

Ikea: największy w historii zakup gruntów leśnych

