Ikea zakupiła ponad 150 tysięcy hektarów gruntu w krajach bałtyckich (zdjęcie ilustracyjne).
Ingka Investments – spółka inwestycycyjna Ingka Group, czyli największego sprzedawcy detalicznego IKEA – zdecydowała się kupić ponad 150 tysięcy hektarów ziemi w Łotwie i w Estonii, z czego 89 proc. stanowią tereny leśne.
Ingka Investments ogłosiła największe w swojej historii przejęcie w sektorze leśnym. Za kwotę 720 milionów euro zdecydowała się nabyć od Södra – największego szwedzkiego stowarzyszenia właścicieli lasów – 153066 hektarów gruntów w Estonii oraz w Łotwie. Po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych w obu krajach Ingka stanie się największym prywatnym właścicielem lasów w Łotwie – informują media branżowe.
Z całkowitej powierzchni terenów, o których mowa, 135702 hektary stanowią lasy. Odpowiada to około 89 procent obszaru objętego transakcją. Umowa dotyczy wszystkich terenów leśnych Södra w krajach bałtyckich – 135324 hektary w Łotwie (w tym 119929 ha lasów) oraz 17742 hektary w Estonii (15773 ha lasów). Po sfinalizowaniu zakupu Ingka Investments będzie dysponować ponad 230 tysiącami hektarów lasów w Łotwie, znacznie zwiększając swoją obecność w regionie – dotychczas spółka zarządzała 168 tys. hektarów w Estonii, w Łotwie i Litwie łącznie.
Wartość transakcji – potwierdzona przez firmę Södra – wynosi około osiem miliardów koron szwedzkich, czyli ponad 720 milionów euro. Największe szwedzkie stowarzyszenie właścicieli lasów – posiadające obecnie jedną z najbardziej ekologicznych fabryk drewna konstrukcyjnego na świecie – zachowa jedynie dwie spółki zajmujące się importem drewna w Estonii i w Łotwie. Koncern ma się skupić ponownie na gospodarowaniu lasami w południowej Szwecji.
„To przejęcie jest częścią naszej długoterminowej strategii inwestowania w grunty leśne i wzmacniania naszego zaangażowania w odpowiedzialne zarządzanie lasami” – podkreśla Peter van der Poel, dyrektor zarządzający Ingka Investments. „Chcemy przyczyniać się do rozwoju lokalnych gospodarek oraz utrzymywać zdrowe lasy dla przyszłych pokoleń” – dodaje. „Nasza unikalna struktura własnościowa pozwala nam inwestować w perspektywie długoterminowej, a nie krótkoterminowo, kwartalnie. Inwestowanie w leśnictwo to właśnie taki rodzaj zaangażowania pokoleniowego” – przekonuje.
Ingka Investments – ramię inwestycyjne Grupy Ingka, największej na świecie firmy franczyzowej IKEA – zarządza obecnie ponad 331500 hektarami lasów na całym świecie. Oprócz krajów bałtyckich przedsiębiorstwo ma także lasy w Stanach Zjednoczonych (75000 ha), Rumunii (51000 ha), Nowej Zelandii (28500 ha) oraz Finlandii (9000 ha).
Jak wskazuje koncern, w roku finansowym 2025 spółka posadziła 14 milionów sadzonek drzew i osiągnęła roczny przyrost masy drzewnej o 500000 m3, z czego 22 proc. powierzchni lasów zarządzanych jest głównie w celach ochronnych.
Na początku bieżącego roku Ingka Investments przeznaczyła także 16000 hektarów łotewskich lasów na potrzeby badań prowadzonych wspólnie z European Forest Institute oraz organizacją Preferred by Nature. W ramach projektu testuje się metody, które mają na celu zwiększyć odporność drzewostanów na zmiany klimatyczne i ograniczyć negatywny wpływ na bioróżnorodność.
Spółka zapowiedziała również, że po sfinalizowaniu transakcji utrzyma zasady zrównoważonej gospodarki leśnej wprowadzone wcześniej przez Södra. Ma także wzmocnić regionalny łańcuch wartości poprzez współpracę z lokalnymi tartakami i producentami płyt drewnopochodnych oraz skoncentrować się na lokalnym przetwórstwie drewna, ograniczając eksport surowca.
Po wybuchu wojny w Ukrainie oraz wprowadzeniu wiążących się z nią sankcji na Rosję i Białoruś, Ikea została zmuszona do poszukiwania nowych źródeł surowca – firma zakończyła działalność w tych krajach oraz wstrzymała zakupy pochodzącego z nich drewna. Część łańcucha dostaw przeniosła do Europy Środkowo-Wschodniej, głównie do Polski i krajów bałtyckich.
Ponad 60 lat temu Polska stała się pierwszym krajem po Szwecji, z którym Ikea związała swoją przyszłość, zamawiając krzesła w fabryce w Radomsku. Dziś nasz kraj zajmuje wyjątkowe miejsce na globalnej mapie firmy – Ikea posiada u nas cały łańcuch dostaw wraz z produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą prowadzoną w kilkunastu sklepach.
Ikea wskazuje Polskę jako jednego ze swoich największych dostawców. Według danych z raportów Ikea Industry i komunikatów prasowych, nasz kraj odpowiada za ok. 20 proc. globalnej produkcji mebli szwedzkiego giganta, a IKEA Industry Poland jest największym producentem mebli drewnianych w strukturze grupy.
Sektor meblarski – choć istotny – ma znaczący wpływ na wylesianie i emisję dwutlenku węgla. Intensywna eksploatacja lasów, transport drewna i procesy produkcyjne przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, dlatego inicjatywy takie jak zrównoważone zarządzanie lasami i lokalne przetwarzanie surowców stanowią kluczowy element ograniczania negatywnych skutków dla klimatu.
Nowa inwestycja Ingka Investments w krajach bałtyckich ma się wpisywać w strategię zrównoważonego rozwoju Ikei, której celem jest jednoczesne zapewnienie dostępu do surowców, wspieranie lokalnych gospodarek i redukcja śladu węglowego globalnego łańcucha dostaw.
Ikea zapewnia, że dba o to, by lasy, z których pozyskuje drewno – oraz te, które są jej własnością – były zarządzane odpowiedzialnie. „Kierujemy się restrykcyjnymi wymogami i stosujemy rygorystyczne systemy kontroli. Naszym celem jest pogłębianie świadomości wśród klientów, zwiększanie transparentności w zakresie wykorzystania drewna i zachęcanie innych do tego samego” – czytamy na stronie internetowej giganta.
Nie wszyscy uważają jednak, że Ikea postępuje ws. drewna w sposób odpowiedzialny. W połowie września organizacja ekologiczna Greenpeace Central and Eastern Europe opublikowała raport, w którym zarzuciła gigantowi, że część sprzedawanych przez niego mebli powstaje z drewna pozyskiwanego w górskich lasach Rumunii – miejscach planowanych jako rezerwaty przyrody. Aktywiści zaznaczali, że dostawcy koncernu wycinają drzewa w najbogatszych siedliskach dzikiej przyrody w Europie, ignorując ostrzeżenia ekspertów.
Ikea zaprzeczyła tym doniesieniom. „Praktyki pozyskiwania surowców są regularnie przez nas weryfikowane pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami oraz wpływu na środowisko, przy uwzględnieniu stanowiska organizacji pozarządowych. Analiza trzech lokalizacji wskazanych w raporcie potwierdziła, że drewno z tych obszarów, wykorzystywane w produktach Ikea, pozostaje w pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz ze standardami FSC” – wskazała firma w oświadczeniu.
