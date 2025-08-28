Aktualizacja: 28.08.2025 06:10 Publikacja: 28.08.2025 05:40
Tegoroczne lato wpłynęło na migrację ptaków wędrownych do Wielkiej Brytanii.
Foto: Jacqueline O'Gara Unsplash
Konsekwencje zmian klimatycznych coraz mocniej dotykają świat natury. Nie pozostają one bez wpływu nie tylko na ekosystemy, ale też na pojedyncze organizmy. Dobrym przykładem są ptaki. Zwierzęta te, z powodu rosnących temperatur i zmieniających się warunków, coraz częściej zmieniają swoje zachowania oraz kierunki migracji.
Badacze zwracają w tym kontekście uwagę na tzw. przesunięcie fenologiczne – zmianę kalendarza różnych zdarzeń biologicznych, w tym właśnie migracji ptaków. Zjawisko to może powodować szereg konsekwencji, które mają negatywny wpływ na zwierzęta.
Brytyjscy naukowcy są bardzo zaniepokojeni – wyjątkowo upalne lato sprawia bowiem, że ptaki wędrowne pojawiają się w Wielkiej Brytanii dużo wcześniej niż zwykle. Badacze wyjaśniają, że jest to kwestia nawet kilku tygodni. Zjawisko to może sprawić, iż ptaki będą płoszone przez turystów, którzy licznie odwiedzają miejsca, służące ptakom za obszary odpoczynku.
Czytaj więcej
Najnowsze badanie wykazało, że wraz z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego wydłużeniu ulegają r...
„To naprawdę dla nas trudny okres, jeden z naszych najbardziej pracowitych momentów” – podkreśla Nina Jones, strażniczka obszarów chronionych w Kent Wildlife Trust, organizacji zajmującej się ochroną przyrody w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. „Mamy dziesiątki tysięcy odwiedzających w Pegwell Bay, które jest obszarem o specjalnym znaczeniu dla nauki. Tymczasem ptaki potrzebują więcej czasu, aby zaaklimatyzować się w tym miejscu, a foki rodzą młode dokładnie w samym środku letnich wakacji” – dodaje.
Migrujące ptaki na brytyjskim wybrzeżu są regularnie badane podczas ich podróży do i z Europy. Jak informują specjaliści z Sandwich Bay Bird Observatory Trust – organizacji zajmującej się badaniem i ochroną ptaków – w tym roku zaobserwowano wyraźne różnice w ich przylotach. „To po prostu kwestia upałów, które przyspieszają wszystko – owoce pojawiają się znacznie wcześniej, a krzyżodzioby miały bardzo dobre warunki lęgowe, więc prawdopodobnie będzie to dla nich rekordowy rok. Natomiast w przypadku niektórych gatunków, takich jak jerzyki, okno migracyjne uległo skróceniu, więc ich przelot już się zakończył” – zauważa Jonathan Bull, zastępca dyrektora Sandwich Bay Bird Observatory Trust.
Przyrodnicy apelują do turystów o szczególną ostrożność. Zalecają m.in. wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy oraz unikanie zbliżania się – także w kajakach czy na skuterach wodnych – do ptaków i ich lęgowisk. Podkreślają także, że każdy powinien pamiętać, iż plaże, z których korzystają turyści w czasie wakacji, są jednocześnie siedliskiem dzikiej przyrody.
Czytaj więcej
Choć zwykle dzikie gęsi zobaczyć można było w Polsce na niebie w okresie przedwiośnia, to ostatni...
Eksperci zaznaczają, że zależnie od gatunku, wzrost temperatur może wpływać na ptaki w różny sposób. Część z nich stara się dostosować do sytuacji, znajdując lepsze siedliska. Inne z nich mogą jednak mieć przez to problem ze znalezieniem pokarmu oraz miejsca do przezimowania. Ptaki, które naturalnie zamieszkują tereny, gdzie panuje niższa temperatura, mogą zostać zaś wyparte z dotychczasowych siedlisk.
Nie są to jednak jedyne negatywne skutki zmian klimatu, z którymi muszą mierzyć się ptaki migrujące. Nierzadko utrudniony dostęp do pożywienia wiąże się też z pogorszeniem kondycji zwierząt oraz gorszą reprodukcją. Te osobniki, które dotychczas nie musiały podejmować długich migracji, mogą zostać zmuszone do przemieszczania się dalej, by poszukiwać jedzenia oraz siedlisk, a to z kolei bezpośrednio powodować może wypadki i konieczność dostosowania się do nowych warunków. W takiej sytuacji gatunki zaczynają także ze sobą konkurować. Niemniej niebezpieczne są także wiążące się ze zmianą klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Część ptaków żyjących w miejscach, gdzie wzrosła temperatura, może zaś rezygnować z migracji.
Zmiany w migracjach: Wzrost temperatury i związane z nim zmiany mogą wpływać na wzorce migracji ptaków. Zwierzęta, które migrują na półkuli północnej, mogą zauważyć zmiany w dostępności do pożywienia oraz w warunkach lęgowych, co może wpływać na ich migracje.
Zmiany w dostępności pożywienia: Zmiany klimatu sprawiają, że niektóre gatunki ptaków mogą mieć trudności w dostępie do swoich tradycyjnych źródeł pożywienia, co wpływa na ich ogólną kondycję fizyczną i zdolność do przetrwania. Zmiany w sezonie lęgowym: Zmiany temperatury i warunków atmosferycznych mogą wpływać na sezon lęgowy ptaków. Niektóre gatunki ptaków są silnie związane z określonymi warunkami atmosferycznymi, a ich zdolność do rozrodu może być zagrożona w wyniku zmian klimatu.
Zmiany w rozkładzie geograficznym: Ze względu na zmiany klimatu niektóre gatunki ptaków mogą przemieszczać się, szukając odpowiednich warunków do życia i rozmnażania. To może prowadzić z kolei do zmian w populacjach ptaków na różnych obszarach geograficznych.
Zmiany w strukturze ekosystemów: Zmiany klimatu mają znacznie dla struktury i funkcjonowania ekosystemów, co może wpływać na dostępność do schronienia, pożywienia i innych zasobów dla ptaków.
Wpływ na interakcje międzygatunkowe: Zmiany klimatu mogą wpływać na interakcje międzygatunkowe, takie jak konkurencja o zasoby. To może prowadzić do zmian w hierarchii i wpływać na skład gatunkowy na danym obszarze. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ptaki są niezwykle podatne na zmiany klimatu. Naukowcy są zaniepokojeni, gdyż może to mieć daleko idące konsekwencje dla ich populacji, rozprzestrzeniania się oraz zdolności do przystosowania się do nowych warunków środowiskowych. Eksperci podkreślają, że niezwykle istotna jest ochrona ptaków i ich siedlisk.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowe prawo w Szwajcarii wymaga dokładnego opisywania na etykietach produktów odzwierzęcych. Producenci oraz sprz...
Strzelanie do niedźwiedzi jest jak wycinanie Puszczy Białowieskiej. To decyzja antynaukowa i antyprzyrodnicza –...
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zdecydowała, że w gminie Cisna na Podkarpaciu odstrzelone mogą zost...
Zmiany klimatu mają istotny wpływ na rolnictwo. Wzrost temperatury, zmiany opadów oraz występowanie ekstremalnyc...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W Stanach Zjednoczonych pojawia się coraz więcej kleszczy z gatunku Amblyomma americanum, których ukąszenie spow...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas