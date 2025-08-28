„To naprawdę dla nas trudny okres, jeden z naszych najbardziej pracowitych momentów” – podkreśla Nina Jones, strażniczka obszarów chronionych w Kent Wildlife Trust, organizacji zajmującej się ochroną przyrody w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. „Mamy dziesiątki tysięcy odwiedzających w Pegwell Bay, które jest obszarem o specjalnym znaczeniu dla nauki. Tymczasem ptaki potrzebują więcej czasu, aby zaaklimatyzować się w tym miejscu, a foki rodzą młode dokładnie w samym środku letnich wakacji” – dodaje.

Migrujące ptaki na brytyjskim wybrzeżu są regularnie badane podczas ich podróży do i z Europy. Jak informują specjaliści z Sandwich Bay Bird Observatory Trust – organizacji zajmującej się badaniem i ochroną ptaków – w tym roku zaobserwowano wyraźne różnice w ich przylotach. „To po prostu kwestia upałów, które przyspieszają wszystko – owoce pojawiają się znacznie wcześniej, a krzyżodzioby miały bardzo dobre warunki lęgowe, więc prawdopodobnie będzie to dla nich rekordowy rok. Natomiast w przypadku niektórych gatunków, takich jak jerzyki, okno migracyjne uległo skróceniu, więc ich przelot już się zakończył” – zauważa Jonathan Bull, zastępca dyrektora Sandwich Bay Bird Observatory Trust.

Przyrodnicy apelują do turystów o szczególną ostrożność. Zalecają m.in. wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy oraz unikanie zbliżania się – także w kajakach czy na skuterach wodnych – do ptaków i ich lęgowisk. Podkreślają także, że każdy powinien pamiętać, iż plaże, z których korzystają turyści w czasie wakacji, są jednocześnie siedliskiem dzikiej przyrody.

Zmiany klimatu mają duży wpływ na ptaki

Eksperci zaznaczają, że zależnie od gatunku, wzrost temperatur może wpływać na ptaki w różny sposób. Część z nich stara się dostosować do sytuacji, znajdując lepsze siedliska. Inne z nich mogą jednak mieć przez to problem ze znalezieniem pokarmu oraz miejsca do przezimowania. Ptaki, które naturalnie zamieszkują tereny, gdzie panuje niższa temperatura, mogą zostać zaś wyparte z dotychczasowych siedlisk.

Nie są to jednak jedyne negatywne skutki zmian klimatu, z którymi muszą mierzyć się ptaki migrujące. Nierzadko utrudniony dostęp do pożywienia wiąże się też z pogorszeniem kondycji zwierząt oraz gorszą reprodukcją. Te osobniki, które dotychczas nie musiały podejmować długich migracji, mogą zostać zmuszone do przemieszczania się dalej, by poszukiwać jedzenia oraz siedlisk, a to z kolei bezpośrednio powodować może wypadki i konieczność dostosowania się do nowych warunków. W takiej sytuacji gatunki zaczynają także ze sobą konkurować. Niemniej niebezpieczne są także wiążące się ze zmianą klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Część ptaków żyjących w miejscach, gdzie wzrosła temperatura, może zaś rezygnować z migracji.