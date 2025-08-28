Reklama

Ptaki wędrowne przylatują do Europy zbyt wcześnie. To efekt upalnego lata

Gorące lato sprawia, iż ptaki wędrowne pojawiają się w Europie o kilka tygodni szybciej niż dotąd. Zjawisko to budzi niepokój ekspertów – istnieje ryzyko, że zwierzęta te będą płoszone przez turystów licznie odwiedzających miejsca, które tradycyjnie służą ptakom za miejsca odpoczynku.

Publikacja: 28.08.2025 05:40

Tegoroczne lato wpłynęło na migrację ptaków wędrownych do Wielkiej Brytanii.

Tegoroczne lato wpłynęło na migrację ptaków wędrownych do Wielkiej Brytanii.

Foto: Jacqueline O'Gara Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje ptaków?
  • Dlaczego wcześniejszy przylot ptaków wędrownych do Europy budzi niepokój naukowców?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia dla ptaków związane z turystyką na obszarach ich odpoczynku?
  • Jak zmiana warunków klimatycznych może wpłynąć na różne gatunki ptaków?
  • W jaki sposób ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpływać na populacje ptaków migrujących?

Konsekwencje zmian klimatycznych coraz mocniej dotykają świat natury. Nie pozostają one bez wpływu nie tylko na ekosystemy, ale też na pojedyncze organizmy. Dobrym przykładem są ptaki. Zwierzęta te, z powodu rosnących temperatur i zmieniających się warunków, coraz częściej zmieniają swoje zachowania oraz kierunki migracji.

Badacze zwracają w tym kontekście uwagę na tzw. przesunięcie fenologiczne – zmianę kalendarza różnych zdarzeń biologicznych, w tym właśnie migracji ptaków. Zjawisko to może powodować szereg konsekwencji, które mają negatywny wpływ na zwierzęta. 

Ptaki przyleciały do Europy wcześniej, niż zwykle. To efekt zmian klimatu

Brytyjscy naukowcy są bardzo zaniepokojeni – wyjątkowo upalne lato sprawia bowiem, że ptaki wędrowne pojawiają się w Wielkiej Brytanii dużo wcześniej niż zwykle. Badacze wyjaśniają, że jest to kwestia nawet kilku tygodni. Zjawisko to może sprawić, iż ptaki będą płoszone przez turystów, którzy licznie odwiedzają miejsca, służące ptakom za obszary odpoczynku.

Czytaj więcej

W lipcu Stany Zjednoczone, tak jak Europa, mierzyły się z falą upałów.
Planeta
Fale upałów coraz bardziej niebezpieczne. Nie umiemy żyć w „gorącym” świecie
Reklama
Reklama

„To naprawdę dla nas trudny okres, jeden z naszych najbardziej pracowitych momentów” – podkreśla Nina Jones, strażniczka obszarów chronionych w Kent Wildlife Trust, organizacji zajmującej się ochroną przyrody w hrabstwie Kent w południowo-wschodniej Anglii. „Mamy dziesiątki tysięcy odwiedzających w Pegwell Bay, które jest obszarem o specjalnym znaczeniu dla nauki. Tymczasem ptaki potrzebują więcej czasu, aby zaaklimatyzować się w tym miejscu, a foki rodzą młode dokładnie w samym środku letnich wakacji” – dodaje. 

Migrujące ptaki na brytyjskim wybrzeżu są regularnie badane podczas ich podróży do i z Europy. Jak informują specjaliści z Sandwich Bay Bird Observatory Trust – organizacji zajmującej się badaniem i ochroną ptaków – w tym roku zaobserwowano wyraźne różnice w ich przylotach. „To po prostu kwestia upałów, które przyspieszają wszystko – owoce pojawiają się znacznie wcześniej, a krzyżodzioby miały bardzo dobre warunki lęgowe, więc prawdopodobnie będzie to dla nich rekordowy rok. Natomiast w przypadku niektórych gatunków, takich jak jerzyki, okno migracyjne uległo skróceniu, więc ich przelot już się zakończył” – zauważa Jonathan Bull, zastępca dyrektora Sandwich Bay Bird Observatory Trust. 

Przyrodnicy apelują do turystów o szczególną ostrożność. Zalecają m.in. wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy oraz unikanie zbliżania się – także w kajakach czy na skuterach wodnych – do ptaków i ich lęgowisk. Podkreślają także, że każdy powinien pamiętać, iż plaże, z których korzystają turyści w czasie wakacji, są jednocześnie siedliskiem dzikiej przyrody.

Czytaj więcej

Zmiana zachowań ptaków w Polsce to skutek m.in. zmian klimatycznych.
Zwierzęta
Niespotykane zachowanie ptaków w Polsce. Skąd się bierze?

Zmiany klimatu mają duży wpływ na ptaki

Eksperci zaznaczają, że zależnie od gatunku, wzrost temperatur może wpływać na ptaki w różny sposób. Część z nich stara się dostosować do sytuacji, znajdując lepsze siedliska. Inne z nich mogą jednak mieć przez to problem ze znalezieniem pokarmu oraz miejsca do przezimowania. Ptaki, które naturalnie zamieszkują tereny, gdzie panuje niższa temperatura, mogą zostać zaś wyparte z dotychczasowych siedlisk.

Nie są to jednak jedyne negatywne skutki zmian klimatu, z którymi muszą mierzyć się ptaki migrujące. Nierzadko utrudniony dostęp do pożywienia wiąże się też z pogorszeniem kondycji zwierząt oraz gorszą reprodukcją. Te osobniki, które dotychczas nie musiały podejmować długich migracji, mogą zostać zmuszone do przemieszczania się dalej, by poszukiwać jedzenia oraz siedlisk, a to z kolei bezpośrednio powodować może wypadki i konieczność dostosowania się do nowych warunków. W takiej sytuacji gatunki zaczynają także ze sobą konkurować. Niemniej niebezpieczne są także wiążące się ze zmianą klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe. Część ptaków żyjących w miejscach, gdzie wzrosła temperatura, może zaś rezygnować z migracji.

Reklama
Reklama
Jak zmiany klimatu wpływają na ptaki?

Zmiany w migracjach: Wzrost temperatury i związane z nim zmiany mogą wpływać na wzorce migracji ptaków. Zwierzęta, które migrują na półkuli północnej, mogą zauważyć zmiany w dostępności do pożywienia oraz w warunkach lęgowych, co może wpływać na ich migracje.

Zmiany w dostępności pożywienia: Zmiany klimatu sprawiają, że niektóre gatunki ptaków mogą mieć trudności w dostępie do swoich tradycyjnych źródeł pożywienia, co wpływa na ich ogólną kondycję fizyczną i zdolność do przetrwania. Zmiany w sezonie lęgowym: Zmiany temperatury i warunków atmosferycznych mogą wpływać na sezon lęgowy ptaków. Niektóre gatunki ptaków są silnie związane z określonymi warunkami atmosferycznymi, a ich zdolność do rozrodu może być zagrożona w wyniku zmian klimatu.

Zmiany w rozkładzie geograficznym: Ze względu na zmiany klimatu niektóre gatunki ptaków mogą przemieszczać się, szukając odpowiednich warunków do życia i rozmnażania. To może prowadzić z kolei do zmian w populacjach ptaków na różnych obszarach geograficznych.

Zmiany w strukturze ekosystemów: Zmiany klimatu mają znacznie dla struktury i funkcjonowania ekosystemów, co może wpływać na dostępność do schronienia, pożywienia i innych zasobów dla ptaków.

Wpływ na interakcje międzygatunkowe: Zmiany klimatu mogą wpływać na interakcje międzygatunkowe, takie jak konkurencja o zasoby. To może prowadzić do zmian w hierarchii i wpływać na skład gatunkowy na danym obszarze. Wszystkie te czynniki sprawiają, że ptaki są niezwykle podatne na zmiany klimatu. Naukowcy są zaniepokojeni, gdyż może to mieć daleko idące konsekwencje dla ich populacji, rozprzestrzeniania się oraz zdolności do przystosowania się do nowych warunków środowiskowych. Eksperci podkreślają, że niezwykle istotna jest ochrona ptaków i ich siedlisk.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Zwierzęta Klimat Planeta

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmiany klimatyczne wpływają na migracje ptaków?
  • Dlaczego wcześniejszy przylot ptaków wędrownych do Europy budzi niepokój naukowców?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia dla ptaków związane z turystyką na obszarach ich odpoczynku?
  • Jak zmiana warunków klimatycznych może wpłynąć na różne gatunki ptaków?
  • W jaki sposób ekstremalne zjawiska pogodowe mogą wpływać na populacje ptaków migrujących?
Pozostało jeszcze 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Na etykiecie trzeba wskazać między innymi, czy zwierzęta poddawano kastracji, usuwaniu rogów czy prz
Zwierzęta
Producenci żywności muszą ujawniać, czy zwierzęta cierpiały. Nowy rodzaj etykiet
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Odstrzał nie zmieni sytuacji. Należy raczej przypuszczać, że zostaną zabite przypadkowo spotkane oso
Zwierzęta
Odstrzał niedźwiedzi na Podkarpaciu. Ekspert: Ta decyzja to zamach na przyrodę
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję o odstrzale trzech niedźwiedzi.
Zwierzęta
Fala krytyki w sprawie odstrzału niedźwiedzi. „Obiecywali ochronę przyrody!”
Naukowcy przeanalizowali dane z ostatnich 12 lat dotyczące ponad 130 tys. krów mlecznych.
Zwierzęta
Zmiany klimatu wpłyną na spadek produkcji mleka. „Nie da się temu zapobiec”
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Kleszcz z rodziny Amblyomma americanum.
Zwierzęta
Nowy rodzaj kleszczy powoduje alergię na mięso. Eksperci: to efekt zmian klimatu
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie