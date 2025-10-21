Dzikie pszczoły miodne przez długi czas pozostawały stosunkowo słabo poznane przez naukowców, zwłaszcza w Europie. Brak danych skłonił badaczy z różnych zakątków kontynentu do rozpoczęcia szeroko zakrojonych badań terenowych. W ramach projektu czternastoosobowy zespół ekspertów, współpracujący z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN), ponownie postanowił ocenić stan ochrony dziko żyjących populacji A. mellifera. Była to część szerzej zakrojonego przedsięwzięcia, prowadzonego przez badaczy z belgijskiego Uniwersytetu w Mons, mającego na celu aktualizację Europejskiej Czerwonej Listy Pszczół. Ocenie poddano niemal 2 tys. gatunków, z których wiele analizowano po raz pierwszy.

Jeszcze w 2014 r. naukowcy zaznaczali, że nie dysponują wystarczającymi danymi, by ocenić status dzikich pszczół miodnych. Przyznawali też otwarcie, że nie są w stanie jednoznacznie określić, czy dana kolonia jest rzeczywiście dzika, czy może pochodzi od pszczół, które uciekły z ula.

W swojej nowej ocenie badacze przyjęli inne podejście – nie skupiali się na genetyce owadów, lecz zastosowali kryteria ekologiczne. Oznacza to tyle, że eksperci za dzikie uznali kolonie, które żyją całkowicie niezależnie od człowieka oraz potrafią utrzymać stabilną liczebność bez napływu pszczół z uli hodowlanych. Pozwoliło to – po raz pierwszy – ocenić rzeczywistą sytuację dzikich populacji pszczół miodnych w Europie.

W swoim badaniu naukowcy przeanalizowali dane dotyczące pszczół miodnych z niemal całej Europy – od Irlandii i Francji, przez Niemcy i Polskę, po Włochy. Wnioski badaczy niestety nie są zbyt optymistyczne – wskazują one bowiem, iż dzikie pszczoły miodne są w odwrocie. Ich liczebność stale spada.

Unia Europejska: Dzikim pszczołom grozi wyginięcie

Z najnowszej aktualizacji „Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych” autoryzowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) wynika, że co najmniej 172 z 1928 ocenianych gatunków dzikich pszczół jest zagrożonych wyginięciem w Europie. Dla porównania w 2014 r. liczba ta wynosiła 77.