Temperatura powierzchni oceanów rośnie w coraz szybszym tempie. To jeden z głównych objawów zmiany klimatu na Ziemi. Według analiz przeprowadzonych przez Christophera Merchant’a, meteorologa z University of Reading oraz jego współpracowników, od połowy lat 80. do dziś tempo tego wzrostu przyspieszyło o 400 proc. A to dopiero przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości.