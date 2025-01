W pozwie ExxonMobil zarzucano między innymi stosowanie nieprawdziwego marketingu i wykorzystywanie wprowadzających w błąd publicznych oświadczeń. Gigant przez lata twierdził bowiem w swoich komunikatach, że recykling jest skutecznym sposobem radzenia sobie z plastikowymi odpadami. Stan Kalifornia w pozwie podkreślał także, że Exxon „utrwala mit recyklingu”. Dodawał też, że złożenie pozwu ma na celu zmuszenie ExxonMobil „do zakończenia oszukańczych praktyk, które zagrażają zarówno środowisku, jak i opinii publicznej”.

Sednem pozwu jest zarzut mówiący o tym, iż przekazy ExxonMobil sprawiają, że konsumenci kupują i zużywają więcej produktów stworzonych z plastiku jednorazowego użytku. Zdaniem stanu Kalifornia, gdyby nie „kłamliwe kampanie” giganta, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. „ExxonMobil fałszywie promował tworzywa sztuczne jako nadające się do recyklingu, podczas gdy w rzeczywistości zdecydowana większość produktów z tworzyw sztucznych nie jest i prawdopodobnie nie może być poddana recyklingowi” – czytamy.

Prokurator Rob Bonta wniósł także o to, by firma ExxonMobil została pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za szkody, które wyrządziła środowisku. „Przez dziesięciolecia ExxonMobil oszukiwał opinię publiczną, starając się przekonać nas, że recykling plastiku może rozwiązać kryzys odpadów plastikowych i zanieczyszczenia, mimo że firma dobrze wiedziała, że nie jest to możliwe. ExxonMobil kłamał, by zwiększyć swoje rekordowe zyski kosztem naszej planety i potencjalnie narażając nasze zdrowie” — dodaje.

Pozwany przez stan Kalifornia koncern ExxonMobil jest drugą co do wielkości firmą naftowo-gazową na świecie pod względem wartości rynkowej. Co istotne, to także największy producent polimerów — materiałów wytwarzanych z paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako elementy składowe jednorazowych tworzyw sztucznych, w tym plastikowych naczyń, butelek na napoje i opakowań.

Pozew złożony przez stan Kalifornia to zwieńczenie trwającego od ponad dwóch lat dochodzenia Departamentu Sprawiedliwości w sprawie roli firm paliw kopalnych i petrochemicznych w globalnym kryzysie odpadów z tworzyw sztucznych. Mimo że pozwy przeciwko firmom naftowo-gazowym za ich rolę w zmianie klimatu i zanieczyszczenie stają się coraz powszechniejsze, to ten z września jest pierwszym w kraju, który w pełni poświęcony jest przekazowi dotyczącemu recyklingu plastiku.