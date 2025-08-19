Aktualizacja: 19.08.2025 15:43 Publikacja: 19.08.2025 12:03
Jeden z kanałów w Lagos wypełniony odpadami plastikowymi.
Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP
Władze Lagos, biznesowej oraz finansowej stolicy Nigerii, a także jednego z najbardziej zanieczyszczonych plastikiem miast na świecie – od 1 lipca wprowadziły zakaz stosowania jednorazowych tworzyw sztucznych, takich jak sztućce, talerze czy słomki. To ma być sposób na powstrzymanie odpadów, które zalewają najważniejsze miasto tego kraju. Jak idzie egzekwowanie zakazu w społeczeństwie, które przyzwyczaiło się do wykorzystywania produktów jednorazowych?
Nigeryjskie Lagos – miasto liczące ponad 20 milionów mieszkańców – w ubiegłym roku wygenerowało 870 tysięcy ton odpadów plastikowych. To dużo, biorąc pod uwagę, że w skali globalnej liczbę tę szacuje się na 57 milionów ton. Według danych, w Lagos dziennie przybywa co najmniej 13 tysięcy ton śmieci, z czego niemal jedna piąta to tworzywa sztuczne. Te statystyki sprawiły, że władze postanowiły zająć się tym problemem – zdecydowano się na wprowadzenie zakazu stosowania wszelkich jednorazowych tworzyw sztucznych.
Ustawa, która weszła w życie 1 lipca, zakazuje używania produktów jednorazowych na bazie tworzyw sztucznych, chodzi między innymi o sztućce, talerze czy słomki. Podmioty, które nie stosują się do nowych przepisów, ryzykują zamknięciem firm. Jak donosi amerykańska agencja Associated Press, egzekwowanie prawa jednak kuleje, a brak alternatyw pogłębia problem, zwłaszcza wśród handlowców.
Mimo formalnego wprowadzenia nowych przepisów, w praktyce wielu sprzedawców wciąż korzysta z jednorazowych tworzyw sztucznych. Szczególnie problematyczne są – jak donoszą media – opakowania ze styropianu. Tymczasem eksperci biją na alarm, wskazując, że brak sprawnego systemu gospodarowania odpadami powoduje, iż większość szkodliwego dla środowiska plastiku trafia do wód, blokuje kanały czy zanieczyszcza plaże.
Władze miasta twierdzą, że zakaz jest przełomowym krokiem w walce z zanieczyszczeniem. Zdaniem działaczy społecznych skuteczność nowych regulacji jest jednak poważnie ograniczona. „Skuteczność tego zakazu jest niewielka bez silnego egzekwowania prawa, bez przystępnych cenowo alternatyw dla drobnych sprzedawców oraz bez znaczących usprawnień w przeładowanym systemie gospodarki odpadami” – podkreśla w rozmowie z agencją AP Olumide Idowu, aktywista ekologiczny z Lagos.
Podobnego zdania jest także Omoh Alokwe – współzałożyciel Street Waste Company działającej w jednej z dzielnic miasta. Według niego to producenci mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązaniu problemu. „Muszą zadbać o to, aby wprowadzane do środowiska przedmioty plastikowe były poddawane recyklingowi” – mówi.
Eksperci podkreślają, że mimo wielu trudności, w Lagos wciąż rozwija się sektor prywatnych firm zajmujących się gospodarką odpadami, a także inicjatywy społeczne działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. W Obalende – tętniącej życiem dzielnicy miasta – aktywiści zajmujący się sortowaniem odpadów ręcznie usuwają etykiety z plastikowych butelek, które następnie trafiają do recyklingu. Specjaliści zaznaczają jednak, że bez zmiany nawyków mieszkańców, takie działania na niewiele się zdadzą – zauważają, żeby ustawa zakazująca używania jednorazowych tworzyw sztucznych była skuteczna, oni muszą włączyć się aktywnie w walkę z zaśmiecaniem.
Kwestia ograniczenia zanieczyszczeń plastikiem nie dotyczy wyłącznie Nigerii – to problem dostrzegany na całym świecie. Eksperci od dłuższego czasu zauważają jednak, że największe trudności są jednak z uzyskaniem szerokiej zgody politycznej co do potrzebnych działań.
Szósta runda rozmów w ramach Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ (INC) ds. Zanieczyszczenia Plastikiem, prowadzona w ostatnich tygodniach, zakończyła się fiaskiem. Rozmowy miały doprowadzić do stworzenia wiążącego prawnie międzynarodowego porozumienia, Global Plastic Treaty. ONZ pracuje nad tym dokumentem już trzeci rok. Aktualna runda negocjacji zakończyła się niepowodzeniem – nie doszło do kompromisu między państwami domagającymi się ograniczenia produkcji plastiku a tymi, które stawiały na poprawę zbierania odpadów i ich przetwarzania.
