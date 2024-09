Producenci plastiku kłamią w sprawie zalet recyklingu?

Z raportu opublikowanego w styczniu tego roku przez organizację Center for Climate Integrity wynika, że firmy produkujące tworzywa sztuczne promują recykling, choć od lat zdają sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie, które może rozwiązać problem odpadów. Jak zaznaczono w dokumencie, nie przeszkadza im to jednak w promowaniu tego rozwiązania. Zdaniem ekspertów, branża mogła mieć tę wiedzę nawet od trzech dekad. „Firmy kłamały” – twierdzi Richard Wiles z Center for Climate Integrity (CCI), które opublikowało raport. „Czas pociągnąć ich do odpowiedzialności za szkody, które wyrządzili” – mówił w rozmowie z „Guardianem”.

CCI zaznacza w swoim raporcie, że w ciągu kolejnych dziesięcioleci branża informowała opinię publiczną, że tworzywa sztuczne można łatwo wyrzucić na wysypiska śmieci lub spalić w spalarniach. Jednak w latach 80., gdy gminy zaczęły rozważać wprowadzenie zakazów dotyczących plastikowych torebek i innych produktów z tworzyw sztucznych, branża zaczęła promować nowe rozwiązanie – recykling.

Z raportu wynika również, że branża od dawna wiedziała, że recykling tworzyw sztucznych nie jest ani opłacalny ekonomicznie, ani korzystny dla społeczeństwa. W wewnętrznym raporcie stowarzyszenia branżowego Vinyl Institute z 1986 roku, do którego dotarło CCI, odnotowano, że „recyklingu nie można uważać za trwałe rozwiązanie dotyczące odpadów z tworzyw sztucznych, gdyż jedynie wydłuża czas utylizacji przedmiotu”. W 1989 roku założyciel i dyrektor Vinyl Institute powiedział zaś uczestnikom konferencji branżowej, że „recykling nie może trwać w nieskończoność i nie rozwiązuje problemu odpadów stałych”.

Recykling: rozwiązanie problemu odpadów?

Recykling plastiku to proces, w którym zużyty plastik jest zbierany, a następnie przetwarzany w celu stworzenia nowych produktów i materiałów. Umożliwia mu to drugie życie – w przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym jest on po prostu wyrzucany na wysypiska śmieci. To jednak – mimo niewątpliwych korzyści – proces pełen wyzwań. Jednym z nich jest między innymi zanieczyszczenie odpadów – resztki jedzenia, papieru czy innych materiałów utrudniają prawidłowy proces recyklingu, co często prowadzi do trudności w przetwarzaniu, czy też całkowitego odrzucenia takich odpadów z procesu. To z kolei powoduje zwiększenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Co istotne, nie wszystkie rodzaje plastiku nadają się do recyklingu. Niektóre z nich mogą być wręcz szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone. Źle segregowane odpady plastikowe mogą prowadzić także do poważnych problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie gleby czy wód.