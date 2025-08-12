Reklama

Giganci paliwowi walczą o rynek tworzyw sztucznych. Armia lobbystów w akcji

Do końca tygodnia w Genewie potrwają negocjacje w ramach piątej sesji Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego w sprawie opracowania międzynarodowego traktatu dotyczącego zanieczyszczenia plastikiem, tzw. Global Plastic Treaty. Dotychczasowe prace nie przyniosły znaczącego postępu, na co spory wpływ ma liczba przedstawicieli branży paliw kopalnych oraz przemysłu petrochemicznego.

Publikacja: 12.08.2025 11:16

Zanieczyszczenie plastikiem widać między innymi na śródziemnomorskich plażach.

Zanieczyszczenie plastikiem widać między innymi na śródziemnomorskich plażach.

Foto: Eirini Vourloumis/Bloomberg

Aleksandra Bełdowicz

Według danych Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL), w negocjacjach w Genewie udział bierze co najmniej 234 lobbystów przemysłu paliw kopalnych i petrochemicznego. Osób lobbujących przeciwko ambitnej wersji traktatu, mogącej doprowadzić do ograniczeń w produkcji tworzyw sztucznych, może być jednak znacznie więcej. Wynika to z faktu, że w zestawieniu nie uwzględniono przedstawicieli pokrewnych sektorów, m.in. dóbr konsumpcyjnych czy gospodarki odpadami oraz nieformalnych doradców i lobbystów aktywnych w rundach międzysesyjnych.

Traktat dotyczący zanieczyszczenia plastikiem. Ostatnia prosta w negocjacjach 

Nawet 234 oficjalnych lobbystów stanowi niepokojącą liczbę, najwyższą w historii negocjacji traktatu, trwających od 2022 roku. To również więcej niż liczba osób wchodzących w skład delegacji Unii Europejskiej oraz wszystkich państw członkowskich. Grupa lobbystów przewyższa też liczebnie delegacje rdzennych mieszkańców, które domagają się bardziej ambitnych zapisów traktatu.

Czytaj więcej

Zdaniem naukowców obecnie ok. 8 miliardów ton odpadów plastikowych zanieczyszcza planetę. Mikro- i n
Odpady
Traktat na temat ograniczenia produkcji plastiku. Rusza kluczowa faza negocjacji

Interesy firm z sektora paliw kopalnych oraz przemysłu petrochemicznego są spójne – 99 proc. tworzyw sztucznych pochodzi z ropy naftowej, gazu lub węgla. Zgodnie więc przekonują, aby skoncentrować się na zarządzaniu odpadami, zamiast ograniczać produkcję plastiku, która przynosi im ogromne zyski.

Przedstawiciele organizacji Greenpeace oraz CIEL zaapelowali do szefów Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i sekretariatu Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (INC), domagając się wykluczenia z rozmów wszystkich lobbystów paliw kopalnych.

Reklama
Reklama

Opublikowany niedawno raport Greenpeace UK ujawnił, że wiodące firmy z branży naftowej nieprzerwanie zwiększają produkcję tworzyw sztucznych. Od rozpoczęcia negocjacji w sprawie Globalnego Traktatu o Tworzywach Sztucznych w listopadzie 2022 roku, Dow, ExxonMobil, BASF, Chevron Phillips, Shell, SABIC i INEOS zwiększyły moce produkcyjne tworzyw sztucznych aż o 1,4 miliona ton, zarabiając miliardy dolarów.

Koncerny paliwowe w negocjacjach na temat ograniczenia ilości plastiku

Na kształtowanie narracji dotyczącej traktatu naftowi giganci starali się wpłynąć jeszcze przed rozpoczęciem bieżących negocjacji. Portal DeSmog poinformował niedawno, że w maju zorganizowano warsztaty dla dziennikarzy z 20 krajów, na których mieli lepiej zrozumieć zagadnienia związane z gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych. W organizację warsztatów, sfinansowanych z trzyletniej dotacji Unii Europejskiej w wysokości 1,5 miliona euro oraz dotacji w wysokości 270 000 euro z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaangażowano również organizację pozarządową Alliance to End Plastic Waste (AEPW), której członkami są m.in. Shell, ExxonMobil i TotalEnergies. Jej przedstawiciele brali udział w wielu spotkaniach, na których ani razu nie wspomniano o potrzebie ograniczenia produkcji plastiku na świecie, skupiając się wyłącznie na aspekcie związanym z gospodarką odpadami.

Tymczasem obecnie recyklingowi poddawane jest mniej niż 10 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, a każdego roku przybywa ich ok. 400 mln ton.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ekologia Klimat plastik

Według danych Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL), w negocjacjach w Genewie udział bierze co najmniej 234 lobbystów przemysłu paliw kopalnych i petrochemicznego. Osób lobbujących przeciwko ambitnej wersji traktatu, mogącej doprowadzić do ograniczeń w produkcji tworzyw sztucznych, może być jednak znacznie więcej. Wynika to z faktu, że w zestawieniu nie uwzględniono przedstawicieli pokrewnych sektorów, m.in. dóbr konsumpcyjnych czy gospodarki odpadami oraz nieformalnych doradców i lobbystów aktywnych w rundach międzysesyjnych.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
Reklama
Centrum recyklingu w Tajlandii.
Tworzywa sztuczne
Ile kosztuje nas używanie tworzyw sztucznych? Eksperci podali kwotę
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Jedynie 9,5 proc plastiku w obiegu zostało wytworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu – twi
Tworzywa sztuczne
Świat nie radzi sobie z recyklingiem plastiku. Nowe dane nie napawają optymizmem
Do krytyki ze strony ekologów odniósł się koncern Coca-Cola. W oświadczeniu rzecznik giganta zaznacz
Tworzywa sztuczne
Coca-Cola w ogniu krytyki aktywistów. Spór o 4 miliony ton plastiku
ExxonMobil zarzuca władzom Kalifornii zniesławienia poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informa
Tworzywa sztuczne
Gigant paliwowy pozywa Kalifornię: „Jesteśmy oczerniani”. W tle spór o recykling
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Eksperci podkreślają, że zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi oraz kryzys klimatyczny są ściśle ze
Tworzywa sztuczne
Nowy materiał rozwiąże problem plastiku? "Zamienianie CO2 w coś wartościowego"
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie