Aktualizacja: 12.08.2025 16:51 Publikacja: 12.08.2025 11:16
Zanieczyszczenie plastikiem widać między innymi na śródziemnomorskich plażach.
Foto: Eirini Vourloumis/Bloomberg
Według danych Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL), w negocjacjach w Genewie udział bierze co najmniej 234 lobbystów przemysłu paliw kopalnych i petrochemicznego. Osób lobbujących przeciwko ambitnej wersji traktatu, mogącej doprowadzić do ograniczeń w produkcji tworzyw sztucznych, może być jednak znacznie więcej. Wynika to z faktu, że w zestawieniu nie uwzględniono przedstawicieli pokrewnych sektorów, m.in. dóbr konsumpcyjnych czy gospodarki odpadami oraz nieformalnych doradców i lobbystów aktywnych w rundach międzysesyjnych.
Nawet 234 oficjalnych lobbystów stanowi niepokojącą liczbę, najwyższą w historii negocjacji traktatu, trwających od 2022 roku. To również więcej niż liczba osób wchodzących w skład delegacji Unii Europejskiej oraz wszystkich państw członkowskich. Grupa lobbystów przewyższa też liczebnie delegacje rdzennych mieszkańców, które domagają się bardziej ambitnych zapisów traktatu.
Czytaj więcej
W Genewie ruszyły negocjacje Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ONZ (INC) ds. Zanieczyszczen...
Interesy firm z sektora paliw kopalnych oraz przemysłu petrochemicznego są spójne – 99 proc. tworzyw sztucznych pochodzi z ropy naftowej, gazu lub węgla. Zgodnie więc przekonują, aby skoncentrować się na zarządzaniu odpadami, zamiast ograniczać produkcję plastiku, która przynosi im ogromne zyski.
Przedstawiciele organizacji Greenpeace oraz CIEL zaapelowali do szefów Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i sekretariatu Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego (INC), domagając się wykluczenia z rozmów wszystkich lobbystów paliw kopalnych.
Opublikowany niedawno raport Greenpeace UK ujawnił, że wiodące firmy z branży naftowej nieprzerwanie zwiększają produkcję tworzyw sztucznych. Od rozpoczęcia negocjacji w sprawie Globalnego Traktatu o Tworzywach Sztucznych w listopadzie 2022 roku, Dow, ExxonMobil, BASF, Chevron Phillips, Shell, SABIC i INEOS zwiększyły moce produkcyjne tworzyw sztucznych aż o 1,4 miliona ton, zarabiając miliardy dolarów.
Na kształtowanie narracji dotyczącej traktatu naftowi giganci starali się wpłynąć jeszcze przed rozpoczęciem bieżących negocjacji. Portal DeSmog poinformował niedawno, że w maju zorganizowano warsztaty dla dziennikarzy z 20 krajów, na których mieli lepiej zrozumieć zagadnienia związane z gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych. W organizację warsztatów, sfinansowanych z trzyletniej dotacji Unii Europejskiej w wysokości 1,5 miliona euro oraz dotacji w wysokości 270 000 euro z duńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaangażowano również organizację pozarządową Alliance to End Plastic Waste (AEPW), której członkami są m.in. Shell, ExxonMobil i TotalEnergies. Jej przedstawiciele brali udział w wielu spotkaniach, na których ani razu nie wspomniano o potrzebie ograniczenia produkcji plastiku na świecie, skupiając się wyłącznie na aspekcie związanym z gospodarką odpadami.
Tymczasem obecnie recyklingowi poddawane jest mniej niż 10 proc. odpadów z tworzyw sztucznych, a każdego roku przybywa ich ok. 400 mln ton.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według danych Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (CIEL), w negocjacjach w Genewie udział bierze co najmniej 234 lobbystów przemysłu paliw kopalnych i petrochemicznego. Osób lobbujących przeciwko ambitnej wersji traktatu, mogącej doprowadzić do ograniczeń w produkcji tworzyw sztucznych, może być jednak znacznie więcej. Wynika to z faktu, że w zestawieniu nie uwzględniono przedstawicieli pokrewnych sektorów, m.in. dóbr konsumpcyjnych czy gospodarki odpadami oraz nieformalnych doradców i lobbystów aktywnych w rundach międzysesyjnych.
„Plastik powoduje choroby oraz zgony – od okresu niemowlęcego aż po starość – i generuje koszty związane ze zdro...
Zaledwie 9,5 proc. plastiku wyprodukowanego na świecie w 2022 roku pochodziło z materiałów z recyklingu – wynika...
Roczne zużycie plastiku przez koncern Coca-Cola do 2030 roku przekroczy prawdopodobnie 4 miliony ton – wynika z...
Koncern ExxonMobil – jedna z największych na świecie spółek paliwowych – pozwał władze stanu Kalifornia. Powód?...
Brytyjczycy pracują nad nowym materiałem pochodzenia organicznego, który może przyczynić się do wytwarzania przy...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas