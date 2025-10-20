Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze dane dotyczące wzrostu poziomu CO2 w atmosferze?

Jakie obserwowane zmiany następują w stężeniach metanu i podtlenku azotu?

Jakie czynniki przyczyniają się do rekordowego wzrostu emisji gazów cieplarnianych?

Jakie potencjalne skutki dla klimatu przynosi dynamiczny wzrost emisji CO2?

Jak zauważyli eksperci z WMO, tempo wzrostu emisji dwutlenku węgla potroiło się od lat 60. ubiegłego wieku. Jego średni roczny wzrost wynosił wówczas 0,8 części na milion, w latach 2011-2020 sięgał już 2,4 części na milion, a w latach 2023-2024 3,5 części na milion. To największy zarejestrowany wzrost i poważny powód do niepokoju. Obecnie poziom CO2 przekracza 425 części na milion, czyli o połowę więcej niż poziom sprzed epoki przemysłowej, wynoszący ok. 280 części na milion. Mniej więcej 60 proc. tego wzrostu nastąpiło od 1990 r., w efekcie wzrostu spalania paliw kopalnych.

Emisje: rekordowy wzrost CO2, metanu i podtlenku azotu w atmosferze

W 2024 roku odnotowano również rekordowe poziomy stężenia metanu oraz podtlenku azotu, co oznacza, że znacząco wzrosły poziomy wszystkich trzech głównych gazów cieplarnianych. Stężenie metanu wzrosło do 1942 cząstek na miliard, co stanowi wzrost o 166 proc. powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, z kolei podtlenek azotu osiągnął 338,0 cząstek na miliard, czyli o 25 proc. więcej niż przed 1750 r.

Ubiegły rok był też najcieplejszym w historii pomiarów, a występowanie wyjątkowo wysokich temperatur było dodatkowo wzmocnione przez silne zjawisko El Niño.