Rekordowy wzrost CO2 w atmosferze. Trzy wskaźniki, które niepokoją ekspertów

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) poinformowała, że ​​wzrost poziomu CO2 w atmosferze w latach 2023–2024 był największym rocznym skokiem od rozpoczęcia pomiarów w 1957 roku.

Publikacja: 20.10.2025 15:10

Tempo wzrostu emisji dwutlenku węgla na świecie wzrosło trzykrotnie od lat 60. ubiegłego wieku.

Foto: JASON WHITMAN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Aleksandra Bełdowicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są najnowsze dane dotyczące wzrostu poziomu CO2 w atmosferze?
  • Jakie obserwowane zmiany następują w stężeniach metanu i podtlenku azotu?
  • Jakie czynniki przyczyniają się do rekordowego wzrostu emisji gazów cieplarnianych?
  • Jakie potencjalne skutki dla klimatu przynosi dynamiczny wzrost emisji CO2?

Jak zauważyli eksperci z WMO, tempo wzrostu emisji dwutlenku węgla potroiło się od lat 60. ubiegłego wieku. Jego średni roczny wzrost wynosił wówczas 0,8 części na milion, w latach 2011-2020 sięgał już 2,4 części na milion, a w latach 2023-2024 3,5 części na milion. To największy zarejestrowany wzrost i poważny powód do niepokoju. Obecnie poziom CO2 przekracza 425 części na milion, czyli o połowę więcej niż poziom sprzed epoki przemysłowej, wynoszący ok. 280 części na milion. Mniej więcej 60 proc. tego wzrostu nastąpiło od 1990 r., w efekcie wzrostu spalania paliw kopalnych.

Emisje: rekordowy wzrost CO2, metanu i podtlenku azotu w atmosferze

W 2024 roku odnotowano również rekordowe poziomy stężenia metanu oraz podtlenku azotu, co oznacza, że znacząco wzrosły poziomy wszystkich trzech głównych gazów cieplarnianych. Stężenie metanu wzrosło do 1942 cząstek na miliard, co stanowi wzrost o 166 proc. powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej, z kolei podtlenek azotu osiągnął 338,0 cząstek na miliard, czyli o 25 proc. więcej niż przed 1750 r.

Czytaj więcej

Ganges w miejscowości Rishikesh w stanie Uttarakhand.
Susza
Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle nie było od 1300 lat

Ubiegły rok był też najcieplejszym w historii pomiarów, a występowanie wyjątkowo wysokich temperatur było dodatkowo wzmocnione przez silne zjawisko El Niño.

Eksperci WMO alarmują, że dynamiczny wzrost poziomu CO2 w atmosferze jest wynikiem spalania paliw kopalnych, licznych i rozległych pożarów lasów oraz osłabienia pochłaniania emisji przez lądy i oceany. Naukowcy ostrzegają, że „błędne koło” efektów sprzężenia zwrotnego może doprowadzić planetę do przekroczenia szeregu punktów krytycznych.

Jak przyznała zastępczyni sekretarza generalnego WMO, Ko Barrett, coraz wyższe emisje gazów cieplarnianych doprowadzą do występowania bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ich ograniczenie jest niezbędne, „nie tylko dla naszego klimatu, ale także dla naszego bezpieczeństwa gospodarczego i dobrobytu społeczności”.

Emisje CO2 wymykają się spod kontroli? 

Raport WMO ukazał się na miesiąc przed szczytem klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych COP30 w brazylijskim Belém. Tegoroczna konferencja odbędzie się dekadę po podpisaniu Porozumienia Paryskiego, zgodnie z którym strony zobowiązały się dążyć do utrzymania wzrostu globalnej temperatury „znacznie poniżej” 2°C powyżej średniej mierzonej w latach 1850–1900.

W połowie października naukowcy z Uniwersytetu w Exeter opublikowali drugi raport dotyczący globalnych punktów krytycznych, w którym alarmowali, że od 2023 roku rafy koralowe na całym świecie zaczęły przekraczać swój punkt krytyczny. Przekroczenie takiego punktu zagraża również amazońskim lasom deszczowym, co może doprowadzić do nieodwracalnych szkód.

Oksana Tarasowa, starsza specjalistka naukowa WMO, podkreśliła, że dotkliwa susza i upały, panujące w Amazonii, dodatkowo wpłynęły na zdolność lasów deszczowych do pochłaniania emisji CO2. Co więcej, Puszcza Amazońska, wcześniej odpowiedzialna za usuwanie ok. 25 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla, stała się ich emitentem.

Źródło: rp.pl

Klimat Zmiany klimatu emisje CO2

e-Wydanie