Badacze zauważają że kryzys związany z używaniem plastiku jest ściśle powiązany z kryzysem klimatycznym. „Nie można nie doceniać skali zarówno kryzysu klimatycznego, jak i plastikowego” – stwierdził w raporcie dr Philip Landrigan, badacz i lekarz z Boston College w Stanach Zjednoczonych. „Oba powodują choroby, zgony i niepełnosprawności już teraz – w dziesiątkach tysięcy przypadków – a ich skutki będą się pogłębiać w kolejnych latach, wraz z postępującym ociepleniem klimatu i wzrostem produkcji plastiku” – podkreślił.

Autorzy raportu zwrócili również uwagę na rosnące zagrożenie związane z mikroplastikiem. To niewielkie cząsteczki tworzyw sztucznych, mniejsze niż 5 mm. Powstają one podczas produkcji różnego rodzaju produktów – np. zabawek, żywności czy ubrań. Cząsteczki znaleziono już m.in. w głębinach oceanicznych, w ludzkim mózgu, w ciałach żółwi morskich oraz w korzeniach roślin.

Badacze apelują o podjęcie działań ws. traktatu dotyczącego tworzyw sztucznych

W związku z trudną sytuacją naukowcy wystosowali do przedstawicieli blisko 180 państw – którzy spotykają się w Genewie, by omówić zawarcie prawnie wiążącego globalnego traktatu dotyczącego tworzyw sztucznych – szczególny apel. Wezwano w nim do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia, które pomoże choć zredukować problem związany z zanieczyszczeniem plastikiem. Zaapelowano jednak także o stworzenie niezależnego światowego systemu monitorowania, którego celem będzie śledzenie wpływu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Dr Landrigan ostrzega, że na skutki zanieczyszczenia plastikiem najbardziej narażone są osoby z grup szczególnego ryzyka, zwłaszcza dzieci. „To na nas spoczywa obowiązek działania” – zaznaczył. „Do tych, którzy spotykają się w Genewie: proszę, podejmijcie wyzwanie i wykorzystajcie szansę znalezienia wspólnej płaszczyzny, która umożliwi znaczącą i skuteczną współpracę międzynarodową w odpowiedzi na ten globalny kryzys” – zaznaczył.

Raport opublikowany w „The Lancet” pojawił się tuż przed rozpoczynającą się we wtorek konferencją ONZ w szwajcarskiej Genewie Wezmą w niej udział delegaci z niemal 180 krajów. Wydarzenie ma na celu zawarcie prawnie wiążącego globalnego traktatu dotyczącego tworzyw sztucznych. Poprzednia runda rozmów – która odbyła się w grudniu 2024 roku w Korei Południowej – zakończyła się niestety fiaskiem. Państwa wydobywające paliwa kopalne zablokowały wówczas próby 100 innych państw, mające na celu ograniczenie produkcji plastiku.